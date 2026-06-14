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Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs brésiliens face au Maroc : Vinicius Jr sauve la Seleção, tandis que la prestation décevante de Casemiro laisse Carlo Ancelotti avec plus de questions que de réponses

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FEATURES
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Vinicius Junior
C. Ancelotti

EAST RUTHERFORD, N.J. -- Vinicius Jr a inscrit un superbe but qui a redonné un peu de vie à une performance brésilienne autrement terne, la Seleção devant se contenter d'un match nul 1-1 face au Maroc pour son entrée en lice dans la Coupe du monde. Le Brésil a démarré lentement et a encaissé le premier but, mais un moment de génie de son joueur vedette a permis de rétablir l'égalité avant la pause. Les deux équipes, semble-t-il, se contenteront de ce point, sachant qu'elles affronteront des adversaires plus abordables par la suite.

Le Brésil n’a pas réussi à prendre le contrôle dès l’entame et l’a payé cash. Le but marocain était splendide. Brahim Diaz, très en vue tout au long de la rencontre, a glissé un ballon entre les deux centraux de la Seleção. Ismael Saibari, auteur de 15 buts cette saison avec le PSV, s’est rué sur l’offrande et l’a lobé par-dessus Alisson, pris à contre-pied.

Un coup dur pour la Seleção, et son sélectionneur Carlo Ancelotti a reconnu après la rencontre qu’il faudrait sans doute repenser l’approche de son équipe en première période.

« Nous devons réévaluer ce que nous avons fait en première mi-temps… nous ne devons pas baisser les bras. C’est le premier match de la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Il a toutefois rejeté toute critique concernant son onze de départ.

« Nous devons accepter les critiques », a-t-il ajouté. « Le onze de départ avait été bien pensé. Je n'accepterai aucune critique concernant les joueurs qui ont débuté le match. »

Contre le cours du jeu, le Brésil a réagi. Vinicius Jr a exploité la première occasion qui s’est présentée : le Maroc lui a laissé trop d’espace, et l’ailier du Real Madrid a rentré vers l’intérieur pour frapper du droit et loger le ballon dans la lucarne, réveillant un stade jusqu’alors étonnamment morne.

Ancelotti, lui, n’avait rien à redire sur celui qui a sauvé les meubles.

« Vinicius a bien joué. Il s’est montré très dangereux et il a tout ce qu’il faut pour faire une bonne Coupe du monde », a-t-il déclaré.

La seconde période, pourtant, n’a pas tenu ses promesses. Le Brésil a remplacé Casemiro, en difficulté, par Matheus Cunha à la mi-temps, mais ce dernier n’a pas pesé. Malgré les éclats répétés de Vinicius, le deuxième but n’est jamais venu. Le Maroc, de son côté, a tenu bon.

Pour Ancelotti, ce match n’était ni un désastre ni une réussite, juste un rappel que le Brésil a encore du travail à faire.

« L'équipe s'est battue très dur jusqu'à la dernière minute. Je pense que ce que nous devons améliorer est très clair. Ce que nous avions bien fait lors des deux premiers matchs amicaux ne s'est pas très bien passé en première mi-temps de ce match », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas déçu, mais je ne suis pas satisfait non plus. Nous devons travailler, nous avons besoin de travailler, bien sûr, et c’est normal. Les Marocains ont bien joué… c’était un match difficile. »

GOAL note les joueurs brésiliens au New York/New Jersey Stadium...

  • Roger IbanezGetty

    Gardien de but et défense

    Alisson (6/10) :

    Alisson (6/10) : Quelques beaux arrêts, impuissant sur le but.

    Roger Ibanez (4/10) :

    Une première mi-temps cauchemardesque. Il s'est fait passer comme un chiffon à maintes reprises.

    Marquinhos (5/10) :

    Mal positionné sur le but encaissé face au Maroc et globalement hésitant.

    Gabriel (6/10) :

    Tout aussi impliqué sur l’ouverture du score marocaine, il s’est ensuite mieux repris.

    Douglas Santos (5/10) :

    Médiocre ce jour-là, il semblait fatigué et à court d’idées.

    • Publicité
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Milieu de terrain

    Casemiro (4/10) :

    Il a vécu un véritable cauchemar au milieu de terrain. Incapable de suivre le rythme du match, il a écopé d’un carton jaune avant la mi-temps et a été remplacé à la pause.

    Bruno Guimaraes (6/10) :

    Le meilleur des deux milieux de terrain. Il a délivré une passe décisive à Vini et a mieux couvert le terrain.

    Lucas Paquetá (5/10) :

    Pratiquement transparent durant de longues phases de la première période, il a ensuite contraint Yassine Bounou à une parade remarquable. Il a terminé la rencontre avec le plus grand nombre d’interventions défensives parmi les Brésiliens.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Attaque

    Raphinha (6/10) :

    Un peu imprécis en première période, il s’est créé quelques occasions après la mi-temps. Une prestation globalement correcte, même s’il aurait pu en faire davantage.

    Igor Thiago (6/10) :

    Il a bien conservé le ballon à certains moments et a tenté un tir au but, mais s’est montré peu impliqué par ailleurs.

    Vinicius Jr (8/10) :

    Il a marqué sur sa seule occasion en première période et s'est montré dangereux par la suite. Il a manqué de chance de ne pas en marquer une ou deux de plus.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Danilo (6/10) :

    Une prestation honorable au poste d'arrière latéral, malgré son âge.

    Fabinho (6/10) :

    Beaucoup de travail défensif et de couverture des espaces, mais peu de présence balle au pied.

    Matheus Cunha (6/10) :

    Il a fait valoir sa grande endurance, mais a peu pesé offensivement.

    Luiz Henrique (5/10) :

    14 ballons touchés en 30 minutes, une prestation globalement décevante.

    Danilo (non noté) :

    L’autre Danilo, qui évolue à Botafogo, n’a pas eu le temps de peser sur la rencontre.

    Carlo Ancelotti (5/10) :

    Des débuts mitigés en tant que sélectionneur en Coupe du monde. Le Maroc n'est pas une mauvaise équipe, mais le Brésil aura certainement le sentiment qu'il aurait pu faire mieux.

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