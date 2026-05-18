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Notes des joueurs d'Arsenal contre Burnley : il ne reste plus qu'un match ! Kai Havertz s'envole vers les sommets et place les Gunners à deux doigts du tant attendu titre de Premier League

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Arsenal vs Burnley
Premier League
K. Havertz

La rencontre n’a pas été des plus brillantes, mais Arsenal n’est plus qu’à une victoire du titre en Premier League. Les Gunners ont gardé leur sang-froid pour battre Burnley, déjà relégué, lundi soir, grâce à une tête puissante de Kai Havertz sur corner juste avant la mi-temps. L’attaquant allemand s’est élevé pour reprendre un corner de Bukayo Saka juste avant la mi-temps, même s’il a eu de la chance de ne pas être expulsé plus tard dans la rencontre. Grâce à ce succès 1-0, les Gunners seront couronnés champions si Manchester City laisse filer des points mardi face à Bournemouth, qui enchaîne les victoires.

Comme prévu, la rencontre s’est immédiatement transformée en un duel attaque-défense : les Clarets, regroupés dans leur camp, cherchaient à étouffer les prétendants au titre, mais Arsenal semblait destiné à percer le verrou. Leandro Trossard a d’abord frappé le pied du poteau après un joli une-deux avec Eberechi Eze au quart d’heure de jeu, puis Bukayo Saka a adressé un centre dangereux qui a traversé toute la surface de réparation.

Les Gunners ont réclamé un penalty à la 34^e minute lorsque Saka s’est effondré dans la surface après un centre à ras de terre de Havertz, mais les ralentis ont confirmé le jugement de l’arbitre : pas de faute, juste un contact avec la jambe de Lucas Pires.

Les Gunners ont toutefois semblé perdre leurs repères en seconde période, dans un match une nouvelle fois tendu à l’Emirates. Eze a gâché deux occasions en or en l’espace de deux minutes peu après la reprise, dont une volée repoussée sur la barre par le gardien de Burnley.

Havertz s’est ensuite retrouvé au cœur d’un autre incident, à une vingtaine de minutes de la fin, mais cette fois pour la mauvaise raison : il a évité le carton rouge après un tacle glissé sur Lesley Ugochukwu, avec un contact haut sur l’arrière de la jambe, l’arbitre et le VAR jugeant qu’il n’y avait pas faute grave.

Les Gunners ont alors soufflé, avant de tenir bon durant une fin de match crispante et décousue pour empocher trois points cruciaux. Ce succès signifie que les Nord-Londoniens seront sacrés s’il Manchester City laisse des points en route contre Bournemouth mardi ; dans le cas contraire, il leur faudra probablement battre Crystal Palace lors de la dernière journée, tandis que City recevra Aston Villa.

Les notes des joueurs d’Arsenal par GOAL à l’Emirates…

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (6/10) :

    Il est resté largement spectateur, même s’il a dû se jeter dans ses cages pour voir un tir précoce filer à côté.

    Cristhian Mosquera (6/10) :

    Il s'est plutôt bien débrouillé en attaque, cherchant à combiner avec Saka. Il a défendu avec vigilance lors des rares occasions où il a dû intervenir.

    William Saliba (6/10) :

    Des passes, encore des passes, toujours des passes. Il s'est également bien débrouillé face à la puissance physique de Zian Flemming.

    Gabriel Magalhaes (6/10) :

    Il a essentiellement joué en milieu de terrain offensif, se projetant vers l’avant pour aider à construire les attaques.

    Riccardo Calafiori (6/10) :

    Une performance sans fioritures de l’Italien, qui s’est souvent positionné intelligemment en phase offensive.

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Declan Rice (7/10) :

    Il a accompli son travail habituel et réalisé une intervention décisive dans la surface de réparation pour préserver l’avance.

    Martin Ødegaard (6/10) :

    Il a parfois trop conservé le ballon, mais il a constamment cherché à faire progresser le jeu.

    Eberechi Eze (6/10) :

    Il a constamment tenté de débloquer la situation, mais il a gâché deux occasions franches et a eu de la chance de ne pas être sanctionné pour une passe imprécise, ce qui lui a valu les sifflets des supporters locaux.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (7/10) :

    Il a délivré un corner parfait pour la tête de Havertz et a failli marquer un superbe but lui-même. Il s'est beaucoup investi en défense.

    Kai Havertz (7/10) :

    Il a d’abord exploité une demi-occasion avant de s’élever pour ouvrir le score d’une tête précise. Il a ensuite eu de la chance de ne pas être expulsé avant d’être remplacé.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Malchanceux, son puissant tir à ras de terre a frappé le poteau. Beaucoup de jeu de jambes et de déplacements intelligents.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Piero Hincapie (6/10) :

    Moins influent que Calafiori, il a néanmoins accompli sa mission : assurer la fin de match.

    Viktor Györkös (6/10) :

    Il a multiplié les courses, mais n’a pas réussi à trouver l’ouverture pour sceller la victoire face à Burnley.

    Myles Lewis-Skelly (6/10) :

    S’est impliqué dans la bataille au milieu de terrain alors que la rencontre se brouillait quelque peu.

    Gabriel Martinelli (non noté) :

    Remplaçant entré en jeu dans le temps additionnel.

    Martin Zubimendi (N/A) :

    Comme Martinelli, Arteta cherchant à gérer la fin du match.

    Mikel Arteta (6/10) :

    La performance n’a pas été brillante, mais pour l’entraîneur et son groupe, seul le score importait. Ils se satisferont de cette victoire 1-0. Il ne reste plus qu’un match à disputer.

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