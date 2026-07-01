Notes des joueurs belges face au Sénégal : un retour in extremis ! Youri Tielemans couronne un retour remarquable en Coupe du monde après une prestation catastrophique de Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, qui s'en sortent sans encombre

Les deux équipes abordaient cette rencontre après avoir marqué cinq buts chacune lors de leur dernier match, mais c’est le Sénégal qui a su tirer parti de cet élan pour dominer la première mi-temps. Ismaila Sarr a failli ouvrir le score lorsque Thibaut Courtois a repoussé un centre dans sa course, mais la frappe de l’attaquant de Crystal Palace a heurté le poteau.

Le poteau a de nouveau repoussé une tentative de l’attaquant, mais Habib Diarra a été le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets sur le rebond. Les Lions de la Teranga ont logiquement conservé leur avantage jusqu’à la mi-temps, la Belgique ne répondant que par une frappe lointaine de Maxim De Cuyper, repoussée avec autorité par Mory Diaw.

Rudi Garcia a fait entrer Lukaku à la mi-temps, mais ce changement n’a pas suffi à renverser la tendance, et Sarr a doublé l’avance du Sénégal en récupérant un ballon en profondeur pour battre Courtois d’une frappe puissante.

Garcia a alors lancé ses stars Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, mais ce coup de fouet attendu n’a pas produit l’effet escompté. Après une parade de Courtois face à Sadio Mané, la Belgique a finalement réduit l’écart à quatre minutes du terme lorsque Lukaku a repris un centre de Thomas Meunier au premier poteau.

Le retour au score s’est achevé trois minutes plus tard, lorsque Diaw n’a pas réussi à dégager un centre de Leandro Trossard et que Tielemans a marqué de la tête dans le but vide.

Les deux formations se créent encore des occasions en prolongation, puis le VAR intervient : penalty pour la Belgique suite à une faute sur Tielemans dans le temps additionnel. Le milieu d’Aston Villa transforme la sentence et offre aux siens une victoire aussi inespérée qu’incroyable.

GOAL note les joueurs belges de Seattle...