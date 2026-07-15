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Argentina England ratings GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Notes des joueurs argentins face à l’Angleterre : jamais sous-estimer les champions ! Lionel Messi a encore fait des merveilles, tandis qu’Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont propulsé l’Albiceleste vers une nouvelle finale de Coupe du monde

Player ratings
Argentine
L. Messi
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Chaque fois que Lionel Messi approchait du ballon, la foule d’Atlanta retenait son souffle. Il suffisait d’un bref instant, un simple espace accordé à l’icône argentine, pour que l’atmosphère bascule durant la première heure de jeu entre l’Argentine et l’Angleterre. À mesure que la rencontre avançait, ces moments devenaient plus tendus. Menés d’un but en fin de match, les rares silences qui parcouraient alors les tribunes traduisaient moins l’espoir d’un coup de génie que la prise de conscience d’une issue possible.

Avec cette équipe d’Argentine, la réalité est différente. Ce n’est pas Messi qui a soulagé le public argentin, mais il a tenu son rang. Une fois encore, les champions du monde en titre ont évité la défaite in extremis en Coupe du monde. Ils ne se facilitent jamais la tâche, mais s’en sortent toujours.

Menés au score dès la 55^e minute par l’Angleterre, Messi et ses partenaires ont renversé la vapeur en fin de match, inscrivant deux buts pour s’imposer 2-1 et se qualifier pour une deuxième finale consécutive. Si la « Pulga » a fourni les deux passes décisives, le rôle de magicien a été endossé par ses coéquipiers.

Le premier à se distinguer a été Enzo Fernández, jusque-là bien muselé par le milieu de terrain anglais. Pendant 85 minutes, les Argentins ont été contenus, mais d’un seul coup de pied du milieu de terrain, tout a basculé. Son tir, passant au-dessus d’un Jordan Pickford impuissant, a fait exploser la foule d’Atlanta. À partir de là, on a senti que le renversement de situation était imminent.

Deux minutes plus tard, la tendance s’inversait : le centre millimétré de Messi trouvait la tête de Lautaro Martinez, qui ne manquait pas l’offrande à bout portant. L’Argentine était qualifiée pour sa deuxième finale consécutive.

Ce succès n’a rien eu de facile, à l’image de tous ceux qui ont précédé. Mise sous pression par un England physique et déterminé, l’Albiceleste a été poussée dans ses derniers retranchements, mais elle a l’habitude de ce scénario et reste en course pour soulever une nouvelle fois le trophée.

GOAL note les joueurs argentins à Atlanta...

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (6/10) :

    Il n'a pas pu faire grand-chose sur le but anglais. Il a connu quelques moments plus tranquilles au cours des 55 minutes qui ont précédé ce but, mais n'a vraiment pas eu grand-chose à faire.

    Nicolás Tagliafico (6/10) :

    Le meilleur des deux arrières latéraux. L'Angleterre a changé de stratégie en alignant Rogers à la place de Madueke, mais Tagliafico n'a jamais été vraiment menacé.

    Lisandro Martínez (6/10) :

    Averti logiquement en première période, il a dû lever le pied. Son retourné acrobatique sur l’action du but de Gordon était audacieux, mais il a aussi laissé l’arrière-garde argentine en position de faiblesse lors de l’offensive décisive des Three Lions.

    Cristian Romero (7/10) :

    Tout comme Martinez, il a écopé d’un carton jaune dès le début de la seconde période, mais il s’est montré solide comme un roc par ailleurs.

    Nahuel Molina (4/10) :

    Il a complètement perdu de vue le ballon sur le but de Gordon, laissant l’ailier anglais s’infiltrer derrière lui. Cela est survenu après que l’Angleterre ait constamment pris pour cible son côté du terrain en première période.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Enzo Fernández (8/10) :

    Il a inscrit le but qui a changé la donne et, à partir de là, la victoire n’était plus qu’une question de temps. Depuis si longtemps, l’Argentine attendait une étincelle ; c’est Fernandez qui l’a allumée.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Il a failli marquer à deux reprises, mais le ballon a frappé le poteau à chaque fois. Sa deuxième tentative a directement conduit au but victorieux de l’Argentine ; il s’en contentera donc sans doute.

    Leandro Paredes (6/10) :

    Très solide dans l’impact, tant dans la relance que dans le travail défensif, il a toutefois été le premier remplacé, l’Argentine ayant besoin de davantage de dynamisme offensif au milieu de terrain.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Giuliano Simeone (5/10) :

    Dans l’ensemble, il s’est montré assez agaçant, ce qui est logique étant donné que son rôle consiste principalement à créer des espaces pour Messi. Il lui a toutefois manqué la qualité nécessaire pour vraiment se créer des occasions.

    Julian Álvarez (5/10) :

    Beaucoup de travail défensif en première période et quelques occasions franches après la pause. L’intensité était là, mais ce sont ses partenaires offensifs qui ont fait la différence.

    Lionel Messi (8/10) :

    Plusieurs de ses éclairs de génie ont semblé prêts à créer la différence, en vain. Après avoir été crédité d’une passe décisive sur le but magnifique de Fernández, il a ensuite fait le plus difficile sur le but de la victoire en adressant un centre millimétré à Martínez.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Nicolás González (7/10) :

    Il est entré en jeu et s’est immédiatement montré à la réception de la première véritable occasion argentine, mais Pickford a repoussé sa tentative. Il a ensuite placé une tête un peu plus tard, non cadrée. Il a indéniablement apporté de l’impulsion à son équipe, mais lui a manqué la touche décisive.

    Gonzalo Montiel (6/10) :

    Rien de spécial, puisqu’il est entré en jeu dans le cadre d’une série de remplacements tardifs.

    Nicolás Otamendi (6/10) :

    Il a remplacé Lisandro Martínez pour éviter tout risque de carton jaune, une décision avisée.

    Rodrigo De Paul (6/10) :

    Il a fait ce qu’on attendait de lui : apporter de l’énergie et de la combativité. Il a d’ailleurs écopé d’un carton jaune pour ses efforts.

    Lautaro Martínez (9/10) :

    Le héros du match. Il prouve depuis des années qu’il est le genre de joueur capable de marquer des buts, et quel but décisif il a inscrit en assurant la place de l’Argentine en finale de la Coupe du monde !

    Lionel Scaloni (8/10) :

    Il a parfaitement géré ses remplacements. L’Argentine a dû courir après le score, mais elle l’a fait de la bonne manière. Le fait que l’Angleterre se soit suffisamment repliée a également aidé les Argentins à imposer leur jeu en fin de match.

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