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Belgium player ratings Egypt GFXGOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs belges face à l’Égypte : « Big Rom » vient à la rescousse des siens ! Lukaku provoque un csc et les Diables Rouges décrochent un précieux point pour leur premier match de Coupe du monde, malgré une prestation hésitante de Thibaut Courtois

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Belgique
R. Lukaku
Coupe du monde
FEATURES
Belgique vs Egypte

Romelu Lukaku est entré en jeu pour permettre à la Belgique d'éviter la défaite lors de son premier match de Coupe du monde. L'attaquant chevronné a joué un rôle déterminant dans l'autogoal de Mohamed Hany, offrant ainsi aux Diables Rouges un match nul 1-1 face à l'Égypte à Seattle. Les hommes de Rudi Garcia abordaient ce premier match du groupe G invaincus toutes compétitions confondues depuis mars de l'année dernière, mais ils semblaient se diriger vers une défaite surprise après la superbe frappe d'Emam Ashour à la 19e minute depuis l'extérieur de la surface.

L'Égypte a maintenu la pression sur la Belgique jusqu'à la mi-temps, Mohamed Salah combinant à merveille avec Omar Marmoush, Mostafa Ziko et Ashour. Les Belges, eux, peinaient à enchaîner plus de deux passes et ne cadraient aucun tir durant les 45 premières minutes.

Les Diables Rouges ont toutefois frôlé l’ouverture du score lorsque Kevin De Bruyne a trouvé le poteau sur coup franc, signe d’une timide amélioration. L’entrée de Lukaku s’est révélée décisive : Hany a dévié un centre à ras de terre de Thomas Meunier, et l’attaquant de Naples semblait déjà parti pour marquer. En toute fin de match, Lukaku, encore loin de son meilleur niveau physique, a manqué de la tête une balle de victoire.

Ci-dessous, GOAL évalue les notes de tous les joueurs belges présents à Seattle...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (4/10) :

    Une prestation incroyablement hasardeuse de la part du numéro 1 du Real Madrid qui, en plus d'avoir été battu sur un tir lointain d'Ashour, a raté son intervention sur un corner et a complètement manqué sa tentative de repousser un coup de tête de Mohamed Salah.

    Thomas Meunier (5/10) :

    Positionné trop passivement sur la frappe d’Ashour, il a concédé un but en laissant trop d’espace. Il s’est toutefois rattrapé en provoquant un csc grâce à un centre dangereux et a même failli marquer en fin de match.

    Nathan Ngoy (4/10) :

    Il a d’abord offert le ballon à Omar Marmoush en première période, puis a bousculé l’Égyptien dans la surface en seconde, après s’être fait déborder trop aisément au milieu de terrain.

    Brandon Mechele (5/10) :

    Malgré une certaine aisance balle au pied et quelques tacles bien sentis, il n’a pas totalement convaincu, les mouvements de la ligne d’attaque égyptienne lui ayant causé des difficultés.

    Timothy Castagne (4/10) :

    L’arrière droit a écopé d’un carton jaune dès la 14e minute pour avoir fauché Salah, et il reste surprenant que Garcia n’ait procédé à son remplacement qu’en seconde période.

    • Publicité
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Amadou Onana (3/10) :

    Une prestation anonyme du milieu d’Aston Villa, remplacé avant l’heure de jeu après avoir échoué à imposer son autorité.

    Youri Tielemans (6/10) :

    Moins en vue en première période, il a progressivement monté en régime après la mi-temps – notamment sur une belle volée qui a frôlé la lucarne – avant de servir Meunier sur l’action menant au but.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Leandro Trossard (5/10) :

    Sa talonnade décisive pour Meunier a été exceptionnelle, mais l’ailier n’a pas pesé suffisamment sur le plan offensif pour justifier un meilleur classement.

    Kevin De Bruyne (6/10) :

    Comme souvent, il est apparu comme le joueur le plus capable de faire la différence pour la Belgique, mais son excellent coup franc a heurté l’extérieur du poteau avant qu’il ne tire trop mollement alors qu’il était bien placé.

    Jeremy Doku (5/10) :

    Sa vitesse et son dribble ont causé quelques soucis, mais sa finition l’a de nouveau trahi alors que le ballon lui était parfaitement tombé dans les pieds en première période.

    Charles De Ketelaere (3/10) :

    L’attaquant de l’Atalanta a livré une prestation très décevante, se créant une seule occasion et ne cadrant aucun tir. Il pourrait être écarté pour le prochain match des Diables Rouges si Lukaku est en mesure de tenir 60 minutes.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Maxim De Cuyper (6/10) :

    Il a remplacé Castagne peu après la mi-temps, mais a rapidement reçu un carton jaune.

    Nicolas Raskin (6/10) :

    Entré à la place d’Onana au milieu de terrain à la 56^e minute, il a immédiatement apporté plus d’équilibre à la sélection belge.

    Romelu Lukaku (7/10) :

    Il n’a certes pas inscrit l’égalisation, mais « Big Rom » s’est montré dominateur.

    Matías Fernández-Pardo (non noté) :

    N’est entré en jeu que pour les cinq dernières minutes.

    Hans Vanaken (N/A) :

    Il est entré en jeu dans le cadre d’un double changement simultané avec Fernandez-Pardo.

    Rudi Garcia (6/10) :

    La Belgique a été terriblement apathique en première période – responsabilité de l’entraîneur –, mais il faut reconnaître que, grâce à Garcia, son équipe s’est nettement améliorée après la pause et que sa décision d’introduire Lukaku a porté ses fruits.

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