Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina ratingsGOAL

Traduit par

Notes des joueurs argentins face à la Jordanie : Lionel Messi entre (une nouvelle fois) dans l'histoire de la Coupe du monde tandis que Giovani Lo Celso et Lautaro Martínez soulagent l'attaquant vedette en marquant à leur tour

Player ratings
FEATURES
Jordanie vs Argentine
Jordanie
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
G. Lo Celso

Si cette Coupe du monde est bien la dernière de Lionel Messi, l’Argentin entend quitter la scène en battant tous les records offensifs à sa portée. L’icône albiceleste est devenu le premier joueur de l’histoire du tournoi à marquer lors de sept matches consécutifs, permettant à son équipe de l’emporter 3-1 face à une sélection jordanienne plus accrocheuse que prévu. Le sélectionneur Lionel Scaloni a par ailleurs trouvé de nouvelles solutions offensives, Giovani Lo Celso et Lautaro Martínez trouvant à leur tour le chemin des filets.

Malgré les 72 places qui séparent les deux équipes au classement FIFA, la rencontre s’est révélée bien plus serrée que ne l’aurait souhaité l’Argentine, surtout après la mi-temps.

Lionel Messi, auteur des cinq précédents buts de l’Albiceleste, était laissé au repos sur le banc, mais ses coéquipiers ont démontré qu’ils pouvaient assumer le poids de l’attaque.

L’Argentine a bien démarré la rencontre et Giovani Lo Celso a failli ouvrir le score dès la septième minute au terme d’une belle combinaison, mais le milieu de terrain du Betis a été signalé hors-jeu de justesse. Il n’allait toutefois pas rester longtemps sur sa faim. Alors que l’Argentine détenait près de 90 % de la possession durant les 14 premières minutes, Lo Celso a tiré un coup franc et a semblé imiter son coéquipier, huit fois vainqueur du Ballon d’Or, en décochant une frappe fulgurante qui a battu Yazeed Abulaila.

Certains estiment que le gardien jordanien aurait pu mieux faire, mais la qualité de la frappe de Lo Celso – et l’importance de voir un autre joueur que Messi prendre les choses en main – ne font aucun doute. La domination argentine s’est poursuivie, transformant leur net avantage en possession en un flux constant d’occasions sur coups de pied arrêtés. Sur l’un de leurs deux corners, les hommes de Scaloni ont obtenu un penalty après une tête de Marcos Senesi, transformé avec sang-froid par Lautaro Martínez à la 31^e minute (2-0).

Malgré cette emprise, l’Argentine ne parvient pas à se mettre à l’abri et la Jordanie, revenue des vestiaires avec de meilleures intentions, oblige l’équipe de Scaloni à fournir un effort plus conséquent. Le sélectionneur jordanien Jamal Sellami lance Mousa Tamari et Mahmoud Al Mardi ; le premier, immédiatement décisif, punit une défense argentine trop passive et réduit le score en contre-attaque (2-1).

Après dix minutes d’une certaine fébrilité pour l’Albiceleste, Scaloni a lancé son atout majeur : Messi est entré en jeu à la 60^e minute. Et, comme souvent, la légende a répondu présent.

Après une période d’observation de vingt minutes, il a transformé un coup franc en une frappe rasante qui a trompé Abulaila, offrant à l’Argentine un bol d’air. Ce but historique fait de lui le premier joueur à marquer lors de sept matchs consécutifs en Coupe du monde. L’Argentine est ainsi la première équipe depuis le Japon en 2010 à marquer deux fois sur coup franc direct lors d’un même match. Ce succès conclut une phase de groupes parfaite pour le groupe de Scaloni, qui défiera le Cap-Vert dans une ambiance attendue comme électrique à Miami.

GOAL note les joueurs argentins à Dallas.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (6/10) :

    Il aurait pu installer une chaise de jardin sur la pelouse du Dallas Stadium, tant il a eu peu à faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, que ce soit par relâchement ou non, il s'est tout simplement fait battre par Tamari.

