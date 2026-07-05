Notes des joueurs brésiliens face à la Norvège : pas de sixième étoile pour la Seleção ! Le penalty raté de Bruno Guimaraes et le bref passage désastreux d’Endrick ont offert une chance inespérée à Erling Haaland de renvoyer les géants sud-américains chez eux dès le premier tour de la Coupe du monde

Le Brésil a évité de justesse une entame de match sous tension lorsque le but de Patrick Berg a été refusé pour un hors-jeu lors de l’action précédente. Les Brésiliens pensaient alors pouvoir profiter de cette aubaine après la faute commise sur Matheus Cunha dans la surface norvégienne, mais le penalty tiré par Guimaraes a été repoussé par Orjan Nyland.

Les Scandinaves ont ensuite dominé la possession, mais la sélection de Carlo Ancelotti a continué à se projeter en contres. Vinicius Jr a failli ouvrir le score juste avant la mi-temps, obligeant Nyland à une parade après avoir récupéré le ballon haut sur le terrain ; dans la foulée, Alisson Becker repoussait une tentative d’Odegaard.

En début de seconde période, Ancelotti lance Endrick pour forcer la décision. Le jeune prodige se présente aussitôt face au but après une passe de Vinicius, mais un contrôle approximatif l’oblige à tirer à côté.

Neymar est ensuite entré en jeu, mais la Norvège a maintenu la pression. Après un arrêt d’Alisson sur une tentative d’Andreas Schjelderup, l’ailier du Benfica a centré depuis la gauche pour servir Haaland, qui a concrétisé de la tête son sixième but du tournoi.

Nyland a ensuite réalisé une parade décisive pour empêcher le Brésil d’égaliser, repoussant sur son poteau un ballon lobé, avant que Haaland ne scelle le score dans le temps réglementaire d’une frappe rasante depuis l’entrée de la surface. Neymar a certes réduit l’écart sur penalty dans le temps additionnel, après une faute sur Casemiro, mais c’était trop peu, trop tard pour la Seleção.

GOAL note les joueurs brésiliens depuis le New Jersey...