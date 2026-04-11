Notes des joueurs d'Arsenal contre Bournemouth : les Gunners, en pleine déroute, doivent SE RÉVEILLER ! Gabriel Martinelli, Kai Havertz et Noni Madueke ont tous livré une prestation catastrophique, permettant à Man City de revenir dans la partie

Arteta avait appelé les supporters d’Arsenal à faire la différence lors de cette rencontre disputée à l’heure du déjeuner, mais les Gunners n’ont offert aucun motif de satisfaction à leur public, se créant peu d’occasions face à une formation de Bournemouth désormais invaincue depuis douze matches en championnat.

Après un départ prometteur, les visiteurs ont ouvert le score à la 17e minute : Junior Kroupi a repris un centre d’Adrien Truffert, parfaitement lobé vers le second poteau après une déviation de William Saliba.

Viktor Gyokeres a égalisé juste avant la mi-temps sur penalty, mais Arsenal n’a jamais vraiment semblé capable de décrocher la victoire dont il avait tant besoin. Sans surprise, Alex Scott a donc scellé la rencontre en fin de seconde période, offrant aux Cherries un succès logique.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...