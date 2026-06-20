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Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs brésiliens face à Haïti : Vinicius Jr prend les rênes tandis que le doublé de Matheus Cunha aide la Seleção à retrouver son panache lors d'une victoire record

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FEATURES
Brésil vs Haïti
Brésil
Haïti
Coupe du monde

PHILADELPHIE -- Matheus Cunha a confirmé son efficacité offensive, tandis que Vinicius Jr a été impliqué dans les trois buts, permettant au Brésil de trouver son rythme et de s'imposer 3-0 face à Haïti. L’ailier du Real Madrid a été au sommet de son art, marquant un but et délivrant une passe décisive, et a permis à la Seleção de se placer en bonne position pour terminer en tête du groupe C. Haïti, malgré tous ses efforts, est éliminé du tournoi pour sa première participation depuis 1974.

Pour le Brésil, la soirée fut mémorable et pourrait marquer le premier véritable signe de vie après des mois d’incertitude. Après une longue phase d’ajustements, de performances décevantes et de faux départs, la Seleção a enfin retrouvé une partie de l’assurance qui la caractérise en Coupe du monde. Elle est ainsi entrée dans l’histoire en repassant devant l’Allemagne au classement des nations les plus prolifiques de l’histoire de la Coupe du monde. Les premiers signes sont apparus très tôt. Dès la 12e minute, Bruno Guimaraes lançait Raphinha, dont la frappe puissante semblait ouvrir le score ; l’arbitre assistant en décidait autrement pour hors-jeu.

Le premier but, moins d’une dizaine de minutes plus tard, est bien moins éclatant : la frappe de Vinicius est repoussée par le gardien, Hannes Delcroix tente de dégager mais son tacle glissé heurte la jambe de Cunha, qui pousse le ballon au fond des filets. Le deuxième but de Cunha, fruit d’une superbe combinaison, voit Vinicius le servir après un décalage dans le dos de la défense, et l’attaquant conclure avec sang-froid.

« Nous allons replacer Vinicius dans l’axe. Rayan a bien occupé le couloir, mais Vinicius est plus dangereux et à l’aise dans l’entrejeu ; il peut varier ses positions et le reste de l’équipe s’adapte », a expliqué Ancelotti.

Il restait encore le temps d’en ajouter un avant la mi-temps : Vinicius, bien lancé par Lucas Paquetá dans un espace immense, s’y engouffra et glissa le ballon dans le coin inférieur (3-0). La seule ombre au tableau fut la blessure aux ischio-jambiers de Raphinha, source d’inquiétude pour Ancelotti.

« Nous devons évaluer la situation de Raphinha. Nous verrons demain. Pour l’instant, nous ne savons pas ce qui s’est passé », a expliqué Ancelotti.

La seconde période, moins animée, a permis au Brésil d’effectuer plusieurs remplacements. Endrick et Gabriel Martinelli sont entrés en jeu ; le premier a été accueilli par une ovation du public brésilien et a cru marquer, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Haïti, absent du Mondial depuis 1974, n’a jamais abdiqué et n’a pas semblé hors de son élément sur la grande scène. Le Brésil, tout simplement plus riche en talent, a géré son avantage.

« Ils se sont montrés plus dangereux qu’en première période. Nous avons aussi eu des occasions en contre-attaque. Nous aurions pu mieux jouer, avec plus d’intensité, mais il faut aussi penser aux autres matches de la Coupe du monde », a analysé Ancelotti.

Pour eux, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle ère.

« Ce match a répondu à mes attentes : moins d’erreurs, plus d’efficacité offensive et une meilleure maîtrise défensive. Nous avons livré une bonne prestation, tout en sachant qu’il reste encore des marges de progression », a conclu Ancelotti.

GOAL note les joueurs brésiliens au Philadelphia Stadium...


  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Gardien de but et défense

    Alisson (7/10) :

    Peu sollicité, il a réalisé quelques arrêts et a bien relancé le jeu lorsque nécessaire.

    Douglas Santos (6/10) :

    Il a principalement passé sa soirée à couvrir les arrières, Vinicius ayant décidé de se dispenser du travail défensif.

    Gabriel (7/10) :

    A neutralisé les attaquants haïtiens grâce à sa grande intelligence défensive. A réalisé le plus grand nombre de touches de balle du match.

    Marquinhos (7/10) :

    Il est venu en renfort défensif quand il le fallait et a réalisé plusieurs tacles bien sentis.

    Danilo (6/10) :

    Il a passé beaucoup de temps à occuper les ailes et à assurer la cohésion du jeu, même s’il s’est fait déborder une ou deux fois sur son côté.

    • Publicité
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Milieu de terrain

    Bruno Guimaraes (7/10) :

    Il a fourni un gros travail défensif au milieu de terrain et a distillé plusieurs passes de qualité. Un groupe un peu atypique, mais le joueur de Newcastle parvient à le rendre efficace.

    Casemiro (5/10) :

    Il a tenté, en vain, d’envoyer plusieurs ballons en profondeur, sans succès. Une prestation très terne au milieu de terrain.

    Lucas Paquetá (8/10) :

    Il a délivré une superbe passe décisive à Vinicius et a joué un rôle essentiel dans la construction du jeu. Il sera intéressant de voir comment il s’en sortira lorsque Neymar sera de retour en forme.

  • Raphinha Getty

    Attaque

    Vinicius Jr (8/10) :

    Décisif sur l’action menant au premier but, il a ensuite délivré la passe décisive pour le deuxième et inscrit le troisième. Dangereux jusqu’à son remplacement, il signe une nouvelle prestation de haut niveau, promesse pour l’avenir.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Il a inscrit un doublé en première période, a légèrement baissé de régime après la pause mais a tout de même laissé son empreinte. Il mérite désormais une place de titulaire.

    Raphinha (6/10) :

    Très vif pendant environ 35 minutes avant d’être remplacé en raison d’une blessure présumée aux ischio-jambiers, ce qui pourrait compromettre ses espoirs pour la suite du tournoi.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan (6/10) :

    Il a remplacé Raphinha en fin de première période mais n’a pas pesé sur le côté droit.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    Il a frappé la barre transversale d’une belle frappe enroulée et s’est créé une occasion notable en fin de match.

    Endrick (7/10) :

    Le public s'est déchaîné à son entrée sur le terrain. A vu un beau but refusé.

    Danilo (N/A) :

    Il n’a pas eu le temps de se distinguer.

    Ederson (N/A) :

    Il n’a pas eu le temps de se mettre en valeur.

    Carlo Ancelotti (6/10) :

    Une soirée bien meilleure pour l'Italien. Il a su faire jouer ses joueurs en première mi-temps et a pu effectuer des rotations en seconde période.

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