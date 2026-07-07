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Argentina player ratings Egypt GFXGOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs argentins face à l’Égypte : Lionel Messi se montre indispensable ! Après avoir manqué UN NOUVEAU penalty, la « GOAT » a mené une remontée épique en huitièmes de finale, laissant les fantastiques Pharaons le cœur brisé

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Coupe du monde
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Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
L. Messi

Lionel Messi a effacé son raté sur penalty lors de la Coupe du monde 2026 en orchestrant l’une des remontées les plus folles de l’histoire : l’Argentine, menée 2-0 à un peu plus de dix minutes de la fin, a renversé une héroïque équipe d’Égypte 3-2 lors d’un huitième de finale mémorable à Atlanta. L’équipe de Lionel Scaloni a entamé la rencontre aussi timidement qu’elle l’avait fait lors de sa victoire chanceuse contre le Cap-Vert sur le même score, et l’Égypte en a profité : à la 15^e minute, Yasser Ibrahim, laissé sans marquage, a converti un centre de Marwan Attia en battant Emiliano Martínez.

Messi aurait dû égaliser peu après, mais son penalty, trop prévisible, a été facilement arrêté par Mostafa Shobeir. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde a ainsi manqué quatre de ses huit tirs au but lors des phases finales.

Cet échec semblait devoir coûter très cher lorsque Mostafa Zico conclut une nouvelle contre-attaque égyptienne brillante, après avoir vu un but refusé un peu plus tôt pour une faute sur Lisandro Martínez lors de l’action précédente.

Mais Messi n’en avait pas fini : il a d’abord centré pour Cristian Romero, qui a réduit l’écart, puis il a inscrit lui-même l’égalisation à sept minutes du terme.

Fait marquant : les Pharaons n’ont même pas vu la prolongation, Enzo Fernández surgissant pour catapulter de la tête le centre parfait de Lautaro Martínez et offrir la victoire à l’Albiceleste.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs argentins ayant porté les couleurs de l’Atalanta…

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (5/10) :

    Il n'a rien pu faire sur les deux buts égyptiens et a réalisé plusieurs arrêts décisifs dans les dernières secondes.

    Nahuel Molina (5/10) :

    Il a effectué quelques belles passes en profondeur et a délivré un superbe centre qu’Alexis Mac Allister aurait dû convertir, mais il s’est retrouvé trop avancé à plusieurs reprises.

    Cristian Romero (6/10) :

    Comme toujours, il s’est jeté dans les duels et a remis l’Argentine dans le match de la tête.

    Lisandro Martínez (4/10) :

    Il a fait preuve de son agressivité habituelle, mais il s’est montré trop tendre défensivement et a été absent sur l’ouverture du score adverse.

    Nico Tagliafico (6/10) :

    Dangereux sur son côté gauche, il a obtenu le penalty que Messi a manqué. Il a toutefois baissé de rythme en seconde période, probablement en raison de son retour de blessure.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (2/10) :

    Il a eu de la chance de conserver sa place de titulaire après avoir livré une prestation catastrophique contre le Cap-Vert, et il a fait encore pire ici. Il n'a rien apporté. Son remplacement était justifié. Une prestation épouvantable. Il ne peut pas être titulaire lors du prochain match de l'Argentine.

    Leandro Paredes (5/10) :

    Intégré au onze de départ pour apporter un peu de solidité au milieu de terrain, il n’a pas particulièrement brillé à ce poste, même s’il a brillamment contré une contre-attaque égyptienne en fin de match.

    Enzo Fernández (6/10) :

    Le joueur de Chelsea n’a pas brillé, mais il a sauvé les meubles en se projetant pour reprendre de la tête le centre de Lautaro dans les dernières secondes.

    Alexis Mac Allister (4/10) :

    La présence de Paredes l’a autorisé à jouer plus haut, mais, malgré son activité, il s’est contenté de commettre des fautes à chaque tacle subi et de renvoyer de la tête une occasion franche directement sur Shobeir.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Attaque

    Lionel Messi (8/10) :

    L’homme était submergé par l’émotion après le match – et on comprend pourquoi. L’Argentine était au bord de l’élimination et on lui aurait reproché d’avoir manqué un énième penalty. Mais il a encore une fois tiré son équipe d’affaire grâce à une passe décisive et un but. Quelle classe ! Quel caractère ! Cet homme est implacable, incontournable et éternel.

    Julian Alvarez (5/10) :

    Titularisé en attaque à la place de Lautaro, il a certes contraint Shobeir à un superbe arrêt en première période, mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid, qui souhaite quitter le club, n’a pas été suffisamment décisif sur l’ensemble du match.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lautaro Martínez (7/10) :

    Entré en jeu en milieu de deuxième mi-temps, il a vu sa tête au premier poteau passer tout près du but après un superbe travail de Messi sur l'aile, avant de délivrer à la 93e minute l'un des plus beaux centres que l'on ait jamais vus pour servir Enzo – et ce, à un moment où d'autres auraient songé à conserver le ballon pour aller en prolongation.

    Nico González (6/10) :

    Entré en jeu avec Lautaro, il a injecté l’énergie et l’intensité dont l’Argentine avait besoin.

    Gonzalo Montiel (6/10) :

    Entré à un peu plus de 15 minutes de la fin, il a joué un rôle crucial dans l’égalisation tardive de Messi en faisant preuve d’un sang-froid remarquable dans la surface pour servir son capitaine.

    Nicolás Otamendi (N/A) :

    Entré en jeu dans les dernières secondes alors que l'Argentine cherchait à verrouiller le match.

    Facundo Medina (N/A) :

    Autre substitution défensive de Scaloni destinée à faire gagner du temps.

    Lionel Scaloni (6/10) :

    Messi a une nouvelle fois sorti l'Argentine du pétrin, mais il faut créditer le sélectionneur d'avoir effectué des changements décisifs. Cela dit, Scaloni a connu deux alertes majeures consécutives ; il devra impérativement repenser son milieu de terrain pour les quarts de finale.

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