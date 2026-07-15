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Messi Enzo Lautaro Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Notes des joueurs argentins face à l’Angleterre : jamais deux sans trois pour les champions ! Lionel Messi a encore fait des merveilles, tandis qu’Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont propulsé l’Albiceleste vers une nouvelle finale de Coupe du monde

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Argentine
L. Messi
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Chaque fois que Lionel Messi approchait du ballon, la foule d’Atlanta retenait son souffle. Il suffisait d’un bref instant, un simple espace accordé à l’icône argentine, pour que l’atmosphère bascule durant la première heure de la rencontre entre l’Argentine et l’Angleterre. Au fil des minutes, la tension montait d’un cran. Menés d’un but en fin de match, les spectateurs comprirent peu à peu que ces instants de silence n’étaient plus tant l’annonce d’un coup de génie que l’acceptation d’une réalité possible.

Avec cette équipe d’Argentine, la réalité est différente. Ce n’est pas Messi qui a soulagé le public argentin, mais il a tenu son rang. Une fois encore, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur en Coupe du monde. Ils ne se facilitent jamais la tâche, mais s’en sortent toujours.

Menés au score dès la 55^e minute par l’Angleterre, Messi et ses coéquipiers ont inversé la tendance en fin de match, inscrivant deux buts pour s’imposer 2-1 et se qualifier pour une deuxième finale consécutive. Si la « Pulga » a fourni les deux passes décisives, le rôle de magicien a été endossé par ses partenaires.

Le premier à se distinguer a été Enzo Fernández, jusque-là bien muselé par le milieu de terrain anglais. Pendant 85 minutes, l’Albiceleste a été contenue, mais d’un seul coup de pied du milieu de terrain, tout a basculé. Alors que son tir passait au-dessus d’un Jordan Pickford impuissant, la foule d’Atlanta a explosé de joie. À partir de là, on avait l’impression que ce n’était plus qu’une question de temps.

Deux minutes plus tard, la tendance s’est confirmée : un centre millimétré de Messi a trouvé la tête de Lautaro Martinez, qui n’a pas tremblé à bout portant. L’Argentine a ainsi validé son billet pour la finale. Les champions peuvent encore redevenir champions.

La rencontre a été âpre, mais aucune de leurs victoires n’a été facile. Mise sous pression par un England physique et motivé, l’Albiceleste a été poussée dans ses derniers retranchements. Elle a l’habitude de ces scénarios et c’est pourquoi elle est toujours en course, à une marche de la finale et d’un nouveau exploit capable d’émerveiller la planète football.

GOAL note les joueurs argentins à Atlanta...

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (6/10) :

    Il n'a pas pu faire grand-chose sur le but anglais. Il a connu quelques moments plus tranquilles au cours des 55 minutes qui ont précédé ce but, mais n'a vraiment pas eu grand-chose à faire.

    Nicolás Tagliafico (6/10) :

    Le meilleur des deux arrières latéraux. L'Angleterre a changé de stratégie en alignant Rogers à la place de Madueke, mais Tagliafico n'a jamais été vraiment menacé.

    Lisandro Martínez (6/10) :

    Averti logiquement en première période, il a dû ensuite tempérer ses interventions. Son retourné acrobatique sur l’action du but de Gordon était audacieux, mais il a aussi laissé l’arrière-garde argentine désorganisée lors de la riposte décisive des Three Lions.

    Cristian Romero (7/10) :

    Comme Martinez, il a écopé d’un carton jaune dès le début de la seconde période, mais il s’est montré solide.

    Nahuel Molina (4/10) :

    Il a complètement perdu de vue le ballon sur le but de Gordon, laissant l’ailier anglais s’infiltrer derrière lui. Cela est survenu après que l’Angleterre ait constamment pris pour cible son côté du terrain en première période.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Enzo Fernández (8/10) :

    Il a inscrit le but qui a changé la donne et, à partir de là, la victoire n’était plus qu’une question de temps. Depuis si longtemps, l’Argentine attendait une étincelle ; c’est Fernandez qui l’a allumée.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Il a failli marquer à deux reprises, mais a heurté le poteau à chaque fois. La deuxième fois, cela a directement conduit au but de la victoire de l'Argentine, il s'en contentera donc probablement.

    Leandro Paredes (6/10) :

    Très solide dans l’impact, tant dans la construction que dans le travail défensif, il a toutefois cédé sa place dès la mi-temps, l’Argentine cherchant alors davantage de dynamisme offensif au milieu de terrain.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Giuliano Simeone (5/10) :

    Dans l’ensemble, il s’est montré assez agaçant, ce qui est logique puisque son rôle consiste principalement à créer des espaces pour Messi. Il lui a toutefois manqué la qualité nécessaire pour se créer de véritables occasions par lui-même.

    Julian Álvarez (5/10) :

    Beaucoup de travail défensif en première période et quelques occasions intéressantes après la pause. L’intention était là, mais ce sont ses partenaires offensifs qui ont fait la différence.

    Lionel Messi (8/10) :

    Plusieurs de ses éclairs de génie ont failli créer la différence, en vain. Après avoir été crédité d’une passe décisive sur le but magnifique de Fernández, il a ensuite fait le plus difficile sur l’action du but victorieux, en adressant un centre millimétré à Martínez.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Nicolás González (7/10) :

    Il est entré en jeu et s'est immédiatement montré à la réception de la première véritable occasion argentine, mais Pickford a repoussé sa tentative. Il a ensuite placé une tête un peu trop croisée. Il a indéniablement apporté de l'impulsion à son équipe, mais lui a manqué la touche décisive.

    Gonzalo Montiel (6/10) :

    Rien de spécial, puisqu’il est entré en jeu dans le cadre d’une série de remplacements tardifs.

    Nicolás Otamendi (6/10) :

    Il a remplacé Lisandro Martínez pour éviter tout risque de carton jaune, une décision avisée.

    Rodrigo De Paul (6/10) :

    Il a fait ce qu’on attendait de lui : apporter de l’énergie et de la combativité. Il a d’ailleurs écopé d’un carton jaune pour ses efforts.

    Lautaro Martínez (9/10) :

    Le héros du match. Il prouve depuis des années qu’il est le genre de joueur capable de marquer des buts, et quel but décisif il a inscrit en assurant la place de l’Argentine en finale de la Coupe du monde !

    Lionel Scaloni (8/10) :

    Il a parfaitement géré ses remplacements. L'Argentine a dû courir après le score, mais elle l'a fait de la bonne manière. Le fait que l'Angleterre se soit suffisamment repliée pour permettre aux Argentins d'imposer leur jeu en fin de match a également joué en leur faveur.