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Tom Maston

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Notes des joueurs belges face au Sénégal : un retour in extremis ! Youri Tielemans couronne un retour remarquable en Coupe du monde après une prestation catastrophique de Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, qui s'en sortent sans encombre

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Belgique
Coupe du monde
Y. Tielemans
FEATURES
Belgique vs Sénégal

La Belgique a signé l’un des retours les plus remarquables de l’histoire de la Coupe du monde en renversant la vapeur pour s’imposer 3-2 face au Sénégal mercredi, en seizièmes de finale. Menés 2-0 et dominés pendant 85 minutes, les Diables Rouges semblaient se diriger vers l’élimination avant que Romelu Lukaku puis Youri Tielemans n’égalisent. C’est finalement ce dernier qui a offert la qualification aux Belges en transformant un penalty en toute fin de prolongation.

Les deux équipes abordaient cette rencontre après avoir marqué cinq buts chacune lors de leur dernier match, mais c’est le Sénégal qui a su tirer parti de cet élan pour dominer la première mi-temps. Ismaila Sarr a failli ouvrir le score lorsque Thibaut Courtois a repoussé un centre dans sa course, mais la frappe de l’attaquant de Crystal Palace a heurté le poteau.

Le poteau a de nouveau repoussé une tentative de l’attaquant, mais Habib Diarra a été le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets sur le rebond. Les Lions de la Teranga ont logiquement conservé leur avantage jusqu’à la mi-temps, la Belgique ne répondant que par une frappe lointaine de Maxim De Cuyper, repoussée avec autorité par Mory Diaw.

Rudi Garcia a fait entrer Lukaku à la mi-temps, mais ce changement n’a pas suffi à renverser la tendance, et Sarr a doublé l’avance du Sénégal en récupérant un ballon en profondeur pour battre Courtois d’une frappe puissante.

Garcia a alors lancé ses stars Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, mais ce coup de fouet attendu n’a pas produit l’effet escompté. Après une parade de Courtois face à Sadio Mané, la Belgique a finalement réduit l’écart à quatre minutes du terme lorsque Lukaku a repris un centre de Thomas Meunier au premier poteau.

Le retour au score s’est achevé trois minutes plus tard, lorsque Diaw n’a pas réussi à dégager un centre de Leandro Trossard et que Tielemans a marqué de la tête dans le but vide.

Les deux formations se créent encore des occasions en prolongation, puis le VAR intervient : penalty pour la Belgique suite à une faute sur Tielemans dans le temps additionnel. Le milieu d’Aston Villa transforme la sentence et offre aux siens une victoire aussi inespérée qu’incroyable.

GOAL note les joueurs belges de Seattle...

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (5/10) :

    Il a failli offrir l'ouverture du score à Sarr en repoussant mal un centre. Il n'a pas été en cause sur les deux buts, mais il a tout de même réalisé une parade face à Mané à 2-0, maintenant ainsi la Belgique dans le match.

    Timothy Castagne (4/10) :

    Il n’a pas réussi à contenir Mané de tout l’après-midi, et son incapacité à fermer le jeu face à l’ailier d’Al-Nassr a conduit au premier but. Il a semblé plus à l’aise au poste d’arrière gauche après la sortie de De Cuyper.

    Brandon Mechele (4/10) :

    Il a souvent dû descendre plus bas que ses coéquipiers en raison de son manque de vitesse, ce qui a fini par coûter cher à son équipe sur le deuxième but, puisqu’il a laissé Sarr en position de hors-jeu. A reçu un carton jaune.

    Arthur Theate (5/10) :

    Dominé dans les airs par Sarr sur l’action menant au premier but, puis incapable de suivre l’attaquant sénégalais sur le deuxième. Quelques interventions importantes toutefois, pour une prestation en demi-teinte.

    Maxim De Cuyper (3/10) :

    Catastrophique défensivement, son contrôle de balle l’a parfois trahi et ses dernières passes étaient médiocres. Il a tout de même contraint Diaw à effectuer un bel arrêt en première période, mais a été extrêmement mauvais par ailleurs.

    • Publicité
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Hans Vanaken (5/10) :

    Précis et rigoureux au milieu de terrain, mais il a rarement pris de risques balle au pied. Remplacé juste avant l'heure de jeu.

    Youri Tielemans (7/10) :

    Il n’a pas réussi à imposer le rythme qu’il aurait souhaité pendant la majeure partie du match, tandis que ses passes en profondeur et ses centres dans la surface manquaient souvent de précision. Il a fait preuve d’un grand courage en marquant de la tête le but égalisateur, et s’est soudainement imposé comme un véritable moteur au milieu de terrain. Il a brillamment transformé le penalty qu’il avait lui-même obtenu grâce à un déplacement astucieux vers le premier poteau.

    Kevin De Bruyne (3/10) :

    Très loin de son meilleur niveau. A expédié une frappe bien au-dessus de la barre en première période, symbole d’une prestation décevante. Remplacé avant l’heure de jeu.

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Attaque

    Leandro Trossard (7/10) :

    Bien entré dans la partie, il a toutefois reçu trop peu de ballons pour s’exprimer. Frustré, il s’est accroché avec Tielemans juste avant la deuxième pause d’hydratation, puis a immédiatement réagi en adressant le centre décisif pour l’égalisation de son capitaine. Le plus dangereux en prolongation, il a finalement cédé sa place à Onana.

    Charles De Ketelaere (3/10) :

    Comme souvent dans ce tournoi, il n’a pas réussi à s’imposer comme point d’ancrage de l’attaque et est resté en marge du jeu. Remplacé à la mi-temps par Lukaku.

    Jeremy Doku (4/10) :

    Il a réalisé quelques dribbles dangereux, mais n’a pas réussi à se créer d’occasions notables. Son remplacement après seulement 55 minutes a tout de même été une surprise.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Romelu Lukaku (7/10) :

    Entré à la mi-temps, il a peiné à se montrer jusqu’à son incursion au premier poteau, qui a fait 2-1. À partir de là, il a éveillé son jeu et mis sous pression la défense sénégalaise.

    Nicolas Raskin (5/10) :

    Sa prestation au milieu de terrain, après avoir remplacé De Bruyne, n’a rien eu de particulièrement brillant.

    Dodi Lukebakio (7/10) :

    Très menaçant sur le flanc droit, il a failli ouvrir le score d’une frappe enroulée juste avant la remontée belge, puis a heurté la barre en prolongation.

    Diego Moreira (7/10) :

    Il a redonné de l’élan à la Belgique sur le flanc gauche après avoir remplacé Vanaken un peu après l’heure de jeu. Il a fait preuve d’une grande assurance.

    Thomas Meunier (7/10) :

    Il a déboulé sur l’aile droite et a délivré le centre décisif pour le but de Lukaku, restant dangereux tout au long des prolongations.

    Amadou Onana (6/10) :

    Il a finalement passé près de 20 minutes sur le terrain grâce au temps additionnel, se distinguant par quelques touches de balle soignées au milieu.

    Rudi Garcia (6/10) :

    Son équipe a été catastrophique pendant la majeure partie du match, et si ses remplacements ont fait sourciller, ils ont finalement porté leurs fruits. Un coup de chance ? Qui peut le dire.

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