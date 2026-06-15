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Belgium Egypt player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs belges face à l’Égypte : « Big Rom » à la rescousse ! Lukaku provoque un csc et les Diables Rouges décrochent un point précieux pour leur entrée en Coupe du monde, malgré une prestation hésitante de Thibaut Courtois

Player ratings
Coupe du monde
Belgique
FEATURES
Belgique vs Egypte
Egypte
R. Lukaku
T. Courtois

Romelu Lukaku est entré en jeu pour aider la Belgique à éviter la défaite lors de son premier match de Coupe du monde. L’attaquant chevronné a joué un rôle déterminant dans l’autogoal de Mohamed Hany, permettant ainsi aux Diables Rouges d’obtenir le match nul 1-1 face à l’Égypte à Seattle. Les hommes de Rudi Garcia abordaient ce premier match du groupe G invaincus toutes compétitions confondues depuis mars de l'année dernière, mais ils semblaient se diriger vers une défaite surprise après l'ouverture du score d'Emam Ashour à la 19e minute, auteur d'une frappe limpide depuis l'extérieur de la surface.

L'Égypte a maintenu la pression sur la Belgique jusqu'à la mi-temps, Mohamed Salah combinant à merveille avec Omar Marmoush, Zico et Ashour. De leur côté, les Belges peinaient à enchaîner plus de deux passes et ne cadraient aucun tir durant les 45 premières minutes.

Les Diables Rouges ont toutefois frôlé l’ouverture du score lorsque Kevin De Bruyne a trouvé le poteau sur coup franc, signe d’une timide progression. L’entrée de Lukaku s’est révélée décisive : Hany a repris un centre à ras de terre de Thomas Meunier, et l’attaquant de Naples semblait déjà parti pour marquer. En toute fin de match, Lukaku, encore en manque de rythme, a manqué de la tête une occasion qui aurait pu offrir la victoire à la Belgique.

Ci-dessous, GOAL évalue les notes de tous les joueurs belges présents à Seattle...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (4/10) :

    Une prestation incroyablement hasardeuse de la part du numéro 1 du Real Madrid qui, en plus de se faire battre sur un tir lointain d'Ashour, a raté son intervention sur un corner et a complètement manqué sa tentative de repousser un coup de tête de Mohamed Salah.

    Thomas Meunier (5/10) :

    L’arrière droit était très mal positionné sur le tir d’Ashour, laissant à son adversaire bien trop d’espace, avant de se rattraper en provoquant un c.s.c. grâce à un centre dangereux et d’échapper de justesse à l’ouverture du score en toute fin de rencontre.

    Nathan Ngoy (4/10) :

    Il a d’abord offert le ballon à Omar Marmoush en première période, puis a fauché ce même joueur dans la surface en seconde, après s’être fait déborder trop aisément au milieu de terrain.

    Brandon Mechele (5/10) :

    Bon technicien et auteur de quelques tacles solides, il n’a toutefois pas totalement convaincu, les mouvements de la ligne d’attaque égyptienne lui ayant posé des problèmes.

    Timothy Castagne (4/10) :

    L’arrière droit a écopé d’un carton jaune dès la 14e minute pour avoir fauché Salah, et il reste surprenant que Garcia n’ait procédé à son remplacement qu’en seconde période.

    • Publicité
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Amadou Onana (3/10) :

    Une prestation anonyme du milieu d’Aston Villa, remplacé avant l’heure de jeu après avoir échoué à s’imposer.

    Youri Tielemans (6/10) :

    Moins en vue en première période, il a progressivement monté en puissance après la mi-temps – notamment sur une belle volée qui a frôlé la lucarne – avant de servir Meunier sur l’action menant au but.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Leandro Trossard (5/10) :

    Sa talonnade décisive pour Meunier était exceptionnelle, mais l’attaquant n’a pas pesé suffisamment sur le plan offensif pour justifier un meilleur classement.

    Kevin De Bruyne (6/10) :

    Comme souvent, il est apparu comme le joueur le plus capable de faire la différence pour les Belges, mais son coup franc enroulé a heurté l’extérieur du poteau avant qu’il ne tire trop mollement alors qu’il était bien placé.

    Jeremy Doku (5/10) :

    Sa vitesse et son dribble ont causé quelques soucis, mais sa finition l’a de nouveau trahi lorsqu’il a reçu un ballon idéal en première période.

    Charles De Ketelaere (3/10) :

    L’attaquant de l’Atalanta a livré une prestation très décevante, se créant une seule occasion et ne cadrant aucun tir. Il pourrait être écarté pour le prochain match des Diables Rouges si Lukaku est en mesure de tenir 60 minutes.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Maxim De Cuyper (6/10) :

    Il a remplacé Castagne peu après la mi-temps, mais a rapidement reçu un carton jaune.

    Nicolas Raskin (6/10) :

    Entré à la place d’Onana au milieu de terrain à la 56^e minute, il a immédiatement apporté plus d’équilibre à la Belgique.

    Romelu Lukaku (7/10) :

    Il n’a certes pas inscrit le but égalisateur, mais « Big Rom » s’est imposé avec autorité.

    Matías Fernández-Pardo (N/A) :

    N’est entré en jeu que pour les cinq dernières minutes.

    Hans Vanaken (N/A) :

    Il est entré en jeu dans le cadre d’un double remplacement avec Fernandez-Pardo.

    Rudi Garcia (6/10) :

    La Belgique a été terriblement apathique en première période – responsabilité de l’entraîneur –, mais l’équipe s’est nettement améliorée après la pause grâce à Garcia, et sa décision d’introduire Lukaku a porté ses fruits.

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