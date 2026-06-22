Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs argentins face à l’Autriche : Lionel Messi, le GOAT, efface son pénalty manqué en battant le record de buts en Coupe du monde, mais Lautaro Martinez et Julián Álvarez doivent désormais trouver le chemin des filets

Player ratings
Coupe du monde
FEATURES
Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
L. Messi
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez

Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avant d’ajouter un second but pour bonne mesure, alors que l’Argentine s’imposait 2-0 face à l’Autriche lors d’un match houleux à Dallas, poursuivant ainsi son début de campagne victorieux dans la défense de son titre. Le meilleur joueur de tous les temps aurait même pu battre le record de Miroslav Klose dès la 8^e minute, lorsque l’Albiceleste a obtenu un penalty après une faute de Stefan Posch sur Lautaro Martínez, mais sa tentative est passée à côté.

Malgré l’intensité du match, l’ouverture du score de Messi semblait inévitable. Elle est intervenue à la 38^e minute : après une feinte de frappe géniale de Thiago Almada, le n°10 a repris d’une frappe rasante le centre de Facundo Medina pour son 17^e but en Coupe du monde.

L’Autriche a exercé une forte pression sur l’Argentine après la pause sans jamais vraiment se montrer dangereuse, et Messi a, sans surprise, scellé la victoire de son équipe d’un tir pratiquement à la dernière seconde du match. Après avoir initialement lancé Julián Álvarez vers le but, la star de l’Inter Miami était là pour reprendre le ballon qui lui est revenu dans la surface, et il a marqué à la deuxième tentative, portant ainsi son total à 10 buts lors de ses six derniers matches de Coupe du monde sur les deux dernières éditions.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs argentins présents à Dallas, alors que l’équipe de Lionel Scaloni assure sa place en seizièmes de finale en prenant trois points d’avance en tête du groupe J.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (6/10) :

    Il a réalisé une belle parade sur un coup franc bien frappé par Marcel Sabitzer, puis n'a guère été inquiété.

    Nahuel Molina (6/10) :

    Comme souvent, il a servi de relais fiable sur le côté droit pour l’Argentine, même si Scaloni a surtout retenu son apport défensif.

    Cristian Romero (6/10) :

    Le joueur des Spurs a livré une prestation défensive très solide avant de céder sa place en fin de match, touché après un tacle tardif subi en début de seconde période.

    Lisandro Martínez (7/10) :

    Le joueur de Manchester United n’a pas commis d’erreur notable, l’Argentine ayant globalement bien maîtrisé la menace représentée par Michael Gregoritsch et ses partenaires offensifs.

    Facundo Medina (7/10) :

    L’arrière gauche a été autoritaire défensivement et a même été décisif en offrant la passe décisive du but victorieux. Il a été remplacé en fin de match, ayant déjà été averti d’un carton jaune.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (7/10) :

    Le « garde du corps » de Messi a une nouvelle fois fourni un travail considérable en couvrant son dos sur le côté droit du terrain.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Posté en sentinelle devant la défense, Mac Allister a bien protégé le quatuor défensif et a su relancer le jeu, même s’il a parfois commis des tacles un peu risqués.

    Enzo Fernández (6/10) :

    La star de Chelsea, qui souhaite quitter le club, a bénéficié de davantage de liberté offensive que ses partenaires du milieu et c’est l’une de ses passes qui a conduit au penalty. Il n’a pas su tirer pleinement parti de quelques bonnes occasions en fin de match, mais son abattage a été remarquable.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lionel Messi (8/10) :

    Il méritait de manquer son penalty après une course d’élan ridiculement lente et saccadée, mais, sans surprise, il n’a pas tremblé sur le centre en retrait de Medina et a ensuite inscrit un doublé mérité dans les dernières secondes. À quelques jours seulement de ses 39 ans, il reste le meilleur joueur de l’Argentine – ce qui est tout simplement incroyable.

    Lautaro Martínez (6/10) :

    Très actif et d’une agressivité sans limite, le capitaine de l’Inter a également obtenu le penalty grâce à une percée bien placée au cœur de la défense autrichienne. Il n’a toutefois jamais eu d’autre occasion franche de marquer, ce qui doit inquiéter Scaloni, compte tenu de la condition physique d’Alvarez et des difficultés rencontrées par Martinez pour trouver le chemin des filets au Qatar.

    Thiago Almada (7/10) :

    Sa feinte sur le but de Messi était géniale, mais ce qui frappe chez le joueur de l’Atlético de Madrid, c’est son immense dévouement pour son équipe. Il s’est donné à fond jusqu’à l’épuisement avant d’être remplacé.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Nicolas Otamendi (6/10) :

    Le vétéran a pris place au cœur de la défense à la place de Romero, blessé, et, sans surprise, il n’a pas déçu son équipe.

    Julian Alvarez (5/10) :

    Malgré une blessure à la cheville, il a remplacé Lautaro à la pointe de l’attaque en milieu de seconde période et a manqué une occasion en or de tuer le match dans les dernières minutes, avant que Messi ne se charge du reste. L’Argentine espère retrouver au plus vite la star de l’Atlético Madrid afin de soulager la Pulga.

    Nicolás González (6/10) :

    Entré en jeu avec Alvarez, il a failli ouvrir le score d’une tête plongeante sur corner de Messi.

    Nico Tagliafico (non noté) :

    Il est entré en jeu en toute fin de match pour remplacer Medina.

    Leandro Paredes (5/10) :

    Entré à la place de De Paul pour les huit dernières minutes, il a tout de même récolté un carton jaune pour un tacle trop engagé.

    Lionel Scaloni (7/10) :

    La prestation de l’équipe de Scaloni n’a pas été mémorable, mais elle n’avait pas besoin d’être au meilleur de sa forme puisqu’elle pouvait s’appuyer sur Messi. La seule inquiétude demeure la dépendance de l’Argentine à son capitaine de 38 ans, qui pourrait bénéficier d’un peu de repos contre la Jordanie – ne serait-ce que pour voir si un autre joueur est capable de marquer en son absence.

Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Argentine crest
Argentine
ARG
Coupe du monde
Algérie crest
Algérie
ALG
Autriche crest
Autriche
AUT