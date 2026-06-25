La première période a été rythmée par trois erreurs écossaises : une première, non sanctionnée, et deux autres, immédiatement punies. Après seulement sept minutes, le dégagement de Scott McKenna était contré, offrant le ballon à Vini Jr. Ce dernier, conservant son sang-froid, a contourné Angus Gunn avant de glisser le ballon dans le but vide.

La star du Real Madrid a récidivé quinze minutes plus tard en subtilisant le ballon à un Jack Hendry distrait avant de le glisser entre les jambes du gardien ; l’arbitre a toutefois annulé le but pour une faute signalée par le VAR, malgré un contact minimal.

Peu après une frappe de Matheus Cunha repoussée sur la ligne, les Écossais ne parvinrent pas à se dégager correctement et Vinicius, à la conclusion d’un centre en profondeur de Bruno Guimaraes, doubla la mise d’une tête victorieuse dans le temps additionnel de la première période.

Il aurait même signé un triplé dès la 51^e minute, mais, lancé en profondeur, il a tergiversé et perdu le contrôle du ballon face au gardien. Les Auriverdes ont toutefois rapidement fait le break : à l’heure de jeu, après un subtil travail de Guimaraes dans la surface, Cunha a conclu l’action d’une frappe à bout portant.

Les Écossais ont alors réagi : Alisson a dû repousser un coup franc, puis plonger pour arrêter la tête de Scott McTominay. Dans le même temps, Vinicius a manqué deux nouvelles occasions d’inscrire un triplé, mais sa mission était déjà accomplie.

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