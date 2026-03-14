Notes des joueurs d'Arsenal contre Everton : Max Dowman, tu es une superstar ! L'incroyable impact de ce jeune prodige a permis aux Gunners de remporter une victoire cruciale face aux Toffees, un véritable coup de pouce dans la course au titre

À la 17e minute, Dwight McNeil a déboulé sur la droite et a décoché une frappe puissante vers le but, mais son tir a heurté le poteau, quelques secondes seulement après que Riccardo Calafiori eut réalisé un superbe tacle pour contrer l'ailier dans la surface de réparation.

À la 23e minute, Kai Havertz s'est jeté au sol dans la surface de réparation après un tacle de Michael Keane, mais aucun penalty n'a été accordé. Les ralentis ont montré qu'il avait peut-être été accroché, mais la mise en scène de sa chute a certainement joué un rôle dans la décision de ne pas accorder le penalty.

Coup dur pour Mikel Arteta et les espoirs des Gunners de rester en tête du classement : Jurrien Timber a dû être remplacé avant la mi-temps en raison d'une blessure musculaire apparente.

Raya a réalisé un arrêt exceptionnel après la mi-temps, lorsque Beto s'est retourné dans la surface et a tiré à ras de terre, l'Espagnol tendant le pied pour repousser le ballon.

En fin de deuxième mi-temps, Arteta a fait entrer Max Dowman, après avoir déjà remplacé Havertz par Viktor Gyokeres, alors qu'Arsenal cherchait désespérément le but de la victoire.

Et Dowman a joué un rôle clé dans le premier but d'Arsenal, en adressant un centre diabolique dans la surface qui a été dévié vers Gyokeres pour qu'il marque, avant de marquer lui-même un superbe but en solo en toute fin de match. Quel impact !

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...