L’équipe locale a mal digéré l’ouverture du score adverse, d’autant plus que son meilleur buteur de l’histoire, Jonathan David, avait eu l’occasion idéale d’ouvrir le score peu avant, mais l’ancien joueur de la Juventus a tiré directement sur le gardien bosnien Nikola Vasilj. Une frappe d’une rare maladresse qui a fait exploser de colère le sélectionneur canadien Jesse Marsch sur le bord de la touche.

L’Américain a toutefois rapidement retrouvé son calme et son choix de faire entrer Larin à un peu moins de 15 minutes de la fin s’est révélé payant. L’attaquant, qui a passé la saison dernière en prêt à Southampton, a immédiatement pesé sur la rencontre en marquant depuis l’intérieur de la surface, grâce à une légère déviation, après avoir contrôlé une passe de son coéquipier Promise David, également entré en cours de jeu.

Larin aurait même pu offrir la victoire aux coorganisateurs, mais le vétéran a été contré par une défense bosniaque vigilante dans les dernières secondes. Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs canadiens qui se sont illustrés à Toronto.