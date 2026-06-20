Pour le Brésil, la soirée fut mémorable et pourrait marquer le premier véritable signe de vie après des mois d’incertitude. Après une longue phase d’ajustements, de performances décevantes et de faux départs, la Seleção a enfin retrouvé une partie de l’assurance qui la caractérise en Coupe du monde. Elle est ainsi entrée dans l’histoire en repassant devant l’Allemagne au classement des nations les plus prolifiques de l’histoire de la Coupe du monde. Les premiers signes sont apparus très tôt. Dès la 12e minute, Bruno Guimaraes lançait Raphinha, dont la frappe puissante semblait ouvrir le score ; l’arbitre assistant en décidait autrement pour hors-jeu.

Le premier but, moins d’une dizaine de minutes plus tard, est bien moins éclatant : la frappe de Vinicius est repoussée par le gardien, Hannes Delcroix tente de dégager mais son tacle glissé heurte la jambe de Cunha, qui pousse le ballon au fond des filets. Le deuxième but de Cunha, fruit d’une superbe combinaison, voit Vinicius le servir après un décalage dans le dos de la défense, et l’attaquant conclure avec sang-froid.

« Nous allons replacer Vinicius dans l’axe. Rayan a bien occupé le couloir, mais Vinicius est plus dangereux et à l’aise dans l’entrejeu ; il peut varier ses positions et le reste de l’équipe s’adapte », a expliqué Ancelotti.

Il restait encore le temps d’en ajouter un avant la mi-temps : Vinicius, bien lancé par Lucas Paquetá dans un espace immense, s’y engouffra et glissa le ballon dans le coin inférieur (3-0). La seule ombre au tableau fut la blessure aux ischio-jambiers de Raphinha, source d’inquiétude pour Ancelotti.

« Nous devons évaluer la situation de Raphinha. Nous verrons demain. Pour l’instant, nous ne savons pas ce qui s’est passé », a expliqué Ancelotti.

La seconde période, moins animée, a permis au Brésil d’effectuer plusieurs remplacements. Endrick et Gabriel Martinelli sont entrés en jeu ; le premier a été accueilli par une ovation du public brésilien et a cru marquer, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Haïti, absent du Mondial depuis 1974, n’a jamais abdiqué et n’a pas semblé hors de son élément sur la grande scène. Le Brésil, tout simplement plus riche en talent, a géré son avantage.

« Ils se sont montrés plus dangereux qu’en première période. Nous avons aussi eu des occasions en contre-attaque. Nous aurions pu mieux jouer, avec plus d’intensité, mais il faut aussi penser aux autres matches de la Coupe du monde », a analysé Ancelotti.

Pour eux, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle ère.

« Ce match a répondu à mes attentes : moins d’erreurs, plus d’efficacité offensive et une meilleure maîtrise défensive. Nous avons livré une bonne prestation, tout en sachant qu’il reste encore des marges de progression », a conclu Ancelotti.

GOAL note les joueurs brésiliens au Philadelphia Stadium...



