Les quinze premières minutes ont été tendues pour l’Argentine. Ironie du sort, ce n’était pas la première fois que Messi battait le gardien algérien Luca Zidane, mais la contre-attaque argentine, globalement bien menée, a été réduite à néant dès la 5^e minute après une passe mal ajustée de Lautaro Martinez, qui a été signalé hors-jeu. Quelques instants plus tard, l’Algérie a failli faire payer cette erreur à l’Argentine.

Les Fennecs ont lancé une contre-attaque : Farès Chaïbi a repris une passe d’Ibrahim Maza avant de battre un Emiliano Martínez abasourdi. Mais la joie des Algériens a été de courte durée, le VAR constatant que Chaïbi était lui aussi hors-jeu à la huitième minute. Après ces deux avertissements précoces, les deux équipes ont continué à se tester, à la recherche de l’espace décisif.

C’est alors que Messi a décidé de prendre les choses en main.

Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à l’Inter Miami, glisse alors une passe en profondeur entre deux défenseurs algériens pour lancer l’attaquant en pleine course. Alors que deux autres arrière se rapprochent, Messi se crée l’espace nécessaire et enroule sa frappe dans la lucarne droite : 1-0 pour l’Argentine. En une action, le maestro ajoute plusieurs lignes à son palmarès.

Il s’agit de sa cinquième Coupe du monde avec au moins un but marqué, soit vingt ans après son premier en 2006. Selon Opta, Messi et De Paul sont aussi le cinquième duo de la MLS à se servir mutuellement une passe décisive dans l’épreuve, et le premier hors du cadre de l’équipe nationale américaine. C’était par ailleurs le 911e but de la carrière du sextuple Ballon d’Or, un nouveau jalon statistique.

Son festival s’est poursuivi en seconde période : après une frappe lointaine d’Alexis Mac Allister repoussée par Zidane, Messi a repris le rebond pour inscrire son deuxième but. Puis, servi à ras de terre par Nicolas González dans la surface, il a conclu d’un tir du gauche pur et net pour signer son premier hat-trick en Coupe du monde.

Malgré une possession de balle comparable à celle de l’Argentine, l’Algérie n’a jamais réussi à lancer son attaque : sept tirs tentés, aucun cadré.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium...