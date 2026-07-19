Ils ont patienté, en vain. L’Espagne a finalement exploité son temps fort et s’est imposée 1-0 face à une sélection argentine qui n’a jamais retrouvé son éclat habituel.

Après n’avoir cadré aucun tir au cours des 106 premières minutes, l’Argentine a finalement dû repêcher le ballon au fond de ses propres filets. Ferran Torres, bien servi par Nico Williams, a inscrit l’unique but de la rencontre, éliminant ainsi Messi et ses coéquipiers et les contraignant à quitter l’Amérique du Nord les mains vides.

Conformément aux attentes, l’Espagne a dominé la possession tandis que l’Argentine patientait, prête à contre-attaquer. Un attentisme peut-être trop prolongé, tant il est probable qu’aucune occasion ne se présentait.

Leur destin s’est sans doute scellé dès la 3^e minute du temps additionnel de la seconde période, lorsque Enzo Fernández a été expulsé pour un tacle trop engagé au milieu de terrain. Deuxième avertissement, carton rouge, et l’Argentine se retrouvait à dix, condamnée à courir après un égalisation qui ne viendrait pas, même en jouant à effectif complet. Jusqu’au bout, elle n’a cadré aucun tir.

Le match s’est donc achevé dans la frustration et la déception, offrant à l’Argentine une sortie aussi terne qu’inattendue. Une équipe habituée aux happy ends a cette fois buté sur une réalité bien plus cruelle.

GOAL note les joueurs argentins depuis le New Jersey...