Notes des joueurs brésiliens face à la France : Vinicius Junior, Raphinha et Casemiro ont tous déçu lors de cette défaite inquiétante face aux Bleus, réduits à dix

La Seleção s'est montrée plutôt inoffensive en attaque en première mi-temps. Malgré la présence de Vinicius Jr et Raphinha en pointe, l'équipe de Carlo Ancelotti s'est créé relativement peu d'occasions. Le match s'est transformé en une véritable corvée. Gabriel Martinelli a tiré à côté. Mike Maignan a dû s'employer pour repousser un tir.

Puis la France a frappé. C'était simple : une passe en profondeur d'Ousmane Dembélé vers Kylian Mbappé, qui s'est précipité et a lobé Ederson, étendu de tout son long, pour porter le score à 1-0.

Le Brésil s'est amélioré après la pause. Une équipe jusque-là statique a commencé à se montrer un peu plus active, se créant des occasions ici et là. Elle a bénéficié d’un nouveau sursis lorsque Dayot Upamecano a été expulsé pour avoir fait un tacle glissé sur Wesley alors que celui-ci fonçait vers le but. Pourtant, malgré son infériorité numérique, la France s’est montrée plus opportuniste. Elle a doublé la mise à la 65e minute. Michael Olise a brillamment servi Hugo Ekitike, qui a lobé Ederson pour porter le score à 2-0.

Pourtant, la Seleção ne baissait pas les bras. Son but était un peu chanceux : Bremer a poussé le ballon au fond des filets après un rebond suite à un coup franc. Il y a eu d'autres occasions. Vinicius n'a jamais cessé de courir. Joao Pedro s'est battu jusqu'au bout. Mais après que Vinicius a tiré à côté à la 97e minute, il était clair que ce n'était pas le jour du Brésil, et qu'Ancelotti a du pain sur la planche à moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde.

GOAL note les joueurs brésiliens au Gilette Stadium...