Notes des joueurs brésiliens face au Maroc : Vinicius Jr sauve la Seleção, tandis que la prestation décevante de Casemiro laisse Carlo Ancelotti avec plus de questions que de réponses

Le Brésil n’a pas réussi à prendre le contrôle dès l’entame et l’a payé cash. Le but marocain était splendide. Brahim Diaz, très en vue tout au long de la rencontre, a glissé un ballon entre les deux centraux de la Seleção. Ismael Saibari, auteur de 15 buts cette saison avec le PSV, s’est rué sur l’offrande et l’a lobé par-dessus Alisson, pris à contre-pied.

Un coup dur pour la Seleção, et son sélectionneur Carlo Ancelotti a reconnu après la rencontre qu’il faudrait sans doute repenser l’approche de son équipe en première période.

« Nous devons réévaluer ce que nous avons fait en première mi-temps… nous ne devons pas baisser les bras. C’est le premier match de la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Il a toutefois rejeté toute critique concernant son onze de départ.

« Nous devons accepter les critiques », a-t-il ajouté. « Le onze de départ avait été bien pensé. Je n'accepterai aucune critique concernant les joueurs qui ont débuté le match. »

Contre le cours du jeu, le Brésil a réagi. Vinicius Jr a exploité la première occasion qui s’est présentée : le Maroc lui a laissé trop d’espace, et l’ailier du Real Madrid a rentré vers l’intérieur pour frapper du droit et loger le ballon dans la lucarne, réveillant un stade jusqu’alors étonnamment morne.

Ancelotti, lui, n’avait rien à redire sur celui qui a sauvé les meubles.

« Vinicius a bien joué. Il s’est montré très dangereux et il a tout ce qu’il faut pour faire une bonne Coupe du monde », a-t-il déclaré.

La seconde période, pourtant, n’a pas tenu ses promesses. Le Brésil a remplacé Casemiro, en difficulté, par Matheus Cunha à la mi-temps, mais ce dernier n’a pas pesé. Malgré les éclats répétés de Vinicius, le deuxième but n’est jamais venu. Le Maroc, de son côté, a tenu bon.

Pour Ancelotti, ce match n’était ni un désastre ni une réussite, juste un rappel que le Brésil a encore du travail à faire.

« L'équipe s'est battue très dur jusqu'à la dernière minute. Je pense que ce que nous devons améliorer est très clair. Ce que nous avions bien fait lors des deux premiers matchs amicaux ne s'est pas très bien passé en première mi-temps de ce match », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas déçu, mais je ne suis pas satisfait non plus. Nous devons travailler, nous avons besoin de travailler, bien sûr, et c’est normal. Les Marocains ont bien joué… c’était un match difficile. »

GOAL note les joueurs brésiliens au New York/New Jersey Stadium...