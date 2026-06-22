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Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs argentins face à l’Autriche : Lionel Messi, le GOAT, efface son pénalty manqué de façon spectaculaire en battant le record de buts en Coupe du monde, mais Lautaro Martínez et Julián Álvarez doivent désormais trouver le chemin des filets

Player ratings
Coupe du monde
FEATURES
Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
L. Messi
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez

Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avant d’ajouter un second but pour bonne mesure, alors que l’Argentine s’imposait 2-0 face à l’Autriche lors d’un match houleux à Dallas, poursuivant ainsi son début de campagne victorieux dans la défense de son titre. Le meilleur joueur de tous les temps aurait même pu battre le record de Miroslav Klose dès la 8^e minute, lorsque l’Albiceleste a obtenu un penalty après une faute de Stefan Posch sur Lautaro Martínez, mais sa tentative est passée à côté des cages.

Malgré l’intensité du match, l’ouverture du score de Messi semblait inévitable. Elle est intervenue à la 38^e minute : après une feinte de frappe géniale de Thiago Almada, le n°10 a repris du gauche un centre à ras de terre de Facundo Medina pour son 17^e but en Coupe du monde.

L’Autriche a pressé haut après la pause sans jamais véritablement menace, et Messi, sans surprise, a scellé la victoire sur le dernier geste du match. Après avoir lancé Julián Álvarez vers le but, la star de l’Inter Miami a repris le ballon dans la surface et marqué d’une deuxième tentative, portant à dix son total de buts lors de ses six derniers matches de Coupe du monde.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs argentins alignés à Dallas, alors que la sélection de Lionel Scaloni assure sa place en seizièmes de finale en prenant trois points d’avance en tête du groupe J.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (6/10) :

    Il a réalisé une belle parade sur un coup franc bien frappé par Marcel Sabitzer, puis n'a guère été sollicité ensuite.

    Nahuel Molina (6/10) :

    Comme souvent, il a servi de relais fiable sur le flanc droit de l’Albiceleste, même si Scaloni a surtout retenu son apport défensif.

    Cristian Romero (6/10) :

    Le joueur des Spurs a livré une prestation défensive très solide avant d’être contraint de céder sa place en fin de match, suite à un choc subi dès le début de la seconde période après un tacle tardif.

    Lisandro Martínez (7/10) :

    Le joueur de Manchester United n’a commis quasiment aucune erreur défensive, l’Argentine ayant globalement bien maîtrisé la menace représentée par Michael Gregoritsch et ses partenaires offensifs.

    Facundo Medina (7/10) :

    L’arrière gauche a été autoritaire défensivement et a été décisif en offrant la passe décisive pour le but de la victoire. Il a été remplacé en fin de match, ayant déjà été averti d’un carton jaune.

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  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (7/10) :

    Le « garde du corps » de Messi a une nouvelle fois fourni un travail considérable en couvrant son dos sur le côté droit du terrain.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Posté en sentinelle devant la défense, il a bien protégé le quatuor défensif et a su relancer le jeu, même s’il a parfois commis des tacles un peu risqués.

    Enzo Fernández (6/10) :

    La star de Chelsea, qui souhaite quitter le club, a bénéficié de davantage de liberté offensive que ses partenaires du milieu et c’est l’une de ses passes qui a conduit au penalty. Il n’a pas su tirer pleinement parti de quelques bonnes occasions en fin de match, mais son engagement a été remarquable.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lionel Messi (8/10) :

    Il méritait de manquer son penalty après une course d’élan ridiculement lente et saccadée, mais, sans surprise, il n’a pas tremblé sur le centre en retrait de Medina et a ensuite inscrit un doublé mérité dans les dernières secondes. À quelques jours seulement de ses 39 ans, il reste le meilleur joueur de l’Argentine – ce qui est tout simplement incroyable.

    Lautaro Martínez (6/10) :

    Très actif et d’une agressivité sans limite, le capitaine de l’Inter a également obtenu le penalty grâce à une percée bien placée au cœur de la défense autrichienne. Il n’a toutefois jamais eu d’autre occasion franche de marquer, ce qui doit inquiéter Scaloni, compte tenu de la condition physique d’Alvarez et des difficultés rencontrées par Martinez pour trouver le chemin des filets au Qatar.

    Thiago Almada (7/10) :

    Sa feinte sur le but de Messi était géniale, mais ce qui frappe chez ce joueur de l’Atlético de Madrid, c’est son immense dévouement pour son équipe. Il s’est donné à fond jusqu’à l’épuisement avant d’être remplacé.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Nicolas Otamendi (6/10) :

    Le vétéran a pris place au cœur de la défense à la place de Romero, blessé, et, sans surprise, il n’a pas déçu son équipe.

    Julian Alvarez (5/10) :

    Malgré une entorse à la cheville, il a remplacé Lautaro à la pointe de l’attaque en cours de seconde période et a manqué une occasion en or de tuer le match dans le temps additionnel, juste avant que Messi ne scelle l’issue de la rencontre. L’Albiceleste a plus que jamais besoin de voir son avant-centre de l’Atlético Madrid retrouver son meilleur niveau afin de soulager la Pulga.

    Nicolás González (6/10) :

    Entré en jeu avec Alvarez, il a failli ouvrir le score d’une tête plongeante sur corner de Messi.

    Nico Tagliafico (non noté) :

    Il est entré en jeu en toute fin de rencontre pour remplacer Medina.

    Leandro Paredes (5/10) :

    Entré en jeu à la place de De Paul pour les huit dernières minutes, il a tout de même récolté un carton jaune pour un tacle maladroit.

    Lionel Scaloni (7/10) :

    La prestation de l’équipe de Scaloni n’a pas été mémorable, mais elle n’avait pas besoin d’être au meilleur de sa forme puisqu’elle pouvait s’appuyer sur Messi. La seule inquiétude demeure la dépendance de l’Argentine à son capitaine de 38 ans, qui pourrait bénéficier d’un peu de repos contre la Jordanie – ne serait-ce que pour voir si un autre joueur est capable de marquer en son absence.

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