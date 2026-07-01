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Youri Tielemans Belgium HICGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs belges face au Sénégal : sauvés de justesse ! Youri Tielemans couronne un retour remarqué en Coupe du monde, malgré une prestation bien terne de Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, qui s’en sortent sans encombre

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Belgique
Coupe du monde
Y. Tielemans
FEATURES
Belgique vs Sénégal

La Belgique a signé l’un des retours les plus remarquables de l’histoire de la Coupe du monde en renversant la vapeur pour s’imposer 3-2 face au Sénégal mercredi, en seizièmes de finale. Menés 2-0 pendant près de 85 minutes, les Diables Rouges semblaient se diriger vers l’élimination avant que Romelu Lukaku puis Youri Tielemans n’égalisent. C’est finalement ce dernier qui a offert la qualification aux siens d’un penalty transformé dans le temps additionnel de la prolongation, envoyant la Belgique en huitièmes de finale.

Les deux équipes abordaient la rencontre sur une dynamique offensive, ayant chacune inscrit cinq buts lors de leur sortie précédente. C’est toutefois le Sénégal qui a su capitaliser sur cet élan pour dominer la première période. Ismaila Sarr a d’abord été tout proche d’ouvrir le score lorsque Thibaut Courtois a repoussé un centre dans sa course, mais la frappe de l’attaquant de Crystal Palace a heurté le poteau.

Le joueur de Crystal Palace a de nouveau été contré par le poteau en milieu de première période, mais Habib Diarra a été le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets sur le rebond. Les Lions de la Teranga méritaient cet avantage qu’ils ont conservé jusqu’à la mi-temps, la Belgique n’ayant été qu’à deux doigts de l’égalisation sur une frappe lointaine de Maxim De Cuyper qui a contraint Mory Diaw à une parade décisive.

Rudi Garcia a lancé Lukaku dès la mi-temps, mais ce changement n’a pas suffi à inverser la tendance, et Sarr a doublé l’avance des Lions en récupérant un ballon en profondeur avant de battre Courtois d’une frappe puissante.

Garcia a alors lancé ses stars Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, mais ce coup de fouet attendu n’a pas produit l’effet escompté. Après une parade de Courtois devant Sadio Mané, la Belgique a toutefois réduit l’écart à quatre minutes du terme lorsque Lukaku a repris un centre de Thomas Meunier au premier poteau.

Le retour au score s’est achevé trois minutes plus tard, lorsque Diaw n’a pas réussi à dégager un centre de Leandro Trossard et que Tielemans a marqué de la tête dans le but vide.

Les deux équipes se créent encore des occasions en prolongation, puis, dans le temps additionnel, le VAR signale une faute sur Tielemans et accorde un penalty à la Belgique. Le milieu d’Aston Villa transforme la sentence et offre aux siens une victoire aussi inespérée qu’incroyable.

GOAL note les joueurs belges de Seattle...

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (5/10) :

    Il a failli offrir l'ouverture du score à Sarr en repoussant mal un centre. Il n'a pas été en mesure de stopper les deux buts, mais il a tout de même réalisé une parade face à Mané alors que le score était de 2-0, maintenant ainsi la Belgique dans le match.

    Timothy Castagne (4/10) :

    Il n’a pas réussi à contenir Mané de tout l’après-midi, et son incapacité à fermer le jeu face à l’ailier d’Al-Nassr a conduit au premier but. Il a semblé plus à l’aise au poste d’arrière gauche après la sortie de De Cuyper.

    Brandon Mechele (4/10) :

    Il a souvent dû reculer plus bas que ses coéquipiers en raison de son manque de vitesse, ce qui a fini par coûter cher à son équipe sur le deuxième but, puisqu’il a laissé Sarr en position de hors-jeu. A reçu un carton jaune.

    Arthur Theate (5/10) :

    Dominé dans les airs par Sarr sur l’action menant au premier but, puis incapable de suivre l’attaquant sénégalais sur le deuxième. Quelques interventions défensives notables n’empêchent pas une performance mitigée.

    Maxim De Cuyper (3/10) :

    Catastrophique défensivement, il a souvent raté ses contrôles et ses dernières passes étaient médiocres. Il a tout de même contraint Diaw à effectuer une belle parade en première période, mais a été extrêmement mauvais par ailleurs.

    • Publicité
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Hans Vanaken (5/10) :

    Précis et rigoureux au milieu de terrain, mais il a rarement pris de risques avec le ballon. Remplacé juste avant la mi-temps de la seconde période.

    Youri Tielemans (7/10) :

    Il n’a pas réussi à imposer le rythme qu’il aurait souhaité pendant la majeure partie du match, tandis que ses passes en profondeur et ses centres dans la surface manquaient souvent de précision. Il a fait preuve d’un grand courage en marquant de la tête le but égalisateur, et s’est soudainement imposé comme un véritable moteur au milieu de terrain. Il a brillamment transformé le penalty après l’avoir obtenu grâce à un déplacement astucieux vers le premier poteau.

    Kevin De Bruyne (3/10) :

    Très loin de son meilleur niveau. A expédié une frappe bien au-dessus de la barre en première période, symbole d’une prestation décevante. Remplacé avant l’heure de jeu.

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Attaque

    Leandro Trossard (7/10) :

    Bien entré dans la partie, il a toutefois reçu trop peu de ballons. Frustré, il s’est accroché avec Tielemans juste avant la deuxième pause d’hydratation, puis a immédiatement réagi en adressant le centre décisif pour l’égalisation de son capitaine. Le plus dangereux en prolongation, il a cédé sa place à Onana.

    Charles De Ketelaere (3/10) :

    Comme trop souvent dans ce tournoi, il n’a pas réussi à s’imposer comme point de référence en attaque et est resté en marge du jeu. Remplacé à la mi-temps par Lukaku.

    Jeremy Doku (4/10) :

    Il a réalisé quelques dribbles dangereux, mais n’a pas réussi à se créer d’occasions notables. Son remplacement après seulement 55 minutes a tout de même été une surprise.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Romelu Lukaku (7/10) :

    Entré à la mi-temps, il a peiné à se montrer jusqu’à son incursion au premier poteau, qui a fait 2-1. À partir de là, il s’est réveillé et a causé des problèmes à la défense sénégalaise.

    Nicolas Raskin (5/10) :

    Sa prestation au milieu de terrain, après avoir remplacé De Bruyne, n’a rien eu de particulièrement brillant.

    Dodi Lukebakio (7/10) :

    Très menaçant sur le flanc droit, il a failli ouvrir son compteur d’une frappe enroulée juste avant la remontée belge, puis a heurté la barre en prolongation.

    Diego Moreira (7/10) :

    Il a redonné de l’élan à la Belgique sur le flanc gauche après avoir remplacé Vanaken un peu après l’heure de jeu. Il a fait preuve d’une grande assurance.

    Thomas Meunier (7/10) :

    Il a déboulé sur le côté droit et a délivré le centre décisif pour le but de Lukaku. Il est resté dangereux tout au long des prolongations.

    Amadou Onana (6/10) :

    Il a finalement passé près de 20 minutes sur la pelouse grâce au temps additionnel, se distinguant par quelques touches de balle intéressantes au milieu de terrain.

    Rudi Garcia (6/10) :

    Son équipe a été catastrophique pendant la majeure partie du match, et si ses remplacements ont surpris, ils se sont avérés payants. Un coup de chance ? Seul l’avenir le dira.

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