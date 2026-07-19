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Argentina Spain ratings GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Notes des joueurs argentins face à l’Espagne : pas de conte de fées cette fois-ci ! Lionel Messi est aux abonnés absents en finale de la Coupe du monde, tandis que l’Albiceleste paie le prix du carton rouge insensé d’Enzo Fernández

Player ratings
Argentine
L. Messi
E. Fernandez
Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Argentine

Alors que le temps s’écoulait et que les ombres enveloppaient peu à peu la pelouse du New Jersey, l’Argentine patientait encore. Le moment tant attendu allait-il enfin survenir ? L’histoire récente le suggérait : lors des deux dernières Coupes du monde, Lionel Messi avait systématiquement produit sa magie au moment où la Albiceleste en avait le plus besoin.

Ils ont patienté, en vain. L’Espagne a finalement exploité son temps fort et s’est imposée 1-0 face à une sélection argentine qui n’a jamais retrouvé son éclat habituel.

Après n’avoir cadré aucun tir au cours des 106 premières minutes, l’Argentine a finalement dû repêcher le ballon au fond de ses propres filets. Ferran Torres, bien servi par Nico Williams, a inscrit l’unique but de la rencontre, éliminant ainsi Messi et ses coéquipiers et les contraignant à quitter l’Amérique du Nord les mains vides.

Conformément aux attentes, l’Espagne a dominé la possession tandis que l’Argentine patientait, prête à contre-attaquer. Un attentisme peut-être trop prolongé, tant il est probable qu’aucune occasion ne se présentait.

Leur destin s’est sans doute scellé dès la 3^e minute du temps additionnel de la seconde période, lorsque Enzo Fernández a été expulsé pour un tacle trop engagé au milieu de terrain. Deuxième avertissement, carton rouge, et l’Argentine se retrouvait à dix, condamnée à courir après un égalisation qui ne viendrait pas, même en jouant à effectif complet. Jusqu’au bout, elle n’a cadré aucun tir.

Le match s’est donc achevé dans la frustration et la déception, offrant à l’Argentine une sortie aussi terne qu’inattendue. Une équipe habituée aux happy ends a cette fois buté sur une réalité bien plus cruelle.

GOAL note les joueurs argentins depuis le New Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (9/10) :

    Il a réalisé plusieurs arrêts, pour la plupart faciles mais tous décisifs. Il n’a toutefois rien pu faire sur le but encaissé, manquant ainsi l’ultime parade dont l’Argentine avait besoin.

    Nicolás Tagliafico (8/10) :

    A magnifiquement neutralisé Yamal, globalement inoffensif. Le défenseur a été le joueur le plus influent de son équipe dans les duels défensifs, contraignant l’Espagne à renoncer à exploiter ce côté du terrain.

    Lisandro Martínez (5/10) :

    Il a écopé d’un carton jaune inutile pour une faute à 60 yards du but. Quelques instants plus tard, il a dû quitter le terrain sur blessure. Une sortie prématurée loin de l’issue qu’il espérait.

    Cristian Romero (6/10) :

    Deuxième défenseur central argentin à tomber blessé, il a tenu 26 minutes de plus que son partenaire mais, curieusement, sans réaliser d’intervention défensive notable.

    Gonzalo Montiel (7/10) :

    Il a réalisé un travail défensif précieux, notamment en effectuant un dégagement décisif pour contrer une attaque espagnole dangereuse en début de seconde période. Quelques minutes plus tard, il a cédé sa place à Molina.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Nico González (5/10) :

    Intégré au onze de départ après avoir contribué à renverser la situation face à l'Angleterre. Il n'a pas vraiment brillé avant d'être remplacé à la mi-temps par Paredes, le même joueur qu'il avait remplacé la dernière fois.

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Plusieurs fautes et quelques interventions défensives correctes, mais il n’a pas vraiment réussi à prendre le contrôle du match.

    Enzo Fernández (3/10) :

    Son expulsion était tout à fait méritée. Déjà averti, il a violemment taclé Cubarsi. Le pire ? Ce premier jaune lui avait été infligé pour contestation. Il faut faire preuve de plus d'intelligence, surtout en finale de Coupe du monde.

    Rodrigo De Paul (5/10) :

    Quelques bonnes actions sur le côté droit, mais rien de vraiment marquant, en grande partie parce que l’Argentine n’a jamais vraiment su faire quoi que ce soit avec le ballon.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Attaque

    Julian Alvarez (5/10) :

    Beaucoup de courses, mais rien d’efficace offensivement. Ce n’est pas entièrement de sa faute au vu du scénario de la rencontre, mais il n’a rien fait pour inverser la tendance.

    Lionel Messi (5/10) :

    L’Espagne l’a complètement mis hors jeu. Il a rarement reçu le ballon et, lorsqu’il l’a obtenu, c’était souvent sur la ligne de touche, sans aucune solution de relance. On a assisté à l’une des performances les plus discrètes de Messi, ce qui témoigne de la capacité de l’Espagne à le canaliser vers les zones qui lui convenaient.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Nicolás Otamendi (7/10) :

    Rentrer tôt dans la partie n’est jamais aisé, surtout à ce poste. Il a réalisé un dégagement décisif en début de seconde période et multiplié les interventions défensives, sauvant à plusieurs reprises l’Argentine.

    Leandro Paredes (6/10) :

    Entré en jeu, il a écopé d’un carton jaune puis a joué la prudence jusqu’à la fin du match. Très physique, parfois même trop, il n’a toutefois jamais réussi à récupérer le ballon de cette manière.

    Nahuel Molina (5/10) :

    L’Espagne a souvent attaqué sur son côté après qu’il a remplacé Montiel. Il a perdu Williams sur le but décisif.

    Facundo Medina (6/10) :

    Entré pour apporter de la stabilité, il a rapidement effectué un bon dégagement, mais s'est montré moins à l'aise lorsque l'Argentine a dû courir après le score.

    Giuliano Simeone (3/10) :

    Il s'est fait surprendre sur le but, ce qui n'a tout simplement pas le droit de se produire. Il a ensuite eu une occasion d'égaliser, mais a tiré au-dessus.

    Marcos Senesi (6/10) :

    Il est entré en jeu juste avant le but décisif de Torres, ce qui a immédiatement rendu sa présence moins utile.

    Lionel Scaloni (5/10) :

    Son équipe n’a jamais pris le contrôle de la rencontre. Honnêtement, il ne pouvait guère faire davantage pour inverser la tendance, surtout après l’expulsion de Fernández, et aucune réponse tactique n’a été apportée à la domination espagnole.