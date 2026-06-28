Malgré les 72 places qui séparent les deux équipes au classement FIFA, la rencontre s’est révélée bien plus serrée que ne l’aurait souhaité l’Argentine, surtout après la mi-temps.

Lionel Messi, auteur des cinq précédents buts de l’Albiceleste, était laissé au repos sur le banc, mais ses coéquipiers ont démontré qu’ils pouvaient assumer le poids de l’attaque.

L’Argentine a bien démarré la rencontre et Giovani Lo Celso a failli ouvrir le score dès la septième minute au terme d’une belle combinaison, mais le milieu de terrain du Betis a été signalé hors-jeu de justesse. Il n’allait toutefois pas rester longtemps sur sa faim. Alors que l’Argentine détenait près de 90 % de la possession durant les 14 premières minutes, Lo Celso a tiré un coup franc et a semblé imiter son coéquipier, huit fois vainqueur du Ballon d’Or, en décochant une frappe fulgurante qui a battu Yazeed Abulaila.

Certains estiment que le gardien jordanien aurait pu mieux faire, mais la qualité de la frappe de Lo Celso – et l’importance de voir un autre joueur que Messi prendre les choses en main – ne font aucun doute. La domination argentine s’est poursuivie, transformant leur net avantage en possession en un flux constant d’occasions sur coups de pied arrêtés. Sur l’un de leurs deux corners, les hommes de Scaloni ont obtenu un penalty après une tête de Marcos Senesi, transformé avec sang-froid par Lautaro Martínez à la 31^e minute (2-0).

Malgré cette emprise, l’Argentine ne parvient pas à se mettre à l’abri et la Jordanie, revenue des vestiaires avec de meilleures intentions, oblige l’équipe de Scaloni à fournir un effort plus conséquent. Le sélectionneur jordanien Jamal Sellami lance Mousa Tamari et Mahmoud Al Mardi ; le premier, immédiatement décisif, punit une défense argentine trop passive et réduit le score en contre-attaque (2-1).

Après dix minutes d’une certaine fébrilité pour l’Albiceleste, Scaloni a lancé son atout majeur : Messi est entré en jeu à la 60^e minute. Et, comme souvent, la légende a répondu présent.

Après une période d’observation de vingt minutes, il a transformé un coup franc en une frappe rasante qui a trompé Abulaila, offrant à l’Argentine un bol d’air. Ce but historique fait de lui le premier joueur à marquer lors de sept matchs consécutifs en Coupe du monde. L’Argentine est ainsi la première équipe depuis le Japon en 2010 à marquer deux fois sur coup franc direct lors d’un même match. Ce succès conclut une phase de groupes parfaite pour le groupe de Scaloni, qui défiera le Cap-Vert dans une ambiance attendue comme électrique à Miami.

GOAL note les joueurs argentins à Dallas.