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GFX Max Dowman GyokeresGetty/GOAL
Harry Sherlock

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Notes des joueurs d'Arsenal contre Everton : Max Dowman, tu es une superstar ! L'incroyable impact de ce jeune prodige a permis aux Gunners de remporter une victoire cruciale face aux Toffees, un véritable coup de pouce dans la course au titre

Samedi, Arsenal s'est imposé 2-0 face à Everton grâce à un coup de théâtre de dernière minute et à la contribution exceptionnelle de Max Dowman, âgé de 16 ans. Le jeune joueur est sorti du banc pour adresser le centre décisif qui a permis à Viktor Gyokeres d'ouvrir le score, avant de marquer lui-même le deuxième but dans une ambiance survoltée au nord de Londres.

À la 17e minute, Dwight McNeil a déboulé sur la droite et a décoché une frappe puissante vers le but, mais son tir a heurté le poteau, quelques secondes seulement après que Riccardo Calafiori eut réalisé un superbe tacle pour contrer l'ailier dans la surface de réparation.

À la 23e minute, Kai Havertz s'est jeté au sol dans la surface de réparation après un tacle de Michael Keane, mais aucun penalty n'a été accordé. Les ralentis ont montré qu'il avait peut-être été accroché, mais la mise en scène de sa chute a certainement joué un rôle dans la décision de ne pas accorder le penalty. 

Coup dur pour Mikel Arteta et les espoirs des Gunners de rester en tête du classement : Jurrien Timber a dû être remplacé avant la mi-temps en raison d'une blessure musculaire apparente.

Raya a réalisé un arrêt exceptionnel après la mi-temps, lorsque Beto s'est retourné dans la surface et a tiré à ras de terre, l'Espagnol tendant le pied pour repousser le ballon.

En fin de deuxième mi-temps, Arteta a fait entrer Max Dowman, après avoir déjà remplacé Havertz par Viktor Gyokeres, alors qu'Arsenal cherchait désespérément le but de la victoire. 

Et Dowman a joué un rôle clé dans le premier but d'Arsenal, en adressant un centre diabolique dans la surface qui a été dévié vers Gyokeres pour qu'il marque, avant de marquer lui-même un superbe but en solo en toute fin de match. Quel impact ! 

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    Il a été aidé par ses montants en début de match. Il a réalisé quelques arrêts décisifs en première mi-temps, avant de faire preuve d'une réaction brillante pour repousser une tentative de Beto. Un blanchissage qu'il a dû mériter.

    Jurrien Timber (6/10) :

    Remplacé à la 36e minute après avoir apparemment subi une blessure musculaire, un coup dur pour l'entraîneur Mikel Arteta.

    William Saliba (7/10) :

    A tenté de sortir de sa ligne défensive dès qu'il le pouvait, mais Everton a bien géré la situation. A bien résisté au jeu physique d'Everton.

    Gabriel (6/10) :

    Solide dans les tacles. Quelques moments de nervosité avec le ballon, mais il était loin d'être le seul dans ce cas.

    Riccardo Calafiori (7/10) :

    Superbe intervention pour contrer McNeil en début de match. Quelques touches de balle maladroites, mais il s'est bien battu. Remplacé par Hincapie.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (6/10) :

    Couvre un immense terrain. Sa technique peut parfois le trahir, mais c'est grâce à son travail acharné qu'il fait partie de l'équipe. Il a remplacé Dowman lorsque Arteta a tenté le tout pour le tout.

    Declan Rice (7/10) :

    A perdu sa chaussure dès les 20 premières secondes après un tacle qui semblait douloureux. A bien géré le ballon ; a laissé McNeil le dépasser lorsqu’il a touché le poteau, mais s’est bien repris en défense.

    Eberechi Eze (6/10) :

    A eu du mal à trouver son rythme. A mis Pickford en difficulté avec une excellente frappe en seconde période, puis a forcé un arrêt. Son envie désespérée de faire bouger les choses reflétait l'angoisse d'Arsenal, mais cela n'a pas vraiment porté ses fruits.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (6/10) :

    Il s'est montré très présent face à Everton dès qu'il le pouvait, mais a semblé quelque peu frustré tout au long de la seconde mi-temps. 

    Kai Havertz (5/10) :

    Il était furieux de ne pas avoir obtenu de penalty. Il a eu du mal à s'imposer tout au long du match et a été remplacé à l'heure de jeu. Ce n'était pas son jour.

    Noni Madueke (5/10) :

    N'a pas réussi à prendre le dessus sur Garner. A changé de côté pour un sprint fulgurant ; il est bien plus efficace à droite. Remplacé juste après ce sprint en solo.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Christhian Mosquera (5/10) :

    Il a remplacé Timber, blessé. Il a passé beaucoup de temps dans la moitié de terrain d'Everton, mais a eu du mal à se montrer dangereux. Il a failli marquer un but contre son camp, qui a ensuite été bizarrement accordé comme un coup de pied de but. 

    Viktor Gyokeres (6/10) :

    Entré à la place de Havertz. N'a pas été beaucoup servi jusqu'à ce qu'il marque le but de la victoire d'une simple poussette.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    A remplacé Madueke à l'heure de jeu. A connu les mêmes difficultés jusqu'à ce qu'il oblige Pickford à effectuer un arrêt en fin de match.

    Piero Hincapie (6/10) :

    A remplacé Calafiori. S'est intégré sans difficulté à la défense et a fait une passe décisive à Gyokeres pour le but de la victoire. 

    Max Dowman (9/10) :

    Ce jeune prodige est entré en jeu à la place de Zubimendi et s'est immédiatement montré décisif. Son superbe centre a permis à Gyokeres de marquer le but de la victoire, puis il a inscrit le deuxième but. Il n'a même pas encore passé ses examens du GCSE ! 

    Mikel Arteta (5/10) :

    Arsenal peine toujours à déstabiliser ses adversaires, et sa composition d'équipe n'a pas permis un démarrage rapide. Ses plaintes en deuxième mi-temps concernant les pertes de temps d'Everton étaient plutôt hypocrites, compte tenu de la façon dont les Gunners ont joué cette saison, mais les Gunners ont encore une fois fait le travail. Quand la chance est au rendez-vous... 

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