    Exequiel Palacios (8/10) :

    Il a tiré le meilleur parti de cette rare titularisation et a réalisé sept interventions défensives impressionnantes au cours des 45 premières minutes. La plupart ont eu lieu sur le côté jordanien du terrain, ses efforts de pressing déclenchant les contre-attaques argentines. Le poste d’arrière droit est jusqu’ici le maillon faible de l’Argentine, mais même face à la Jordanie, Palacios a donné matière à réflexion à Scaloni.

    Nicolás Otamendi (6/10) :

    Comme Palacios, il a bénéficié de l’incapacité de la Jordanie à franchir la ligne médiane, ce qui a concentré ses interventions dans le camp adverse. Solide dans la relance et dans les airs en première période, il s’est toutefois fait surprendre sur le but jordanien et a été puni.

    Marcos Senesi (7/10) :

    Il a obtenu le penalty transformé par Martinez et a parfois joué comme un milieu de terrain supplémentaire. Il a réussi x % de ses passes.

    Nicolás Tagliafico (6/10) :

    Dans un match axé sur l’attaque, il n’a guère pesé offensivement et n’a pas réussi à empêcher le but jordanien.

    • Publicité
  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Leandro Paredes (6/10) :

    Il a endossé le rôle de Rodrigo De Paul. Toujours au cœur du jeu, il a multiplié les touches de balle et affiché une précision chirurgicale dans ses passes, avant d’accroître son influence après la pause.

    Nico Paz (7/10) :

    Les rumeurs de transfert vont bon train autour de la pépite de Como, et il a donné un aperçu de son talent face à la Jordanie. Aligné en numéro 10, Paz s’est surtout illustré sur le côté gauche, en éliminant les défenseurs par ses dribbles et en délivrant plusieurs passes décisives.

    Giovani Lo Celso (8/10) :

    QUEL COUP FRANC ! Entré en jeu avec une détermination affichée, il a d’abord conclu une séquence de passes collective avant de voir son but annulé dès la 7^e minute. Il s’est rapidement rattrapé, moins de quatorze minutes plus tard, en transformant un coup franc somptueux qui a ouvert le score pour l’Argentine.

    Giuliano Simeone (6/10) :

    Il a offert de la profondeur et de la vitesse, mais sans véritable impact.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Julian Alvarez (5/10) :

    Alvarez semble toujours souffrir des séquelles de la blessure qu’il a subie à la fin de la saison avec son club. Son toucher de balle a été défaillant toute la soirée, et il s’est montré lamentable dans la réception des passes et les combinaisons. Il s’est toutefois rattrapé, dans une certaine mesure, en aidant l’Argentine à exercer un pressing sur l’ensemble du terrain.

    Lautaro Martínez (8/10) :

    Enfin ! Pour sa neuvième apparition en Coupe du monde, l’attaquant de l’Inter a transformé un penalty, ce qui a semblé redonner de l’énergie au joueur de 28 ans. Il regrettera les trois premières minutes, durant lesquelles il a mis Lo Celso en position de hors-jeu sur une occasion de but évidente, mais dans l’ensemble, il s’est montré efficace pour pénétrer dans la surface et mettre à mal la défense jordanienne. Il méritait mieux qu’un seul but et a été étonnamment remplacé par Messi à la place d’Alvarez.


  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Lionel Messi (9/10) :

    Presque trop discret pour sa première entrée en jeu en Coupe du monde depuis 2006, il a suffi d’un éclat de génie pour que tout bascule. Il est alors redevenu Messi, le pire cauchemar de la Jordanie.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Il a accompli le travail nécessaire pendant ses 30 minutes de jeu et s’est montré précis dans ses passes.

    Thiago Almada (6/10) :

    Il a affiché un bon rythme et de la vitesse, mais sans peser réellement sur le jeu.

    Valentin Barco (6/10) :

    Ce jeune joueur très prometteur a fait ses débuts en match officiel avec l'Argentine lors de la Coupe du monde. Un grand moment pour ce joueur de 21 ans, qui est par ailleurs resté relativement discret sur le terrain.

    José López (N/A) :

    Il n’a pas eu assez de temps pour se démarquer.

    Lionel Scaloni (7/10) :

    Il doit être furieux d'avoir encaissé un but face à la Jordanie, surtout compte tenu de la manière dont l'Argentine a concédé cette réalisation. Pourtant, dans l'ensemble, il a trouvé des solutions en attaque et peut-être aussi en défense.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV