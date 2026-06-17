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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

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Notes des joueurs argentins face à l’Algérie : Lionel Messi entre dans l’histoire en égalant le record historique du nombre de buts marqués en Coupe du monde grâce à un triplé lors d’un premier match de défense de titre impressionnant

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FEATURES
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Missouri — L’Argentine a entamé la défense de son titre mondial sur des bases un peu hésitantes, mais Lionel Messi a rapidement rappelé aux 69 045 spectateurs du Kansas City Stadium qu’il restait, bel et bien, Lionel Messi. À 38 ans, il a ouvert son retour en Coupe du monde 2026 d’un tir fulgurant, puis a enchaîné deux autres buts pour offrir à l’Argentine une victoire 3-0 face à l’Algérie. Cet exploit l’a propulsé dans les annales : Messi est désormais à égalité avec Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 16 réalisations, même si l’Allemand conserve la première place en raison d’un nombre inférieur de matches disputés.

Les quinze premières minutes ont été tendues pour l’Argentine. Ironie du sort, ce n’était pas la première fois que Messi battait le gardien algérien Luca Zidane, mais la contre-attaque argentine, globalement bien menée, a été réduite à néant dès la 5^e minute après une passe mal ajustée de Lautaro Martinez, qui a été signalé hors-jeu. Quelques instants plus tard, l’Algérie a failli faire payer cette erreur à l’Argentine.

Les Fennecs ont lancé une contre-attaque : Farès Chaïbi a repris une passe d’Ibrahim Maza avant de battre un Emiliano Martínez abasourdi. Mais la joie des Algériens a été de courte durée, le VAR constatant que Chaïbi était lui aussi hors-jeu à la huitième minute. Après ces deux avertissements précoces, les deux équipes ont continué à se tester, à la recherche de l’espace décisif.

C’est alors que Messi a décidé de prendre les choses en main.

Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à l’Inter Miami, glisse alors une passe en profondeur entre deux défenseurs algériens pour lancer l’attaquant en pleine course. Alors que deux autres arrière se rapprochent, Messi se crée l’espace nécessaire et enroule sa frappe dans la lucarne droite : 1-0 pour l’Argentine. En une action, le maestro ajoute plusieurs lignes à son palmarès.

Il s’agit de sa cinquième Coupe du monde avec au moins un but marqué, soit vingt ans après son premier en 2006. Selon Opta, Messi et De Paul sont aussi le cinquième duo de la MLS à se servir mutuellement une passe décisive dans l’épreuve, et le premier hors du cadre de l’équipe nationale américaine. C’était par ailleurs le 911e but de la carrière du sextuple Ballon d’Or, un nouveau jalon statistique.

Son festival s’est poursuivi en seconde période : après une frappe lointaine d’Alexis Mac Allister repoussée par Zidane, Messi a repris le rebond pour inscrire son deuxième but. Puis, servi à ras de terre par Nicolas González dans la surface, il a conclu d’un tir du gauche pur et net pour signer son premier hat-trick en Coupe du monde.

Malgré une possession de balle comparable à celle de l’Argentine, l’Algérie n’a jamais réussi à lancer son attaque : sept tirs tentés, aucun cadré.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (7/10) :
    Peu sollicité, il a néanmoins brillé dans la relance. Son sang-froid a contribué à désamorcer la tension argentine durant le premier quart d’heure, et sa transversale millimétrée à la 59^e minute a permis à Messi de signer un doublé quelques secondes plus tard.

    Facundo Medina (7/10) :
    Les ailiers algériens, pourtant redoutables, ont été largement contenus, et Medina y a largement contribué. Peu présent dans le jeu offensif, ce qui n’était pas nécessaire.

    Cristian Romero (7/10) :
    Peu sollicité, il a néanmoins joué un rôle dans le fait que l’Algérie ne cadrait aucun tir.

    Lisandro Martinez (8/10) :
    Très actif défensivement, il a réalisé quatre dégagements, deux tacles et une interception.

    Gonzalo Montiel (7/10) :
    Le joueur de River Plate a brillé en première période avec cinq interventions défensives avant d’être remplacé dès la 46^e minute.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (8/10) :
    Milieu de terrain intensément agressif, il a justifié son surnom de « destructeur de Messi ». Il a aussi délivré une passe décisive à son partenaire de toujours.

    Enzo Fernández (7/10) :
    Précis et soigné dans ses passes, il a permis à l’Argentine de conserver sa fluidité et son rythme de jeu.

    Alexis Mac Allister (7/10) :
    Sa frappe audacieuse a permis à Messi de marquer son deuxième but, et il a été efficace aussi bien dans l’impact offensif que dans le travail défensif.

    Thiago Almada (6/10) :
    Il a apporté de la profondeur et un peu de vitesse, sans toutefois peser davantage sur le jeu.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lionel Messi (10/10) :
    Inutile d’en rajouter. Si le moindre doute subsistait quant au statut de Messi comme plus grand joueur de l’histoire du football, sa performance historique l’a dissipé. Il a égalé le record de Miroslav Klose en portant à 17 son total de buts en Coupe du monde. Il ne lui manque plus qu’un but pour battre le record de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose, et une passe décisive pour dépasser les huit offrandes de Diego Maradona. Nous assistons à un moment historique lors de cette Coupe du monde 2026.

    Lautaro Martínez (5/10) :
    La star de l’Inter, qui remplaçait Julián Álvarez, toujours en convalescence, n’a pas réussi à trouver ses marques durant ses 55 minutes sur la pelouse. Souvent indécis entre la passe et la frappe, il n’a pas apporté le soutien attendu en attaque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Julian Alvarez (5/10) :
    Toujours en phase de reprise après une blessure, il est resté pratiquement inoffensif tout au long du match.

    Nicolás González (7/10) :
    Entré en jeu à la place d’Almada, il a immédiatement pesé sur le match en délivrant une passe décisive sur le dernier but de Messi.

    Nicolas Otamendi (6/10) :
    Entré en jeu pour renforcer la défense, il a parfaitement rempli son rôle.

    Nico Paz (6/10) :
    Entré pour apporter du sang frais, il a répondu présent.

    Nahuel Molina (6/10) :
    Entré en jeu après le remplacement de Montiel, il n’a pas apporté grand-chose mais n’a pas non plus été un point faible.

    Lionel Scaloni (8/10) :
    Mardi soir, le spectacle était surtout signé Messi, mais l’autre Lionel a effectué des remplacements judicieux en seconde période et son équipe a finalement proposé une prestation maîtrisée après un début de match crispant. De quoi rappeler pourquoi les champions du monde en titre demeurent l’un des grands favoris de la compétition.

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