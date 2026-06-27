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New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

Notes des joueurs belges face à la Nouvelle-Zélande : Leandro Trossard brille, tandis que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku renouent avec leurs exploits d’antan lors d’une victoire écrasante dont l’équipe avait grand besoin

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Nouvelle-Zélande vs Belgique
Nouvelle-Zélande

En fin de compte, la Belgique pourrait encore jouer un rôle. L’époque de la « génération d’or » est révolue et, objectivement, ses deux premiers résultats en Coupe du monde ont confirmé ce constat : l’heure de gloire des Diables Rouges semble passée. Toutefois, si l’on se fie à la dernière rencontre de la phase de groupes, vendredi contre la Nouvelle-Zélande, la vieille garde belge pourrait bien avoir une dernière chance de se relancer.

En écrasant la Nouvelle-Zélande 5-1, la Belgique s’est hissée en tête du groupe G tout en se réaffirmant comme l’une des équipes à suivre cet été. Une victoire face à la quatrième équipe du groupe ne suffira pas à dissiper tous les doutes qui pesaient sur cette équipe, mais elle y contribuera certainement, car la Belgique a ainsi repris confiance avant d’aborder la phase suivante de la Coupe du monde.

La vieille garde a fait le job : Kevin De Bruyne a ouvert le score d’une frappe caractéristique, avant que Romelu Lukaku, fraîchement entré en jeu, ne place une tête tonitruante pour sceller l’issue du match.

La star du match, cependant, était Leandro Trossard. L’ailier a marqué deux fois, un but avant et un autre après la mi-temps, menant véritablement l’attaque belge. Trossard, qui dispute sa deuxième Coupe du monde, a fait son apparition alors que les discussions sur cette « génération d’or » touchaient à leur fin et, cette fois-ci, il a clairement été désigné homme du match.

Tout le monde a rempli son rôle : Alexis Saelemaekers a inscrit le cinquième but, Jérémy Doku a semé le trouble sur l’aile, Charles De Ketelaere a pesé sur la défense et Hans Vanaken a dicté le tempo au milieu de terrain.

Longtemps équipe de stars, la Belgique l’est toujours : vendredi, ses cadres ont brillé et remis le groupe sur les rails, bien aidés par un collectif soudé.

GOAL note les joueurs belges à Vancouver...

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (6/10) :

    Peu sollicité après ses performances convaincantes lors des deux premières rencontres, il a tout de même réalisé une parade décisive en début de seconde période, alors que la Nouvelle-Zélande tentait de revenir dans le match.

    Maxim De Cuyper (7/10) :

    Une véritable présence sur le flanc gauche. Il a beaucoup apporté, avec ou sans le ballon.

    Arthur Theate (6/10) :

    Précis dans ses passes, il n’a guère été sollicité défensivement.

    Brandon Mechele (7/10) :

    Peu sollicité défensivement, il était souvent le premier relanceur de son équipe.

    Timothy Castagne (6/10) :

    Assez bon. Rien de particulier à signaler.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Hans Vanaken (7/10) :

    Il a multiplié les occasions. Une véritable force créative qui méritait sans doute mieux que cette seule passe décisive.

    Youri Tielemans (7/10) :

    Il a reçu le ballon et l'a fait circuler. Il a enchaîné les actions, encore et encore.

    Kevin De Bruyne (8/10) :

    Du pur De Bruyne : une multitude de touches de balle, plusieurs tentatives de frappe et, au bout du compte, un but, le troisième de la Belgique. Il n’a rien perdu de son talent !

  • CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP

    Attaque

    Leandro Trossard (9/10) :

    Absolument fantastique. Il a marqué deux buts, s'est vu refuser un penalty par la VAR et, d'une manière générale, a mis la Nouvelle-Zélande sens dessus dessous toute la soirée. Une performance incroyable de la part d'un joueur souvent sous-estimé dans cette équipe.

    Jeremy Doku (7/10) :

    Entré en jeu, il a brillé pendant ses 56 minutes sur la pelouse, se distinguant à plusieurs reprises grâce à sa capacité à éliminer les défenseurs.

    Charles De Ketelaere (7/10) :

    Pas le protagoniste principal, mais un précieux second rôle. Un bon point d’ancrage pour l’attaque belge, car il a permis à ses coéquipiers de récolter les fruits de son jeu.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Matias Fernandez-Pardo (7/10) :

    Il est entré en jeu à la place de Doku et, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, chacun de ses gestes a semblé avoir un impact.

    Alexis Saelemaekers (9/10) :

    Il a inscrit son but en toute fin de match après s'être montré dangereux tout au long de l'action qui a mené à ce but.

    Amadou Onana (6/10) :

    Il a remplacé De Bruyne pour aider la Belgique à mener le match à son terme.

    Romelu Lukaku (9/10) :

    Il a marqué dès sa première touche, puis a délivré une passe décisive. Un moment fantastique pour une légende belge.

    Nicolas Raskin (8/10) :

    Entré en fin de match aux côtés de Lukaku, il a offert le but de l'attaquant d'une passe décisive.

    Roberto Martínez (9/10) :

    Il a décroché la victoire et géré ses remplacements avec efficacité. Une bonne journée qui ouvre de belles perspectives pour la Belgique.

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