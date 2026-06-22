Malgré l’intensité du match, l’ouverture du score de Messi semblait inévitable. Elle est intervenue à la 38^e minute : après une feinte de frappe géniale de Thiago Almada, le n°10 a repris d’une frappe rasante le centre de Facundo Medina pour son 17^e but en Coupe du monde.

L’Autriche a exercé une forte pression sur l’Argentine après la pause sans jamais vraiment se montrer dangereuse, et Messi a, sans surprise, scellé la victoire de son équipe d’un tir pratiquement à la dernière seconde du match. Après avoir initialement lancé Julián Álvarez vers le but, la star de l’Inter Miami était là pour reprendre le ballon qui lui est revenu dans la surface, et il a marqué à la deuxième tentative, portant ainsi son total à 10 buts lors de ses six derniers matches de Coupe du monde sur les deux dernières éditions.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs argentins présents à Dallas, alors que l’équipe de Lionel Scaloni assure sa place en seizièmes de finale en prenant trois points d’avance en tête du groupe J.