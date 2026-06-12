Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Canada Ratings GFX 16x9GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs canadiens contre la Bosnie-Herzégovine : Cyle Larin sort le grand jeu ! Le super-sub offre au Canada son tout premier point en Coupe du monde, effaçant une performance bien terne de Jonathan David

Player ratings
Coupe du monde
Canada
FEATURES
Canada vs Bosnie Hérzégovine
Bosnie Hérzégovine
J. Marsch
J. David
C. Larin

Entré en cours de jeu, Cyle Larin a permis au Canada d'arracher le match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine lors de son premier match des qualifications pour la Coupe du monde 2026, vendredi. Les Canadiens ont dominé une grande partie de la rencontre, mais se dirigeaient vers une septième défaite consécutive en phase finale après l'ouverture du score de Lovo Jukic, qui avait repris de la tête un centre au premier poteau de Sead Kolasinac en milieu de première période.

L’équipe locale a mal digéré l’ouverture du score adverse, d’autant plus que son meilleur buteur de l’histoire, Jonathan David, avait eu l’occasion idéale d’ouvrir le score peu avant, mais l’ancien joueur de la Juventus a tiré directement sur le gardien bosnien Nikola Vasilj. Une frappe d’une rare maladresse qui a fait exploser de colère le sélectionneur canadien Jesse Marsch sur le bord de la touche.

L’Américain a toutefois rapidement retrouvé son calme et son choix de faire entrer Larin à un peu moins de 15 minutes de la fin s’est révélé payant. L’attaquant, qui a passé la saison dernière en prêt à Southampton, a immédiatement pesé sur la rencontre en marquant depuis l’intérieur de la surface, grâce à une légère déviation, après avoir contrôlé une passe de son coéquipier Promise David, également entré en cours de jeu.

Larin aurait même pu offrir la victoire aux coorganisateurs, mais le vétéran a été contré par une défense bosniaque vigilante dans les dernières secondes. Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs canadiens qui se sont illustrés à Toronto.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Maxime Crépeau (7/10) :

    Si l’on veut être très critique, il n’a pas vraiment dominé sa surface de réparation sur le but bosnien, mais il a réalisé un arrêt décisif en deuxième mi-temps quand Ermedin Demirovic s’est retrouvé seul face au but. Cela s’est d’ailleurs avéré être un moment crucial du match.

    Alistair Johnston (6/10) :

    Il a bien défendu, d’autant plus qu’il était sous la menace d’un second carton jaune après avoir été averti tôt dans la rencontre.

    Luc de Fougerolles (6/10) :

    Parfois un peu imprécis dans ses interventions, le jeune joueur de 20 ans a néanmoins réalisé plusieurs interventions décisives et s’est sacrifié en récoltant un carton jaune pour une faute tactique qui a éteint une contre-attaque bosniaque prometteuse.

    Derek Cornelius (6/10) :

    Tout comme son partenaire en charnière, le joueur de Marseille n’a pas toujours été impeccable dans ses interventions, mais il a contribué à contenir les rares contres bosniens.

    Richie Laryea (7/10) :

    L’arrière gauche a livré une performance pleine de vivacité. Il s’est parfois fait surprendre hors de position, mais il s’est constamment montré menaçant offensivement et a touché la barre transversale sur une frappe que Kolasinac a réussi à dévier.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH03-CAN-BIHAFP

    Milieu de terrain

    Tajon Buchanan (6/10) :

    Buchanan a causé des problèmes grâce à sa vitesse ; il était donc surprenant de le voir sortir prématurément.

    Ismael Koné (7/10) :

    Il a fourni un gros travail au milieu de terrain et c’est sa percée qui a permis au Canada d’égaliser.

    Stephen Eustaquio (6/10) :

    Le capitaine a tenté de maintenir l’élan de son équipe, se créant deux occasions nettes et lançant Laryea dans une action dangereuse grâce à une passe en profondeur bien sentie.

    Liam Millar (5/10) :

    Peu influent, il a logiquement cédé sa place peu après la mi-temps.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Jonathan David (3/10) :

    Le joueur phare du Canada a été remplacé après un peu plus d’une heure de jeu ; il ne pouvait guère se plaindre après avoir gâché une occasion en or en première période qui aurait pu débloquer la situation.

    Tani Oluwaseyi (6/10) :

    L’attaquant de Villarreal s’est montré bien plus dangereux que son partenaire et a manqué de chance : sa tête, qui prenait la direction des filets, a été repoussée sur la ligne par Nikola Katic.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jacob Shaffelburg (6/10) :

    Il a remplacé Millar, peu en vue, peu après l’heure de jeu et a adressé un superbe centre que Oluwaseyi a failli convertir.

    Ahli Ahmed (6/10) :

    Il a remplacé Buchanan à la 61e minute et s’est immédiatement montré menaçant.

    Promesse David (7/10) :

    Entré en jeu à la place de son homonyme Jonathan, il s’est rapidement mis en évidence avant de servir Larin d’une superbe passe en première intention pour l’égalisation canadienne.

    Cyle Larin (8/10) :

    Entré en jeu avec un fort esprit de revanche, il a permis à son pays d’obtenir un match nul mérité grâce, notamment, à un premier contrôle remarquable.

    Jonathan Osorio (N/A) :

    N’est entré en jeu qu’en prolongation.

    Jesse Marsch (7/10) :

    Le Canada n’a guère brillé en première période, mais l’Américain a effectué des remplacements audacieux après la pause qui ont changé la donne. Il devra désormais faire un choix encore plus délicat avant d’affronter le Qatar, car Larin mérite sans doute de débuter au détriment de Jonathan David…

Coupe du monde
Suisse crest
Suisse
SUI
Bosnie Hérzégovine crest
Bosnie Hérzégovine
BIH
Coupe du monde
Canada crest
Canada
CAN
Qatar crest
Qatar
QAT