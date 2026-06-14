Notes des joueurs brésiliens face au Maroc : Vinicius Jr sauve la Seleção, tandis que la prestation décevante de Casemiro laisse Carlo Ancelotti avec plus de questions que de réponses en vue de la Coupe du monde

Le Brésil n’a pas réussi à prendre le contrôle dès l’entame et l’a payé cash. Le but du Maroc était splendide. Brahim Diaz, très en vue tout au long de la rencontre, a glissé un ballon entre les deux centraux de la Seleção. Ismael Saibari, auteur de 15 buts cette saison avec le PSV, s’est rué sur l’offrande et l’a lobé par-dessus Alisson, pris à contre-pied.

Un coup dur pour la Seleção, et son sélectionneur Carlo Ancelotti a reconnu après la rencontre qu’il faudrait sans doute repenser l’approche de son équipe pour la première période.

« Nous devons réévaluer ce que nous avons fait en première mi-temps… nous ne devons pas baisser les bras. C’est le premier match de la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Toutefois, le sélectionneur a rejeté toute critique sur son onze de départ : « Nous devons accepter les critiques. Le onze de départ avait été bien pensé. Je n’accepterai aucune critique concernant les joueurs qui ont débuté le match. »

Le Brésil a toutefois réagi sur sa première opportunité : laissé seul aux abords de la surface, Vinicius a coupé vers l’intérieur pour déclencher une frappe du droit dans la lucarne, réveillant un stade jusqu’alors étonnamment morne.

Ancelotti n’avait rien à redire sur celui qui a sauvé les meubles.

« Vinicius a bien joué. Il s’est montré très dangereux et il a tout ce qu’il faut pour faire une bonne Coupe du monde », a-t-il déclaré.

La seconde période, malgré des attentes élevées, n’a pas tenu ses promesses. Le Brésil a remplacé Casemiro, en difficulté, par Matheus Cunha à la mi-temps, mais ce dernier n’a pas pesé. Si Vinicius est resté menaçant, le deuxième but n’est jamais venu. Le Maroc s’est contenté de tenir bon.

Pour Ancelotti, ce match n’était ni un désastre ni une réussite, juste un rappel que le Brésil a encore du travail à accomplir.

« L'équipe s'est battue très dur jusqu'à la dernière minute. Je pense que ce que nous devons améliorer est très clair. Ce que nous avions bien fait lors des deux premiers matchs amicaux ne s'est pas très bien passé en première mi-temps de ce match », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas déçu, mais je ne suis pas satisfait non plus. Nous devons travailler, nous avons besoin de travailler, bien sûr, et c’est normal. Les Marocains ont bien joué… c’était un match difficile. »

GOAL note les joueurs brésiliens au New York/New Jersey Stadium...