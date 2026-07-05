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Guimaraes Endrick Haaland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs brésiliens face à la Norvège : pas de sixième étoile pour la Seleção ! Le penalty raté de Bruno Guimaraes et le bref passage désastreux d’Endrick ont offert une chance inespérée à Erling Haaland de renvoyer les géants sud-américains chez eux dès le premier tour de la Coupe du monde

Player ratings
Brésil
B. Guimaraes
Coupe du monde
E. Haaland
Norvège
FEATURES
Brésil vs Norvège

Le Brésil devra attendre désormais 28 ans pour conquérir un sixième titre mondial, après son élimination samedi par la Norvège en 2026. Un doublé tardif d’Erling Haaland a offert la victoire 2-1 aux Scandinaves, qui ont capitalisé sur un penalty manqué par Bruno Guimaraes en début de rencontre pour atteindre pour la première fois les quarts de finale.

Le Brésil a évité de justesse une entame de match sous tension lorsque le but de Patrick Berg a été refusé pour un hors-jeu lors de l’action précédente. Les Brésiliens pensaient alors pouvoir profiter de cette aubaine après la faute commise sur Matheus Cunha dans la surface norvégienne, mais le penalty tiré par Guimaraes a été repoussé par Orjan Nyland.

Les Scandinaves ont ensuite dominé la possession, mais la sélection de Carlo Ancelotti a continué à se projeter en contres. Vinicius Jr a failli ouvrir le score juste avant la mi-temps, obligeant Nyland à une parade après avoir récupéré le ballon haut sur le terrain ; dans la foulée, Alisson Becker repoussait une tentative d’Odegaard.

En début de seconde période, Ancelotti lance Endrick pour forcer la décision. Le jeune prodige se présente aussitôt face au but après une passe de Vinicius, mais un contrôle approximatif l’oblige à tirer à côté.

Neymar est ensuite entré en jeu, mais la Norvège a maintenu la pression. Après un arrêt d’Alisson sur une tentative d’Andreas Schjelderup, l’ailier du Benfica a centré depuis la gauche pour servir Haaland, qui a concrétisé de la tête son sixième but du tournoi.

Nyland a ensuite réalisé une parade décisive pour empêcher le Brésil d’égaliser, repoussant sur son poteau un ballon lobé, avant que Haaland ne scelle le score dans le temps réglementaire d’une frappe rasante depuis l’entrée de la surface. Neymar a certes réduit l’écart sur penalty dans le temps additionnel, après une faute sur Casemiro, mais c’était trop peu, trop tard pour la Seleção.

GOAL note les joueurs brésiliens depuis le New Jersey...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (6/10) :

    Il est sorti rapidement de sa ligne pour bloquer la frappe d'Odegaard en première mi-temps. Il a principalement dû s'occuper des ballons arrivant dans la surface de réparation brésilienne. Il n'a rien pu faire sur les deux buts.

    Danilo (3/10) :

    Malgré son expérience, il est apparu dépassé. Il a souffert face à Nusa et Schjelderup, et certaines de ses passes et de ses contrôles étaient tout simplement catastrophiques. Il n’a pas réussi à contenir Haaland sur le deuxième but.

    Marquinhos (6/10) :

    Haaland ayant passé la majeure partie du temps face à Gabriel, Marquinhos a pu se montrer plutôt discret tout au long du match. Il a remporté quelques duels aériens décisifs sur des coups de pied arrêtés.

    Gabriel Magalhaes (5/10) :

    Il n’a pas toujours remporté ses duels très attendus face à Haaland, mais il a globalement tenu bon jusqu’à ce qu’il soit battu dans les airs sur l’ouverture du score norvégien.

    Douglas Santos (6/10) :

    Fiable à gauche, il a bien défendu et a régulièrement alimenté Vinicius devant lui.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Milieu de terrain

    Bruno Guimaraes (4/10) :

    Il a parfois réalisé de superbes passes, notamment lors de l'action qui a conduit à l'obtention du penalty, mais son tir au point de penalty était catastrophique et s'est finalement avéré extrêmement coûteux.

    Casemiro (5/10) :

    Parfois pris à défaut défensivement par les milieux norvégiens, il a néanmoins bien géré le ballon. Il aurait dû offrir une passe décisive à Martinelli en fin de première période, mais l’attaquant n’a pas pu reprendre son centre.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    Il s'est bien associé à Vinicius sur le côté gauche du Brésil, alors que ce dernier avait tendance à s'écarter de son poste central. Il a été remplacé par Neymar au milieu de la seconde mi-temps.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Attaque

    Rayan (5/10) :

    Il a fourni un gros travail sans ballon, mais n'a pas réussi à se montrer décisif balle au pied pour véritablement menacer la Norvège. Remplacé en milieu de deuxième mi-temps.

    Matheus Cunha (5/10) :

    Il a bien anticipé Ajer pour obtenir le premier penalty brésilien, mais il a manqué d'impact par la suite. Remplacé par Endrick avant l'heure de jeu.

    Vinicius Jr (8/10) :

    Il a confirmé sa forme exceptionnelle depuis le début du tournoi, se démarquant régulièrement de son défenseur et créant des occasions, tant pour lui-même que pour ses coéquipiers.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Endrick (4/10) :

    Il aurait dû marquer dès sa première intervention, mais un mauvais contrôle l'a conduit à tirer à côté. Il a ensuite commis une mauvaise faute sur Schjelderup lors de l'action qui a mené au premier but.

    Neymar (5/10) :

    Il a tenté un dribble dans la surface, sans davantage de réussite. Avertissement puis but dans le temps additionnel, peut-être lors de sa dernière sélection.

    Danilo Santos (5/10) :

    Aucune action notable après avoir remplacé Martinelli en milieu de deuxième mi-temps.

    Ederson (5/10) :

    N’a pas apporté la stabilité attendue devant la défense.

    Carlo Ancelotti (5/10) :

    A surpris en demandant à son équipe d’absorber la pression plutôt que de contrôler le ballon, une stratégie qui s’est avérée coûteuse, sans qu’il soit toutefois responsable du manque d’efficacité devant le but.