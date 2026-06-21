Notes des joueurs belges face à l’Iran : Romelu Lukaku apparaît en manque de rythme, Nathan Ngoy est expulsé, et les arrêts de Thibaut Courtois offrent un match nul finalement décevant

La Belgique a dominé la possession et le jeu tout au long d’une première mi-temps en dents de scie, mais elle doit beaucoup à son gardien Thibaut Courtois, qui a maintenu le score à 0-0 grâce à des réflexes de grande classe face à Hossein Kanaani. Dans le même temps, Mehdi Taremi a vu son but annulé par la VAR pour un hors-jeu très serré.

De l’autre côté, Youri Tielemans et Maxim De Cuyper ont successivement testé les gants d’Alireza Beiranvand, mais les Diables Rouges ont globalement manqué de précision dans la surface adverse.

Dès le début de la seconde période, Courtois a dû rester vigilant pour repousser une frappe de Taremi, tandis que Beiranvand, contre toute attente, repoussait De Cuyper à bout portant après un centre de Kevin De Bruyne mal repoussé.

L’équipe de Garcia a même fini à dix après une passe en retrait manquée par Ngoy, contraint de retenir Taremi partant au but. Malgré l’infériorité numérique, les Belges ont encore frappé à la porte par De Cuyper, toujours repoussé par Beiranvand.

Ce partage laisse la Belgique avec deux points après deux journées, ce qui signifie qu’elle devra battre la Nouvelle-Zélande vendredi pour assurer sa qualification pour la phase à élimination directe.

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