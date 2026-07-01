Les deux équipes abordaient la rencontre sur une dynamique offensive, ayant chacune inscrit cinq buts lors de leur sortie précédente. C’est toutefois le Sénégal qui a su capitaliser sur cet élan pour dominer la première période. Ismaila Sarr a d’abord été tout proche d’ouvrir le score lorsque Thibaut Courtois a repoussé un centre dans sa course, mais la frappe de l’attaquant de Crystal Palace a heurté le poteau.

Le joueur de Crystal Palace a de nouveau été contré par le poteau en milieu de première période, mais Habib Diarra a été le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets sur le rebond. Les Lions de la Teranga méritaient cet avantage qu’ils ont conservé jusqu’à la mi-temps, la Belgique n’ayant été qu’à deux doigts de l’égalisation sur une frappe lointaine de Maxim De Cuyper qui a contraint Mory Diaw à une parade décisive.

Rudi Garcia a lancé Lukaku dès la mi-temps, mais ce changement n’a pas suffi à inverser la tendance, et Sarr a doublé l’avance des Lions en récupérant un ballon en profondeur avant de battre Courtois d’une frappe puissante.

Garcia a alors lancé ses stars Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, mais ce coup de fouet attendu n’a pas produit l’effet escompté. Après une parade de Courtois devant Sadio Mané, la Belgique a toutefois réduit l’écart à quatre minutes du terme lorsque Lukaku a repris un centre de Thomas Meunier au premier poteau.

Le retour au score s’est achevé trois minutes plus tard, lorsque Diaw n’a pas réussi à dégager un centre de Leandro Trossard et que Tielemans a marqué de la tête dans le but vide.

Les deux équipes se créent encore des occasions en prolongation, puis, dans le temps additionnel, le VAR signale une faute sur Tielemans et accorde un penalty à la Belgique. Le milieu d’Aston Villa transforme la sentence et offre aux siens une victoire aussi inespérée qu’incroyable.

GOAL note les joueurs belges de Seattle...