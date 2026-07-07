Notes des joueurs argentins face à l’Égypte : Lionel Messi est incontournable ! Après avoir manqué UN NOUVEAU penalty, la « GOAT » a mené une remontée épique en huitièmes de finale, laissant les fantastiques Pharaons le cœur brisé

Messi aurait dû égaliser peu après, mais son penalty, trop prévisible, a été facilement arrêté par Mostafa Shobeir. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde a ainsi manqué quatre de ses huit tirs au but lors des phases finales.

Cet échec semblait devoir coûter très cher lorsque Mostafa Zico concluait une nouvelle contre-attaque égyptienne brillante, après avoir vu un but refusé plus tôt pour une faute sur Lisandro Martínez lors de l’action précédente.

Mais Messi n’avait pas dit son dernier mot : il a d’abord adressé un centre au cordeau pour Cristian Romero, qui a réduit l’écart, puis il a inscrit lui-même l’égalisation à sept minutes du terme.

Fait marquant : les Pharaons n’ont même pas vu la prolongation, Enzo Fernández surgissant pour catapulter de la tête le centre parfait de Lautaro Martínez et offrir la victoire à l’Albiceleste.

Ci-dessous, GOAL évalue les joueurs argentins formés à l’Atalanta…