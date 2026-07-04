Le Cap-Vert a commencé en fanfare. Les Capverdiens ont adopté un schéma de jeu audacieux et ont rapidement mis Emiliano Martínez à l’épreuve. Mais l’Argentine a vite trouvé son rythme. Privée d’une attaque éclatante, l’Albiceleste joue de manière plus posée : elle exploite les angles, conserve le ballon et frappe au moment opportun.

Et c’est ce qu’elle a fait. Un long ballon a fini par faire la différence : Lisandro Martínez a lobé la défense, Messi a contrôlé magistralement avant de pousser le ballon au fond des filets. D’autres occasions ont suivi ; Enzo Fernández a été brillamment contré à deux reprises, tandis que Messi se montrait constamment dangereux. Mais l’Argentine ne menait que 1-0 à la mi-temps.

Ce maigre avantage ne suffisait pas. Le Cap-Vert, loin de s’effondrer, a continué à presser. Un relâchement argentin a offert aux insulaires un égaliseur mérité : Enzo Fernández a perdu le marquage de Deroy Duarte, qui a récupéré, se retourné et ajusté dans le coin bas des filets.

La rencontre s’est alors emballée. L’Argentine, habituellement sereine, a commencé à se précipiter. Les passes sont devenues frénétiques, les erreurs ont surgi. Vozinha, déjà héros du match nul inaugural face à l’Espagne, s’est alors illustré. Il a repoussé deux tentatives de Messi, d’abord en face à face, puis sur coup franc dans le temps additionnel de la seconde période.

Les prolongations ont bien commencé pour l’Argentine. Lisandro Martínez a calmé les esprits en inscrivant le deuxième but, une superbe frappe qui a fini sa course dans la lucarne. Mais le Cap-Vert a encore réagi. Sidny Lopes Cabral s’est décalé sur son pied droit et a envoyé le ballon dans la lucarne depuis un angle improbable pour égaliser à deux partout. Mais l’Albiceleste s’est montrée plus efficace. Messi a tiré un corner directement sur la tête de Romero, qui a marqué de la tête à quelques minutes de la fin. La pression finale des Cap-Verdiens est repoussée. L’Argentine a frôlé la catastrophe : le n° 1 mondial a été poussé au bord du précipice par le n° 67. Mais l’Albiceleste s’en sort et garde intacts ses rêves de Coupe du monde.

Les notes des joueurs argentins par GOAL au Miami Stadium…