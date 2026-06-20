Notes des joueurs brésiliens face à Haïti : Vinicius Jr prend les rênes tandis que le doublé de Matheus Cunha aide la Seleção à retrouver son panache de Coupe du monde

Pour le Brésil, ce fut une soirée mémorable, peut-être le premier véritable signe de reprise après des mois d’incertitude. Après une longue phase d’expérimentation, de performances décevantes et de faux départs, la Seleção a enfin retrouvé une partie de l’assurance qui la caractérise en Coupe du monde. Les premiers signes sont apparus tôt dans la rencontre. À la 12e minute, Bruno Guimaraes a servi Raphinha, dont la frappe aurait pu ouvrir le score, mais le drapeau de hors-jeu a rapidement éteint l’esquisse de célébration.

Le véritable déblocage est intervenu dix minutes plus tard, de manière bien moins flamboyante : la frappe de Vinicius a été repoussée par le gardien, Hannes Delcroix a tenté de dégager, mais son tacle glissé a heurté la jambe de Cunha, qui a poussé le ballon au fond des filets. Le deuxième but de Cunha est né d’une superbe combinaison : Vinicius l’a lancé dans le dos de la défense, et l’attaquant a conclu d’une frappe croisée.

Il restait encore le temps d’en ajouter un avant la mi-temps : bien servi par Lucas Paquetá, Vinicius s’est engouffré dans l’espace et a glissé le ballon dans le coin inférieur (3-0). La seule ombre au tableau fut la blessure aux ischio-jambiers de Raphinha, source d’inquiétude pour Ancelotti.

La seconde période, moins animée, a permis à Tite d’effectuer plusieurs remplacements, dont Endrick et Gabriel Martinelli ; le premier a été accueilli par une ovation et a cru marquer, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Haïti, de son côté, n’a jamais abdiqué. La sélection, absente de la Coupe du monde depuis 1974, n’a pas semblé hors de son élément sur la grande scène. Le Brésil, tout simplement, a fait valoir sa supériorité technique. Pour la Seleção, la soirée pourrait marquer le début d’une belle aventure.

GOAL note les joueurs brésiliens au Philadelphia Stadium...