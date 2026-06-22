Malgré l’intensité du match, l’ouverture du score de Messi semblait inévitable. Elle est intervenue à la 38^e minute : après une feinte de frappe géniale de Thiago Almada, le n°10 a repris du gauche un centre à ras de terre de Facundo Medina pour son 17^e but en Coupe du monde.

L’Autriche a pressé haut après la pause sans jamais véritablement menace, et Messi, sans surprise, a scellé la victoire sur le dernier geste du match. Après avoir lancé Julián Álvarez vers le but, la star de l’Inter Miami a repris le ballon dans la surface et marqué d’une deuxième tentative, portant à dix son total de buts lors de ses six derniers matches de Coupe du monde.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs argentins alignés à Dallas, alors que la sélection de Lionel Scaloni assure sa place en seizièmes de finale en prenant trois points d’avance en tête du groupe J.