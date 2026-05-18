Comme prévu, la rencontre s’est immédiatement transformée en un duel attaque-défense : les Clarets, regroupés dans leur camp, cherchaient à étouffer les prétendants au titre, mais Arsenal semblait destiné à percer le verrou. Leandro Trossard a d’abord frappé le pied du poteau après un joli une-deux avec Eberechi Eze au quart d’heure de jeu, puis Bukayo Saka a adressé un centre dangereux qui a traversé toute la surface de réparation.

Les Gunners ont réclamé un penalty à la 34^e minute lorsque Saka s’est effondré dans la surface après un centre à ras de terre de Havertz, mais les ralentis ont confirmé le jugement de l’arbitre : pas de faute, juste un contact avec la jambe de Lucas Pires.

Les Gunners ont toutefois semblé perdre leurs repères en seconde période, dans un match une nouvelle fois tendu à l’Emirates. Eze a gâché deux occasions en or en l’espace de deux minutes peu après la reprise, dont une volée repoussée sur la barre par le gardien de Burnley.

Havertz s’est ensuite retrouvé au cœur d’un autre incident, à une vingtaine de minutes de la fin, mais cette fois pour la mauvaise raison : il a évité le carton rouge après un tacle glissé sur Lesley Ugochukwu, avec un contact haut sur l’arrière de la jambe, l’arbitre et le VAR jugeant qu’il n’y avait pas faute grave.

Les Gunners ont alors soufflé, avant de tenir bon durant une fin de match crispante et décousue pour empocher trois points cruciaux. Ce succès signifie que les Nord-Londoniens seront sacrés s’il Manchester City laisse des points en route contre Bournemouth mardi ; dans le cas contraire, il leur faudra probablement battre Crystal Palace lors de la dernière journée, tandis que City recevra Aston Villa.

Les notes des joueurs d’Arsenal par GOAL à l’Emirates…