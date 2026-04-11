Goal.com
En direct
Arsenal Bournemouth 2025-26 Premier LeagueGetty Images
Charles Watts

Traduit par

Notes des joueurs d'Arsenal contre Bournemouth : les Gunners, en pleine déroute, doivent SE RÉVEILLER ! Gabriel Martinelli, Kai Havertz et Noni Madueke ont tous livré une prestation catastrophique, permettant à Man City de revenir dans la partie

Player ratings
Arsenal
FEATURES
Arsenal vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League
K. Havertz
N. Madueke
G. Martinelli

Arsenal a subi un sérieux revers dans la course au titre de Premier League en s'inclinant 2-1 à domicile face à Bournemouth, sa troisième défaite en quatre matches toutes compétitions confondues. Les hommes de Mikel Arteta ont été dominés sur toute la ligne lors d'un après-midi noir pour le leader du championnat, qui a laissé passer l'occasion de porter son avance à 12 points sur son rival Manchester City avant le match de ce dernier à Chelsea dimanche.

Arteta avait appelé les supporters d’Arsenal à faire la différence lors de cette rencontre disputée à l’heure du déjeuner, mais les Gunners n’ont offert aucun motif de satisfaction à leur public, se créant peu d’occasions face à une formation de Bournemouth désormais invaincue depuis douze matches en championnat.

Après un départ prometteur, les visiteurs ont ouvert le score à la 17e minute : Junior Kroupi a repris un centre d’Adrien Truffert, parfaitement lobé vers le second poteau après une déviation de William Saliba. 

Viktor Gyokeres a égalisé juste avant la mi-temps sur penalty, mais Arsenal n’a jamais vraiment semblé capable de décrocher la victoire dont il avait tant besoin. Sans surprise, Alex Scott a donc scellé la rencontre en fin de seconde période, offrant aux Cherries un succès logique.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (5/10) :

    Impuissant sur le but de Kroupi, il a néanmoins bien orienté le jeu balle au pied. Il a toutefois pris un risque inutile en deuxième période avec une passe approximative qui a failli profiter à Evanilson. 

    Ben White (5/10) :

    Une performance en dents de scie. Il s'est fait surprendre à plusieurs reprises, notamment sur le premier but, mais a tout de même essayé de monter quand il le pouvait.

    William Saliba (6/10) :

    Malchanceux sur le centre qui a rebondi sur sa chaussure et a permis à Kroupi de marquer. Il a dû rester vigilant face à l’attaque dynamique de Bournemouth.

    Gabriel Magalhaes (6/10) :

    A livré un bon duel avec Evanilson et s’est montré comme le meilleur défenseur d’Arsenal lors d’une journée très décevante.

    Myles Lewis-Skelly (6/10) :

    Ce n’était que sa deuxième titularisation en Premier League cette saison, et il a nettement progressé par rapport à sa sortie à Southampton.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (3/10) :

    Le milieu de terrain peine à retrouver son niveau. Il a trop souvent conservé le ballon, ce qui a créé des situations délicates pour son équipe.

    Declan Rice (7/10) :

    Capitaine d’un jour, il a tout fait pour dynamiser son équipe. 

    Kai Havertz (4/10) :

    Héros en milieu de semaine au Portugal, il n’a pas confirmé aujourd’hui : il a manqué une occasion en or sur une tête et commis plusieurs erreurs techniques. 

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Attaque

    Noni Madueke (3/10) :

    Il a tiré quelques corners dangereux, mais c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Remplacé par Dowman peu après la mi-temps.

    Viktor Gyökeres (7/10) :

    Très actif, il a transformé un superbe penalty pour égaliser à 1-1.

    Gabriel Martinelli (3/10) :

    Incapable de peser sur le côté gauche, il n’a jamais constitué une véritable menace et a cédé sa place dès le début de la seconde période.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Eberechi Eze (6/10) :

    Il a apporté un peu plus de présence à Arsenal dans les zones centrales, mais n'a pas réussi à faire la différence dans le dernier tiers.

    Max Dowman (5/10) :

    N’a pas réussi à rééditer ses exploits contre Everton.

    Leandro Trossard (5/10) :

    Auteur d’un excellent tacle défensif à l’entrée de sa propre surface, il n’a guère pesé davantage.

    Gabriel Jesus (N/A) :

    A eu aucun impact lors de son entrée en fin de match.

    Cristhian Mosquera (N/A) :

    Entré en fin de match pour remplacer White.

    Mikel Arteta (5/10) :

    Handicapé par les blessures, il a aligné un trio offensif peu convaincant et ses remplacements n’ont rien changé.

Ligue des Champions
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU