Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina ratings 16x9GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs argentins face au Cap-Vert : Lionel Messi et Cristian Romero sauvent les champions du monde, les outsiders étant à quelques minutes d’un exploit historique en Coupe du monde

Player ratings
Argentine
FEATURES
Argentine vs Cap-Vert
Cap-Vert
Coupe du monde
L. Messi
C. Romero

Cristian Romero a inscrit le but de la victoire en prolongation et Lionel Messi a également marqué, mais l’Argentine a tremblé face au Cap-Vert, s’imposant finalement 3-2 pour rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Argentins ont brièvement perdu deux fois l’avance au score et ont dû passer par les prolongations pour dominer une formation cap-verdienne qui, au vu de sa prestation, méritait mieux.

Le Cap-Vert a immédiatement mis la pression. Les Capverdiens ont adopté un schéma de jeu audacieux et ont testé Emiliano Martínez dès les 10 premières minutes. Cependant, l’Argentine a rapidement trouvé son rythme. Cette équipe n’est pas particulièrement explosive en attaque dans sa composition actuelle ; c’est une formation plus mesurée qui exploite les angles, conserve la possession et frappe au bon moment.

Et c’est ce qu’elle a fait : un long ballon a fini par faire la différence. Lisandro Martínez a lobé la défense, Messi a fait le reste, contrôlant le cuir avec maestria avant de le pousser au fond des filets. D’autres occasions ont suivi. Enzo Fernández a été brillamment contré à deux reprises, tandis que Messi se montrait constamment dangereux. Mais l’Argentine ne menait que 1-0 à la mi-temps.

Ce maigre avantage ne suffisait pas. Le Cap-Vert, loin de s’effondrer, a continué à presser. Un relâchement argentin a offert l’égalisation méritée aux insulaires : Enzo Fernández a perdu le marquage de Deroy Duarte, qui a récupéré, se retourné et ajusté dans le coin bas.

La rencontre s’est alors emballée. L’Argentine, habituellement sereine, a perdu son sang-froid. Les passes se sont accélérées, les imprécisions ont surgi. Vozinha, déjà héroïque lors du match nul inaugural face à l’Espagne, s’est interposé avec autorité. Il a repoussé deux tentatives de Messi, d’abord en un contre un, puis sur coup franc dans le temps additionnel.

Les prolongations ont bien commencé pour l’Argentine. Lisandro Martínez a calmé les esprits en inscrivant le deuxième but, une superbe frappe dans la lucarne. Mais le Cap-Vert a encore réagi. Sidny Lopes Cabral s’est décalé sur son pied droit et a envoyé le ballon dans la lucarne depuis un angle improbable pour égaliser à deux partout. Mais l’Albiceleste s’est montrée plus efficace. Messi a tiré un corner directement sur la tête de Romero, qui a marqué de la tête à quelques minutes de la fin. La pression finale des Cap-Verdiens est repoussée. L’Argentine a tremblé : le n° 1 mondial a été poussé dans ses retranchements par le n° 67. Mais l’Albiceleste s’en sort et garde intacts ses rêves de Coupe du monde.

GOAL note les joueurs argentins au Miami Stadium...

  • Nahuel Molina Argentina 2026Getty

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (7/10) :

    Impuissant sur les deux buts encaissés face au Cap-Vert, il a tout de même réalisé plusieurs arrêts déterminants.

    Nahuel Molina (6/10) :

    Il a bien occupé les couloirs, a fait circuler le ballon vers l’avant et a maintenu la stabilité de son côté du terrain.

    Cristian Romero (8/10) :

    Une prestation défensive typiquement solide – et souvent un peu trop physique. A inscrit le but de la victoire.

    Lisandro Martínez (7/10) :

    Irrégulier. Il a offert une passe décisive somptueuse à Messi, avant de se faire surprendre sur l’égalisation cap-verdienne. Puis il a inscrit un but incroyable en prolongation.

    Facundo Medina (6/10) :

    Une prestation correcte sur le côté gauche avant d’être remplacé en raison d’une blessure apparente. Rien d’exceptionnel – ce qui, pour un défenseur, est une bonne chose.

    • Publicité
  • Rodrigo De PaulGetty

    Milieu de terrain

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Parfois débordé dans l’entrejeu, il a néanmoins bien fait circuler le ballon mais a manqué d’un partenaire pour l’épauler dans les transitions.

    Enzo Fernández (4/10) :

    Défense très insuffisante, laissant Duarte s’échapper pour l’égalisation. A manqué quelques occasions. A semblé lent. Une performance décevante.

    Rodrigo De Paul (6/10) :

    Prestation disciplinée sur le côté droit du milieu. A réussi ses tacles. Serait sans doute plus à l’aise dans un rôle plus central.

    Thiago Almada (5/10) :

    N’a créé qu’une seule occasion et n’a jamais vraiment représenté une menace offensive.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Attaque

    Lionel Messi (8/10) :

    Il est resté en retrait pendant une grande partie du match, puis a inscrit un très beau but. Il a également délivré la passe décisive pour le troisième but. Il a eu un impact sans pour autant briller.

    Lautaro Martínez (5/10) :

    Quelques belles combinaisons, mais il n’a jamais vraiment eu d’occasion franche de marquer.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Nico Gonzalez (7/10) :

    Ailier gauche menaçant, il a progressivement augmenté la pression offensive.

    Julian Alvarez (6/10) :

    Beaucoup d’activité et un travail défensif précieux.

    Leandro Paredes (5/10) :

    Entré en jeu pour stabiliser le milieu de terrain, il n’a jamais vraiment réussi à imposer son influence.

    Nico Tagliafico (6/10) :

    Il a bien tenu son poste d'arrière gauche.

    Gonzalo Montiel (N/A) :

    A écopé d'un carton jaune inutile et n'a pas apporté grand-chose d'autre.

    Lionel Scaloni (7/10) :

    Peut-on vraiment lui attribuer le mérite de la performance collective ? Il a fait circuler le ballon, comme à son habitude, mais n’a pas réussi à tirer le meilleur de son équipe. Le rêve reste intact.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Égypte crest
Égypte
EGY