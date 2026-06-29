Cependant, sans surprise, Carlo Ancelotti est resté imperturbable. La décision la plus évidente aurait été de remplacer Casemiro à la mi-temps, le joueur de 34 ans n’ayant même pas réussi à s’approcher de Sano lorsque le milieu de terrain japonais s’était élancé pour marquer, mais Ancelotti sait toujours ce qu’il fait. L’Italien a maintenu sa confiance à son ancien protégé du Real Madrid et, presque inévitablement, c’est Casemiro qui a égalisé de la tête pour le Brésil 11 minutes après la reprise.

Ancelotti a ensuite lancé Gabriel Martinelli, et alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, l’ailier d’Arsenal, souvent irrégulier, a fait craquer les Japonais en reprenant, à la 5^e minute du temps additionnel, une passe astucieuse de Bruno Guimaraes avant de battre Zion Suzuki d’un tir qui a touché le poteau droit puis franchi la ligne.

Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs brésiliens en action alors que la Seleção s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, où elle affrontera soit la Norvège, soit la Côte d’Ivoire…