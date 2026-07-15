Notes des joueurs argentins face à l’Angleterre : jamais deux sans trois pour les champions ! Lionel Messi a encore fait des merveilles, tandis qu’Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont propulsé l’Albiceleste vers une nouvelle finale de Coupe du monde

Avec cette équipe d’Argentine, la réalité est différente. Ce n’est pas Messi qui a soulagé le public argentin, mais il a tenu son rang. Une fois encore, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur en Coupe du monde. Ils ne se facilitent jamais la tâche, mais s’en sortent toujours.

Menés au score dès la 55^e minute par l’Angleterre, Messi et ses coéquipiers ont inversé la tendance en fin de match, inscrivant deux buts pour s’imposer 2-1 et se qualifier pour une deuxième finale consécutive. Si la « Pulga » a fourni les deux passes décisives, le rôle de magicien a été endossé par ses partenaires.

Le premier à se distinguer a été Enzo Fernández, jusque-là bien muselé par le milieu de terrain anglais. Pendant 85 minutes, l’Albiceleste a été contenue, mais d’un seul coup de pied du milieu de terrain, tout a basculé. Alors que son tir passait au-dessus d’un Jordan Pickford impuissant, la foule d’Atlanta a explosé de joie. À partir de là, on avait l’impression que ce n’était plus qu’une question de temps.

Deux minutes plus tard, la tendance s’est confirmée : un centre millimétré de Messi a trouvé la tête de Lautaro Martinez, qui n’a pas tremblé à bout portant. L’Argentine a ainsi validé son billet pour la finale. Les champions peuvent encore redevenir champions.

La rencontre a été âpre, mais aucune de leurs victoires n’a été facile. Mise sous pression par un England physique et motivé, l’Albiceleste a été poussée dans ses derniers retranchements. Elle a l’habitude de ces scénarios et c’est pourquoi elle est toujours en course, à une marche de la finale et d’un nouveau exploit capable d’émerveiller la planète football.

GOAL note les joueurs argentins à Atlanta...