Bukayo Saka a martyrisé le latéral gauche de Fulham, Antonee Robinson, lors d’une première mi-temps dominée de bout en bout. L’international anglais a d’abord servi sur un plateau un but à Viktor Gyokeres après avoir éliminé Raúl Jiménez sur l’aile droite, puis il a doublé la marque d’une frappe précise au premier poteau, sur une passe de son coéquipier suédois.

Juste avant la mi-temps, Gyokeres a ensuite porté le score à 3-0 en reprenant de la tête un centre de Leandro Trossard. Avec la victoire déjà assurée, Arteta a alors décidé de remplacer Saka afin que l’ailier soit à 100 % pour le match retour de mardi contre l’Atlético.

Voici les notes de GOAL pour tous les joueurs d’Arsenal alignés ce soir dans le nord de Londres…