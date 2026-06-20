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Brazil player ratings GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs brésiliens face à Haïti : Vinicius Jr prend les rênes tandis que le doublé de Matheus Cunha aide la Seleção à retrouver son panache de Coupe du monde

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FEATURES
Brésil vs Haïti
Brésil
Haïti
Coupe du monde

PHILADELPHIE -- Matheus Cunha a confirmé tout son talent en attaque, tandis que Vinicius Jr a participé aux trois buts marqués, permettant au Brésil de trouver son rythme en Coupe du monde grâce à une victoire 3-0 face à Haïti. L’ailier du Real Madrid a brillé, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, et a permis à la Seleção de se positionner idéalement pour terminer en tête du groupe C. Malgré ses efforts, Haïti est éliminé de la compétition pour sa première participation depuis 1974.

Pour le Brésil, ce fut une soirée mémorable, peut-être le premier véritable signe de reprise après des mois d’incertitude. Après une longue phase d’expérimentation, de performances décevantes et de faux départs, la Seleção a enfin retrouvé une partie de l’assurance qui la caractérise en Coupe du monde. Les premiers signes sont apparus tôt dans la rencontre. À la 12e minute, Bruno Guimaraes a servi Raphinha, dont la frappe aurait pu ouvrir le score, mais le drapeau de hors-jeu a rapidement éteint l’esquisse de célébration.

Le véritable déblocage est intervenu dix minutes plus tard, de manière bien moins flamboyante : la frappe de Vinicius a été repoussée par le gardien, Hannes Delcroix a tenté de dégager, mais son tacle glissé a heurté la jambe de Cunha, qui a poussé le ballon au fond des filets. Le deuxième but de Cunha est né d’une superbe combinaison : Vinicius l’a lancé dans le dos de la défense, et l’attaquant a conclu d’une frappe croisée.

Il restait encore le temps d’en ajouter un avant la mi-temps : bien servi par Lucas Paquetá, Vinicius s’est engouffré dans l’espace et a glissé le ballon dans le coin inférieur (3-0). La seule ombre au tableau fut la blessure aux ischio-jambiers de Raphinha, source d’inquiétude pour Ancelotti.

La seconde période, moins animée, a permis à Tite d’effectuer plusieurs remplacements, dont Endrick et Gabriel Martinelli ; le premier a été accueilli par une ovation et a cru marquer, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Haïti, de son côté, n’a jamais abdiqué. La sélection, absente de la Coupe du monde depuis 1974, n’a pas semblé hors de son élément sur la grande scène. Le Brésil, tout simplement, a fait valoir sa supériorité technique. Pour la Seleção, la soirée pourrait marquer le début d’une belle aventure.

GOAL note les joueurs brésiliens au Philadelphia Stadium...

  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Gardien de but et défense

    Alisson (7/10) :

    Peu sollicité, il a réalisé quelques arrêts et a bien relancé le jeu lorsque nécessaire.

    Douglas Santos (6/10) :

    Il a principalement passé la rencontre à couvrir les arrières lorsque Vinicius se dispensait de l’effort défensif.

    Gabriel (7/10) :

    A neutralisé les attaquants haïtiens grâce à sa grande intelligence défensive. A enregistré le plus grand nombre de touches de balle du match.

    Marquinhos (7/10) :

    Il est venu en renfort défensif quand il le fallait et a réalisé plusieurs tacles bien sentis.

    Danilo (6/10) :

    Il a passé beaucoup de temps à occuper les ailes et à assurer la cohésion du jeu, même s’il s’est fait surprendre une ou deux fois sur son côté.

    • Publicité
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Milieu de terrain

    Bruno Guimaraes (7/10) :

    Il a fourni un gros travail défensif au milieu de terrain et a distillé plusieurs passes de qualité. Un groupe un peu atypique, mais le joueur de Newcastle parvient à le rendre efficace.

    Casemiro (5/10) :

    Il a tenté, en vain, d’envoyer une série de longs ballons, dont aucun n’a vraiment abouti. Une prestation très terne au milieu de terrain.

    Lucas Paquetá (8/10) :

    Il a délivré une superbe passe décisive à Vinicius et a joué un rôle essentiel dans la construction du jeu. Il sera intéressant de voir comment il s’intégrera dans une équipe où Neymar est en forme.

  • Raphinha Getty

    Attaque

    Vinicius Jr (8/10) :

    Décisif dans l’action menant au premier but, il a ensuite délivré la passe décisive pour le deuxième et inscrit le troisième. Dangereux jusqu’à son remplacement, il signe une nouvelle prestation de haut niveau, encourageante pour l’avenir.

    Matheus Cunha (7/10) :

    Il a inscrit un doublé en première période, même si son influence s’est estompée après la pause, il a tout de même pesé sur la rencontre. Il mérite désormais une place de titulaire.

    Raphinha (6/10) :

    Très vif pendant environ 35 minutes avant d’être remplacé en raison d’une blessure présumée aux ischio-jambiers, ce qui pourrait compromettre ses espoirs pour la suite du tournoi.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Rayan (6/10) :

    Il a remplacé Raphinha en fin de première période mais n’a pas pesé sur le côté droit.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    A touché la barre transversale d’une belle frappe enroulée et a créé une occasion dangereuse en fin de match.

    Endrick (7/10) :

    Le public s'est déchaîné à son entrée sur le terrain. A vu un beau but refusé.

    Danilo (N/A) :

    Il n’a pas eu le temps de se distinguer.

    Ederson (N/A) :

    Il n’a pas eu le temps de se mettre en valeur.

    Carlo Ancelotti (6/10) :

    Une soirée bien meilleure pour l'Italien. Il a su faire jouer ses joueurs en première mi-temps et a pu effectuer des rotations en seconde période.

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