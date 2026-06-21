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Lukaku Ngoy De Bruyne Belgium GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs belges face à l’Iran : Romelu Lukaku apparaît en manque de rythme, Nathan Ngoy est expulsé, et les arrêts de Thibaut Courtois offrent un match nul finalement décevant

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Belgique
R. Lukaku
N. Ngoy
Coupe du monde
FEATURES
Belgique vs Iran

La Belgique devra encore patienter avant de décrocher sa première victoire dans la Coupe du monde 2026, les Diables Rouges se contentant d'un match nul 0-0 face à l'Iran dimanche. Le carton rouge de Nathan Ngoy a anéanti les espoirs de l'équipe de Rudi Garcia de marquer en fin de match, celle-ci peinant à se créer des occasions en l'absence de l'incontournable Jérémy Doku, forfait pour cause de maladie.

La Belgique a dominé la possession et le jeu tout au long d’une première mi-temps en dents de scie, mais elle doit beaucoup à son gardien Thibaut Courtois, qui a maintenu le score à 0-0 grâce à des réflexes de grande classe face à Hossein Kanaani. Dans le même temps, Mehdi Taremi a vu son but annulé par la VAR pour un hors-jeu très serré.

De l’autre côté, Youri Tielemans et Maxim De Cuyper ont successivement testé les gants d’Alireza Beiranvand, mais les Diables Rouges ont globalement manqué de précision dans la surface adverse.

Dès le début de la seconde période, Courtois a dû rester vigilant pour repousser une frappe de Taremi, tandis que Beiranvand, contre toute attente, repoussait De Cuyper à bout portant après un centre de Kevin De Bruyne mal repoussé.

L’équipe de Garcia a même fini à dix après une passe en retrait manquée par Ngoy, contraint de retenir Taremi partant au but. Malgré l’infériorité numérique, les Belges ont encore frappé à la porte par De Cuyper, toujours repoussé par Beiranvand.

Ce partage laisse la Belgique avec deux points après deux journées, ce qui signifie qu’elle devra battre la Nouvelle-Zélande vendredi pour assurer sa qualification pour la phase à élimination directe.

GOAL note les joueurs belges à Los Angeles...

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (8/10) :

    Il a fait preuve de réflexes exceptionnels pour repousser les tentatives de Kanaani et de Taremi. Il pourrait estimer qu’il aurait pu mieux faire sur le but refusé de Taremi, mais le VAR est venu à son secours.

    Thomas Meunier (5/10) :

    Il a délivré quelques centres dangereux, mais s'est progressivement effacé en attaque et a semblé peu sûr de lui lorsqu'il a dû intervenir en défense.

    Nathan Ngoy (4/10) :

    Très à l’aise en phase de possession, il a toutefois commis une faute sur Taremi, sanctionnée d’un carton rouge.

    Brandon Mechele (5/10) :

    Parfois à la traîne quand l’Iran faisait progresser le ballon, il a passé la majeure partie de la rencontre à faire circuler le cuir dans sa propre moitié de terrain.

    Maxim De Cuyper (7/10) :

    Il a été le Belge le plus proche de la cage iranienne : il a contraint Beiranvand à deux parades en première période, puis le gardien adverse a repoussé sa tentative après la mi-temps. Ses multiples incursions ont constamment menacé la défense adverse.

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    Milieu de terrain

    Nicolas Raskin (5/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon mais a joué très simplement pour conserver la possession. Il n'a tenu que moins d'une heure avant d'être remplacé par Vanaken.

    Youri Tielemans (6/10) :

    Il a tenté quelques passes vers l’avant bien senties et a vu son tir en angle repoussé en première période. On pouvait toutefois attendre davantage d’influence de sa part au fil du match.

    Kevin De Bruyne (6/10) :

    Ballotté d’un côté à l’autre, il a néanmoins constamment cherché à récupérer le ballon et à créer des occasions. Ses actions dans le dernier tiers ont toutefois produit des résultats mitigés.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Alexis Saelemaekers (5/10) :

    Techniquement propre à la récupération, il n’a toutefois jamais réussi à se montrer décisif, que ce soit par une passe ou une frappe. Remplacé juste avant la mi-temps.

    Romelu Lukaku (4/10) :

    Aligné d’entrée pour la première fois depuis plus d’un an, tant en club qu’en sélection, il est resté en retrait durant ses 70 minutes sur la pelouse, malgré quelques rares actions intéressantes dos au but.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Il s’est montré dangereux lorsqu’il s’est retrouvé en situation de un contre un face aux défenseurs iraniens et a bien combiné avec De Bruyne.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Timothy Castagne (6/10) :

    Une prestation solide après avoir remplacé Meunier en début de seconde mi-temps.

    Hans Vanaken (5/10) :

    Il a immédiatement tenté une frappe au-dessus des buts, puis s’est montré trop discret pour peser sur le match.

    Dodi Lukebakio (6/10) :

    Il s’est illustré à plusieurs reprises, d’abord sur l’aile puis en attaque, après avoir remplacé Saelemakers. Il a failli marquer le but de la victoire in extremis d’une frappe lointaine.

    Arthur Theate (6/10) :

    Remplaçant, il est entré en jeu pour renforcer la défense après l'expulsion de Ngoy.

    Matias Fernandez-Pardo (N/A) :

    A remplacé De Bruyne pour les dernières minutes.

    Rudi Garcia (4/10) :

    L’absence de Doku a certes pesé, mais les entrées de Raskin et Saelemaekers n’ont guère apporté, tandis que Lukaku aurait dû être utilisé une nouvelle fois comme joker de luxe. Il devra désormais tout donner lors de la troisième journée.

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