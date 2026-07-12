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Notes des joueurs argentins face à la Suisse : Julián Álvarez retrouve enfin le chemin des filets grâce à un tir fulgurant qui propulse Lionel Messi et ses coéquipiers en demi-finales de la Coupe du monde

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FEATURES
Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
Coupe du monde
L. Messi
A. Mac Allister

Julián Álvarez avait jusque-là peiné durant la Coupe du monde 2026, mais il a brillé au moment crucial, inscrivant un but somptueux qui a offert à l’Argentine une victoire 3-1 face à la Suisse et un billet pour les demi-finales contre l’Angleterre. Le score a toutefois flatté l’Albiceleste, car les Suisses ont tenu tête aux champions du monde et pouvaient légitimement estimer avoir été lésés par l’arbitrage.

L'Argentine a ouvert le score contre le cours du jeu, alors que la Suisse dominait la possession en début de rencontre. Sur un corner tiré par Lionel Messi, Alexis Mac Allister – malgré ses 1,75 m – s'est élevé pour claquer une tête puissante qui a battu Gregor Kobel dès la 10^e minute.

Dès lors, le rythme s’est relâché : l’Albiceleste a volontairement cédé le ballon, invitant la Suisse à venir la chercher. La tactique a tenu jusqu’à l’entrée en jeu de Dan Ndoye, à la 66^e minute. L’ailier a déclenché un contre, échangé un une-deux avec Ricardo Rodríguez, puis a repris le centre millimétré de l’arrière gauche pour égaliser.

L’élan suisse semblait irrésistible jusqu’à ce qu’une décision arbitrale controversée change la donne. Leandro Paredes écope d’abord d’un carton jaune pour un tacle sur Embolo, mais la VAR intervient et annule la sanction. Embolo, jugé coupable de simulation, reçoit un deuxième avertissement et laisse les siens à dix.

Même en supériorité numérique, l’Argentine peinait à déstabiliser une formation suisse qui n’avait jamais été menée au score, ni durant les qualifications, ni pendant la compétition. La Nati s’est retranchée et semblait se résigner à jouer sa chance lors d’une éventuelle séance de tirs au but. Face à une défense helvétique bien organisée, l’Albiceleste avait besoin d’un éclair de génie.

C’est alors qu’Álvarez entre en scène.

L’attaquant, qui n’avait pas encore trouvé le chemin des filets dans ce tournoi malgré son statut de meilleur buteur argentin en 2022, a retrouvé son instinct à la 112^e minute. Depuis le côté gauche, Álvarez a décoché une frappe imparable dans la lucarne droite, stupéfiant une équipe suisse qui avait jusqu’alors réussi à contenir Messi et le reste de l’attaque albiceleste.

Les Suisses, incapables de réagir, ont alors encaissé un troisième but en contre à la 120e minute, signé Lautaro Martínez, synonyme de victoire 3-1 pour l’Albiceleste.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (7/10) :

    Peu de choses à reprocher sur l'égalisation suisse, mais il a réalisé quatre arrêts décisifs face à la Nati.

    Nicolás Tagliafico (6/10) :

    Plus porté sur l’attaque que sur le repli défensif, il n’a pas été très efficace dans ce registre, mais a tout de même permis à l’Argentine d’obtenir plusieurs coups de pied arrêtés après avoir été victime de plusieurs fautes.

    Cristian Romero (7/10) :

    Il a été le défenseur le plus fiable de l’Argentine, avec cinq ballons récupérés et deux interceptions à son actif jusqu’à sa sortie à la 106^e minute.

    Lisandro Martínez (8/10) :

    Impressionnant des deux côtés du terrain, il a réussi trois dribbles et neuf passes dans le dernier tiers, tout en effectuant plusieurs dégagements décisifs.

    Nahuel Molina (6/10) :

    Omniprésent sur le flanc droit, il a totalisé cinq interventions défensives. Peu influent offensivement, il n’a toutefois commis aucune erreur au cours de ses 85 minutes sur la pelouse.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Alexis Mac Allister (8/10) :

    Malgré ses 1,75 m, il a dominé les grands Suisses pour ouvrir le score. Plus entreprenant que jamais, il a certes manqué deux occasions faciles, mais il est resté une menace constante pour l’adversaire.

    Leandro Paredes (7/10) :

    Il a couvert chaque centimètre de terrain et a fait preuve d’une précision remarquable dans ses passes.

    Rodrigo De Paul (6/10) :

    Ce n’était pas sa meilleure prestation. S’il a remporté trois duels, il s’est montré largement inefficace pour contenir le milieu de terrain suisse et n’a pas réussi à créer les occasions de contre-attaque auxquelles il nous a habitués.

    Enzo Fernández (7/10) :

    Incroyablement précis dans ses passes, il a créé une occasion.

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Attaque

    Lionel Messi (8/10) :

    Une prestation discrète selon ses standards, mais il a tout de même délivré une passe décisive à Mac Allister sur un corner astucieux. Sa série record de neuf matchs consécutifs avec au moins un but en Coupe du monde a toutefois pris fin.

    Julian Álvarez (8/10) :

    Après un match globalement discret, l’attaquant a délivré son équipe en inscrivant l’un des plus beaux buts du tournoi, synonyme de qualification pour les demi-finales. Il s’agissait de son premier but dans cette Coupe du monde et du cinquième de sa carrière dans l’épreuve.

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    Remplaçants et entraîneur

    Nicolás González (6/10) :

    Il s'est souvent infiltré dans la surface, mais n'a pas été très incisif.

    Lautaro Martínez (8/10) :

    A marqué sur sa seule véritable occasion du match, scellant ainsi le sort de la rencontre.

    Gonzalo Montiel (6/10) :

    Il est entré en jeu à la place de Molina et a apporté de la fraîcheur, mais n’a pas vraiment changé la donne.

    Thiago Almada (7/10) :

    L’ancienne star de la MLS a été un véritable moteur dès son entrée sur le terrain à la 91^e minute. Il a manqué de chance de ne pas marquer.

    Nicolás Otamendi (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Romero, il n’a pas été aussi décisif mais a apporté de la solidité et de l’expérience.

    José López (N/A) :

    Entré en jeu dans les neuf dernières minutes, il n’a pas eu suffisamment de temps pour peser sur la rencontre.

    Lionel Scaloni (7/10) :

    L’Argentine n’a pas été convaincante et a largement profité de l’expulsion controversée d’Embolo, mais Scaloni mérite d’être salué pour avoir maintenu sa confiance en Álvarez malgré ses difficultés. Ses remplacements ont permis à l’Argentine de prendre le contrôle en prolongation, même si le score final masque une performance en dents de scie.

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