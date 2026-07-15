Notes des joueurs argentins face à l’Angleterre : jamais sous-estimer les champions ! Lionel Messi a encore fait des merveilles, tandis qu’Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont propulsé l’Albiceleste vers une nouvelle finale de Coupe du monde

Avec cette équipe d’Argentine, la réalité est différente. Ce n’est pas Messi qui a soulagé le public argentin, mais il a tenu son rang. Une fois encore, les champions du monde en titre ont évité la défaite in extremis en Coupe du monde. Ils ne se facilitent jamais la tâche, mais s’en sortent toujours.

Menés au score dès la 55^e minute par l’Angleterre, Messi et ses partenaires ont renversé la vapeur en fin de match, inscrivant deux buts pour s’imposer 2-1 et se qualifier pour une deuxième finale consécutive. Si la « Pulga » a fourni les deux passes décisives, le rôle de magicien a été endossé par ses coéquipiers.

Le premier à se distinguer a été Enzo Fernández, jusque-là bien muselé par le milieu de terrain anglais. Pendant 85 minutes, les Argentins ont été contenus, mais d’un seul coup de pied du milieu de terrain, tout a basculé. Son tir, passant au-dessus d’un Jordan Pickford impuissant, a fait exploser la foule d’Atlanta. À partir de là, on a senti que le renversement de situation était imminent.

Deux minutes plus tard, la tendance s’inversait : le centre millimétré de Messi trouvait la tête de Lautaro Martinez, qui ne manquait pas l’offrande à bout portant. L’Argentine était qualifiée pour sa deuxième finale consécutive.

Ce succès n’a rien eu de facile, à l’image de tous ceux qui ont précédé. Mise sous pression par un England physique et déterminé, l’Albiceleste a été poussée dans ses derniers retranchements, mais elle a l’habitude de ce scénario et reste en course pour soulever une nouvelle fois le trophée.

GOAL note les joueurs argentins à Atlanta...