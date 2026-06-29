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Brazil player ratings Japan GFXGOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs brésiliens face au Japon : Don Carlo prouve une nouvelle fois qu’il est l’entraîneur le plus calme et le plus efficace du football. Ancelotti a dirigé la remontée victorieuse du Brésil en maintenant Casemiro sur le terrain et en faisant entrer Gabriel Martinelli, assurant ainsi la qualification de la Seleção pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Player ratings
Coupe du monde
FEATURES
Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Vinicius Junior
Neymar
C. Ancelotti
Carlos Henrique Casemiro
G. Martinelli

Casemiro et Gabriel Martinelli ont inscrit les buts qui ont permis au Brésil de remonter au score et de s'imposer 2-1 face au Japon à Houston, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les quintuples champions du monde semblaient même se diriger vers une élimination prématurée et embarrassante après avoir encaissé un but sur une superbe frappe de Kaishu Sano en première période. Ce dernier avait trouvé le coin inférieur des filets d’Alisson Becker d’une frappe à ras de terre après avoir intercepté une passe mal ajustée de Danilo.

Cependant, sans surprise, Carlo Ancelotti est resté imperturbable. La décision la plus évidente aurait été de remplacer Casemiro à la mi-temps, le joueur de 34 ans n’ayant même pas réussi à s’approcher de Sano lorsque le milieu de terrain japonais s’était élancé pour marquer, mais Ancelotti sait toujours ce qu’il fait. L’Italien a maintenu sa confiance à son ancien protégé du Real Madrid et, presque inévitablement, c’est Casemiro qui a égalisé de la tête pour le Brésil 11 minutes après la reprise.

Ancelotti a ensuite lancé Gabriel Martinelli, et alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, l’ailier d’Arsenal, souvent irrégulier, a fait craquer les Japonais en reprenant, à la 5^e minute du temps additionnel, une passe astucieuse de Bruno Guimaraes avant de battre Zion Suzuki d’un tir qui a touché le poteau droit puis franchi la ligne.

Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs brésiliens en action alors que la Seleção s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, où elle affrontera soit la Norvège, soit la Côte d’Ivoire…

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (6/10) :

    Le gardien de Liverpool a été interrogé sur le but encaissé face à Sano, mais il s'était étiré au maximum pour contrer ce tir d'une précision remarquable et n'a tout simplement pas pu l'arrêter. Comme d'habitude, il a bien distribué le ballon.

    Danilo (4/10) :

    Il a adressé un centre correct dans la surface pour Guimaraes, mais sa prestation a été globalement médiocre. Il a offert l'ouverture du score au Japon sur une passe catastrophique et a également reçu un carton jaune plus tard dans la rencontre pour avoir fait tomber Daizen Maeda.

    Marquinhos (7/10) :

    La vitesse des contres japonais l’a parfois mis en difficulté, mais le capitaine du Paris Saint-Germain est resté impassible, surtout quand il avait le ballon.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Le défenseur central d’Arsenal a connu quelques moments de nervosité, mais s’est montré exceptionnel avec le ballon tout au long du match, et Casemiro a marqué de la tête sur l’un de ses nombreux centres millimétrés.

    Douglas Santos (7/10) :

    Il n’est certes pas Roberto Carlos, mais il a constitué un bon relais sur le côté gauche et a bien renvoyé le ballon de la tête vers Casemiro, dont le tir a été repoussé in extremis sur la ligne.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Milieu de terrain

    Bruno Guimaraes (8/10) :

    Toujours prêt à percer les lignes et à faire la différence pour le Brésil, la star de Newcastle United a tenté trois tirs au but rien qu'en première période. Il n'est donc pas surprenant de le voir délivrer la passe décisive qui a permis à Martinelli de sceller le sort du match.

    Casemiro (7/10) :

    On s’attendait à le voir remplacé à la mi-temps, en raison de son carton jaune et de sa tendance à se faire facilement déborder au milieu de terrain, mais la confiance d’Ancelotti envers le vétéran a été récompensée. Casemiro avait déjà vu une de ses têtes repoussée sur la ligne avant de marquer de la tête l’égalisation au second poteau.

    Lucas Paquetá (6/10) :

    Il a dû quitter le terrain sur blessure à la mi-temps, ce qui est dommage, car il s’était illustré à plusieurs reprises devant le but et avait également créé deux occasions. Casemiro ayant lui aussi dû quitter le terrain en boitant en fin de match, Ancelotti pourrait se retrouver privé de deux des trois milieux de terrain de son choix pour les huitièmes de finale…

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Rayan (6/10) :

    Il a fourni un travail défensif important et a parfois montré l’étendue de son potentiel sur le flanc droit ; sa récupération décisive dans la surface japonaise a permis à Martinelli de marquer le but de la victoire.

    Matheus Cunha (5/10) :

    Vif en première période, il s’est contenté de tirs lointains avant de se replier après l’entrée d’Endrick à la mi-temps. Remplacé à la 66^e, son influence avait alors fortement diminué.

    Vinicius Junior (7/10) :

    Discret en première période, alors que le Brésil peinait face au bloc bas japonais, il s’est réveillé après l’égalisation et a manqué de chance, son tir étant repoussé sur le poteau par Zion Suzuki à l’issue d’une percée sensationnelle depuis le milieu de terrain.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Endrick (6/10) :

    Il a remplacé Paqueta, blessé, à la mi-temps et a impressionné par ses combinaisons.

    Gabriel Martinelli (7/10) :

    Il a remplacé Cunha en milieu de deuxième mi-temps et a inscrit le but de la victoire à quelques secondes de la fin.

    Fabinho (N/A) :

    A pris la relève au milieu de terrain à la place de Casemiro, touché en fin de match.

    Danilo Santos (N/A) :

    Entré en jeu pour faire passer quelques secondes cruciales en fin de match.

    Carlo Ancelotti (8/10) :

    Ne vous y trompez pas : le Brésil était en grande difficulté à la mi-temps, mais « Don Carlo » a une nouvelle fois démontré pourquoi il est largement considéré comme l’entraîneur le plus imperturbable du football. Continuer à faire confiance à Casemiro était crucial, tout comme faire entrer Martinelli en cours de jeu et le faire évoluer plus au centre que d’habitude. C’est pour cela que le Brésil voulait Ancelotti comme sélectionneur. C’est le meilleur dans son domaine.

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