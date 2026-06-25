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Brazil GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs brésiliens face à l’Écosse : Vinicius Jr leur a fait payer cher ! La superstar de la Seleção a poussé la « Tartan Army », en plein autodestruction, au bord de l’élimination de la Coupe du monde, tandis que Neymar faisait son retour

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FEATURES
Écosse vs Brésil
Vinicius Junior

Grâce à un doublé de Vinicius Junior, le Brésil a précipité l’Écosse au bord de l’élimination, mercredi à Miami, en profitant sans pitié des erreurs adverses. Si la Seleção s’empare logiquement de la première place du groupe C, cette défaite 3-0 réduit quasi à néant les espoirs écossais d’intégrer le club des meilleurs troisièmes et de rallier les seizièmes de finale.

La première période a été rythmée par trois erreurs écossaises : une première, non sanctionnée, et deux autres, immédiatement punies. Après seulement sept minutes, le dégagement de Scott McKenna était contré, offrant le ballon à Vini Jr. Ce dernier, conservant son sang-froid, a contourné Angus Gunn avant de glisser le ballon dans le but vide.

La star du Real Madrid a récidivé quinze minutes plus tard en subtilisant le ballon à un Jack Hendry distrait avant de le glisser entre les jambes du gardien ; l’arbitre a toutefois annulé le but pour une faute signalée par le VAR, malgré un contact minimal.

Peu après une frappe de Matheus Cunha repoussée sur la ligne, les Écossais ne parvinrent pas à se dégager correctement et Vinicius, à la conclusion d’un centre en profondeur de Bruno Guimaraes, doubla la mise d’une tête victorieuse dans le temps additionnel de la première période.

Il aurait même signé un triplé dès la 51^e minute, mais, lancé en profondeur, il a tergiversé et perdu le contrôle du ballon face au gardien. Les Auriverdes ont toutefois rapidement fait le break : à l’heure de jeu, après un subtil travail de Guimaraes dans la surface, Cunha a conclu l’action d’une frappe à bout portant.

Les Écossais ont alors réagi : Alisson a dû repousser un coup franc, puis plonger pour arrêter la tête de Scott McTominay. Dans le même temps, Vinicius a manqué deux nouvelles occasions d’inscrire un triplé, mais sa mission était déjà accomplie.

GOAL note les joueurs brésiliens à Miami...

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson (7/10) :

    Peu sollicité pendant de longues périodes, il a réalisé deux arrêts décisifs coup sur coup en seconde période.

    Danilo (6/10) :

    Peu sollicité par John McGinn, il a écopé d’un carton jaune pour un tacle maladroit en seconde période et a eu de la chance de ne pas être expulsé.

    Marquinhos (6/10) :

    La soirée a été facile pour lui face à une ligne d’attaque écossaise peu incisive. Ses passes étaient correctes.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    A réalisé une intervention décisive dès le début du match. A dominé ses duels et a réussi de nombreuses passes.

    Douglas Santos (6/10) :

    Mis à l’épreuve par le vif Ben Gannon-Doak, il a néanmoins bien soutenu les offensives brésiliennes.

    • Publicité
  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Bruno Guimaraes (8/10) :

    Son centre précis en profondeur a permis à Vini Jr de doubler la mise, et il a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour servir Cunha.

    Casemiro (7/10) :

    Il a réalisé un tacle décisif dans sa propre surface et a ensuite lancé le mouvement vers le troisième but d’une passe en profondeur bien sentie.

    Lucas Paquetá (7/10) :

    Il s’est montré très actif défensivement et aurait pu offrir une passe décisive pour le triplé de Vinicius.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Rayan (7/10) :

    Réaction rapide pour contrer McKenna et offrir une passe décisive peu conventionnelle. Il s’est montré dangereux à chaque prise de balle.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Il s’est réveillé en fin de première période et a été malchanceux de ne pas ouvrir le score, avant de finalement marquer d’une finition simple.

    Vinicius Junior (8/10) :

    Il a gardé son sang-froid pour contourner le gardien dès l’entame de match. Après s’être vu refuser un deuxième but par la VAR, il a finalement marqué de la tête. Il aurait mérité un triplé.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Fabinho (5/10) :

    A reçu un carton jaune pour une faute cynique.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    Peu en vue après son entrée à gauche.

    Neymar (5/10) :

    Accueilli comme un héros à son retour sur la pelouse, il est toutefois apparu en manque de rythme et s’est contenté d’un seul tir cadré.

    Alex Sandro (non noté) :

    Il est entré en jeu pour aider à gérer la fin du match.

    Endrick (N/A) :

    Entré trop tard pour peser sur le match, alors que la victoire était déjà acquise.

    Carlo Ancelotti (7/10) :

    Il a vécu la soirée qu’il espérait, l’Écosse ayant grandement facilité la tâche de son équipe. Groupe remporté, mission accomplie.