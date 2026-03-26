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Thomas Hindle

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Notes des joueurs brésiliens face à la France : Vinicius Junior, Raphinha et Casemiro ont tous déçu lors de cette défaite inquiétante face aux Bleus, réduits à dix

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Les vedettes brésiliennes ont fait défaut, la Seleção ayant livré une prestation décevante face à la France lors d'une défaite sans intérêt (2-1). La Seleção s'est montrée médiocre aux deux extrémités du terrain, apathique au milieu, et n'a vraiment affiché des intentions offensives que lorsqu'il était déjà trop tard. Le but tardif de Bremer était plutôt flatteur, car les hommes de Carlo Ancelotti ont été facilement maîtrisés par les Bleus, qui ont joué la majeure partie de la seconde mi-temps à dix.

La Seleção s'est montrée plutôt inoffensive en attaque en première mi-temps. Malgré la présence de Vinicius Jr et Raphinha en pointe, l'équipe de Carlo Ancelotti s'est créé relativement peu d'occasions. Le match s'est transformé en une véritable corvée. Gabriel Martinelli a tiré à côté. Mike Maignan a dû s'employer pour repousser un tir. 

Puis la France a frappé. C'était simple : une passe en profondeur d'Ousmane Dembélé vers Kylian Mbappé, qui s'est précipité et a lobé Ederson, étendu de tout son long, pour porter le score à 1-0. 

Le Brésil s'est amélioré après la pause. Une équipe jusque-là statique a commencé à se montrer un peu plus active, se créant des occasions ici et là. Elle a bénéficié d’un nouveau sursis lorsque Dayot Upamecano a été expulsé pour avoir fait un tacle glissé sur Wesley alors que celui-ci fonçait vers le but. Pourtant, malgré son infériorité numérique, la France s’est montrée plus opportuniste. Elle a doublé la mise à la 65e minute. Michael Olise a brillamment servi Hugo Ekitike, qui a lobé Ederson pour porter le score à 2-0.

Pourtant, la Seleção ne baissait pas les bras. Son but était un peu chanceux : Bremer a poussé le ballon au fond des filets après un rebond suite à un coup franc. Il y a eu d'autres occasions. Vinicius n'a jamais cessé de courir. Joao Pedro s'est battu jusqu'au bout. Mais après que Vinicius a tiré à côté à la 97e minute, il était clair que ce n'était pas le jour du Brésil, et qu'Ancelotti a du pain sur la planche à moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. 

GOAL note les joueurs brésiliens au Gilette Stadium...

  • Leo PereiraGetty

    Gardien de but et défense

    Ederson (5/10) :

    Il s'est fait passer pour un idiot en se faisant battre à deux reprises. Il n'a pas eu grand-chose d'autre à faire. 

    Wesley (6/10) :

    S'est bien projeté vers l'avant et a techniquement « valu » un carton rouge à son équipe. S'est toutefois montré un peu imprudent dans ses tacles à certains moments. 

    Bremer (5/10) :

    A inscrit le seul but du Brésil ce jour-là, ce qui n'a pas suffi à compenser une prestation défensive assez catastrophique. 

    Leo Pereira (4/10) :

    N'a pas suffisamment surveillé les couloirs et l'a payé cher alors que la France démantelait la défense. Sera certainement écarté lorsque tout le monde sera disponible.

    Douglas Santos (6/10) :

    Une prestation solide en défense. A tenu bon, dans l'ensemble. 

    • Publicité
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Milieu de terrain

    Andrey Santos (5/10) :

    Une prestation disciplinée. Il a remporté la plupart de ses duels et a fait preuve de rigueur. Aucune idée offensive, cependant. 

    Casemiro (6/10) :

    Une prestation vraiment mitigée. Il a parfois bien distribué le jeu, mais s'est fait prendre beaucoup trop facilement sur le premier but français et ses passes étaient imprévisibles. Il a raté une occasion en or en début de deuxième mi-temps, mais s'est ensuite donné à fond. 

    Raphinha (5/10) :

    A peiné dans un rôle de milieu offensif. N'a pas suffisamment combiné avec ses coéquipiers en attaque. Remplacé à la mi-temps après une prestation médiocre, apparemment en raison d'un coup.

  • Matheus CunhaGetty

    Attaque

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    À peine impliqué lors d'une heure de jeu décevante. 

    Matheus Cunha (6/10) :

    Bon jeu de liaison, a bien exploité les couloirs, mais n'a jamais eu d'occasion franche devant le but. 

    Vinicius Jr (6/10) :

    Il a pris son adversaire à chaque occasion et s'est créé trois occasions, mais a surtout été frustré. Le Brésil aura besoin de plus de son talisman pour prétendre à la gloire en Coupe du monde.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Luiz Henrique (7/10) :

    Il a contribué au seul but du Brésil, marquant ainsi sa seule action décisive. 

    Joao Pedro (7/10) :

    A apporté un peu plus de présence physique et a servi de pivot en attaque. 

    Ibanez (6/10) :

    20 minutes sans relief. 

    Danilo (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence

    Igor Thiago (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence. Probablement entré en jeu trop tard. 

    Gabriel Sara (N/A) :

    Une brève apparition. 

    Carlo Ancelotti (5/10) :

    Une prestation peu encourageante. Le Brésil a été médiocre en première mi-temps et n'a vraiment montré des signes de vie que lorsqu'il était trop tard. Il y a beaucoup de progrès à faire. 

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