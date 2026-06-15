L'Égypte a maintenu la pression sur la Belgique jusqu'à la mi-temps, Mohamed Salah combinant à merveille avec Omar Marmoush, Zico et Ashour. De leur côté, les Belges peinaient à enchaîner plus de deux passes et ne cadraient aucun tir durant les 45 premières minutes.

Les Diables Rouges ont toutefois frôlé l’ouverture du score lorsque Kevin De Bruyne a trouvé le poteau sur coup franc, signe d’une timide progression. L’entrée de Lukaku s’est révélée décisive : Hany a repris un centre à ras de terre de Thomas Meunier, et l’attaquant de Naples semblait déjà parti pour marquer. En toute fin de match, Lukaku, encore en manque de rythme, a manqué de la tête une occasion qui aurait pu offrir la victoire à la Belgique.

Ci-dessous, GOAL évalue les notes de tous les joueurs belges présents à Seattle...