Le Cap-Vert a immédiatement mis la pression. Les Capverdiens ont adopté un schéma de jeu audacieux et ont testé Emiliano Martínez dès les 10 premières minutes. Cependant, l’Argentine a rapidement trouvé son rythme. Cette équipe n’est pas particulièrement explosive en attaque dans sa composition actuelle ; c’est une formation plus mesurée qui exploite les angles, conserve la possession et frappe au bon moment.

Et c’est ce qu’elle a fait : un long ballon a fini par faire la différence. Lisandro Martínez a lobé la défense, Messi a fait le reste, contrôlant le cuir avec maestria avant de le pousser au fond des filets. D’autres occasions ont suivi. Enzo Fernández a été brillamment contré à deux reprises, tandis que Messi se montrait constamment dangereux. Mais l’Argentine ne menait que 1-0 à la mi-temps.

Ce maigre avantage ne suffisait pas. Le Cap-Vert, loin de s’effondrer, a continué à presser. Un relâchement argentin a offert l’égalisation méritée aux insulaires : Enzo Fernández a perdu le marquage de Deroy Duarte, qui a récupéré, se retourné et ajusté dans le coin bas.

La rencontre s’est alors emballée. L’Argentine, habituellement sereine, a perdu son sang-froid. Les passes se sont accélérées, les imprécisions ont surgi. Vozinha, déjà héroïque lors du match nul inaugural face à l’Espagne, s’est interposé avec autorité. Il a repoussé deux tentatives de Messi, d’abord en un contre un, puis sur coup franc dans le temps additionnel.

Les prolongations ont bien commencé pour l’Argentine. Lisandro Martínez a calmé les esprits en inscrivant le deuxième but, une superbe frappe dans la lucarne. Mais le Cap-Vert a encore réagi. Sidny Lopes Cabral s’est décalé sur son pied droit et a envoyé le ballon dans la lucarne depuis un angle improbable pour égaliser à deux partout. Mais l’Albiceleste s’est montrée plus efficace. Messi a tiré un corner directement sur la tête de Romero, qui a marqué de la tête à quelques minutes de la fin. La pression finale des Cap-Verdiens est repoussée. L’Argentine a tremblé : le n° 1 mondial a été poussé dans ses retranchements par le n° 67. Mais l’Albiceleste s’en sort et garde intacts ses rêves de Coupe du monde.

GOAL note les joueurs argentins au Miami Stadium...