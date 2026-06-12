L’équipe locale a mal vécu l’ouverture du score adverse, d’autant plus que son meilleur buteur de l’histoire, Jonathan David, avait eu l’occasion idéale de débloquer la situation peu avant, mais l’ancien joueur de la Juventus a tiré directement sur le gardien bosnien Nikola Vasilj. Une frappe d’une rare maladresse qui a fait exploser de colère le sélectionneur canadien Jesse Marsch sur le bord du terrain.

L’Américain a toutefois rapidement retrouvé son calme et son choix d’introduire Larin à un peu moins de 15 minutes de la fin s’est révélé payant. Prêté à Southampton la saison passée, Larin a immédiatement pesé sur la rencontre en concluant d’une frappe déviée depuis l’intérieur de la surface, après un contrôle parfait sur une passe de son coéquipier Promise David, également entré en jeu.

Larin aurait même pu offrir la victoire aux coorganisateurs, mais le vétéran a été contré par une défense bosniaque vigilante dans les dernières secondes. Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs canadiens qui se sont illustrés à Toronto.