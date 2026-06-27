Notes des joueurs belges face à la Nouvelle-Zélande : Leandro Trossard brille, tandis que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku renouent avec leurs exploits d’antan lors d’une victoire écrasante dont l’équipe avait grand besoin

En écrasant la Nouvelle-Zélande 5-1, la Belgique s’est hissée en tête du groupe G tout en se réaffirmant comme l’une des équipes à suivre cet été. Une victoire face à la quatrième équipe du groupe ne suffira pas à dissiper tous les doutes qui pesaient sur cette équipe, mais elle y contribuera certainement, car la Belgique a ainsi repris confiance avant d’aborder la phase suivante de la Coupe du monde.

La vieille garde a fait le job : Kevin De Bruyne a ouvert le score d’une frappe caractéristique, avant que Romelu Lukaku, fraîchement entré en jeu, ne place une tête tonitruante pour sceller l’issue du match.

La star du match, cependant, était Leandro Trossard. L’ailier a marqué deux fois, un but avant et un autre après la mi-temps, menant véritablement l’attaque belge. Trossard, qui dispute sa deuxième Coupe du monde, a fait son apparition alors que les discussions sur cette « génération d’or » touchaient à leur fin et, cette fois-ci, il a clairement été désigné homme du match.

Tout le monde a rempli son rôle : Alexis Saelemaekers a inscrit le cinquième but, Jérémy Doku a semé le trouble sur l’aile, Charles De Ketelaere a pesé sur la défense et Hans Vanaken a dicté le tempo au milieu de terrain.

Longtemps équipe de stars, la Belgique l’est toujours : vendredi, ses cadres ont brillé et remis le groupe sur les rails, bien aidés par un collectif soudé.

GOAL note les joueurs belges à Vancouver...