Notes des joueurs argentins face à la Suisse : Julián Álvarez retrouve enfin le chemin des filets grâce à un tir fulgurant qui propulse Lionel Messi et ses coéquipiers en demi-finales de la Coupe du monde

L'Argentine a ouvert le score contre le cours du jeu, alors que la Suisse dominait la possession en début de rencontre. Sur un corner tiré par Lionel Messi, Alexis Mac Allister – malgré ses 1,75 m – s'est élevé pour claquer une tête puissante qui a battu Gregor Kobel dès la 10^e minute.

Dès lors, le rythme s’est relâché : l’Albiceleste a volontairement cédé le ballon, invitant la Suisse à venir la chercher. La tactique a tenu jusqu’à l’entrée en jeu de Dan Ndoye, à la 66^e minute. L’ailier a déclenché un contre, échangé un une-deux avec Ricardo Rodríguez, puis a repris le centre millimétré de l’arrière gauche pour égaliser.

L’élan suisse semblait irrésistible jusqu’à ce qu’une décision arbitrale controversée change la donne. Leandro Paredes écope d’abord d’un carton jaune pour un tacle sur Embolo, mais la VAR intervient et annule la sanction. Embolo, jugé coupable de simulation, reçoit un deuxième avertissement et laisse les siens à dix.

Même en supériorité numérique, l’Argentine peinait à déstabiliser une formation suisse qui n’avait jamais été menée au score, ni durant les qualifications, ni pendant la compétition. La Nati s’est retranchée et semblait se résigner à jouer sa chance lors d’une éventuelle séance de tirs au but. Face à une défense helvétique bien organisée, l’Albiceleste avait besoin d’un éclair de génie.

C’est alors qu’Álvarez entre en scène.

L’attaquant, qui n’avait pas encore trouvé le chemin des filets dans ce tournoi malgré son statut de meilleur buteur argentin en 2022, a retrouvé son instinct à la 112^e minute. Depuis le côté gauche, Álvarez a décoché une frappe imparable dans la lucarne droite, stupéfiant une équipe suisse qui avait jusqu’alors réussi à contenir Messi et le reste de l’attaque albiceleste.

Les Suisses, incapables de réagir, ont alors encaissé un troisième but en contre à la 120e minute, signé Lautaro Martínez, synonyme de victoire 3-1 pour l’Albiceleste.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium...