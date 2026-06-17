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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Notes des joueurs argentins face à l’Algérie : Lionel Messi entre dans l’histoire en égalant le record du nombre de buts marqués en Coupe du monde grâce à un hat-trick lors du premier match de la défense du titre, une rencontre menée de main de maître

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FEATURES
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Missouri — L’Argentine a entamé la défense de son titre mondial sur des bases un peu hésitantes, mais Lionel Messi a rapidement rappelé aux 69 045 spectateurs du Kansas City Stadium qu’il restait, bel et bien, Lionel Messi. À 38 ans, il a ouvert son retour en Coupe du monde 2026 d’un tir fulgurant, puis a enchaîné deux autres buts pour offrir à l’Argentine une victoire 3-0 face à l’Algérie. Cet exploit l’a propulsé dans les annales : Messi est désormais à égalité avec Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 16 réalisations, même si l’Allemand conserve la première place en raison d’un nombre de matches disputés inférieur.

Les quinze premières minutes ont été tendues pour l’Argentine. Ironie du sort, ce n’était pas la première fois que Messi battait le gardien algérien Luca Zidane, mais la contre-attaque argentine, globalement bien menée, a été réduite à néant dès la 5^e minute après une passe mal ajustée de Lautaro Martinez qui l’a placé en position de hors-jeu. Quelques instants plus tard, l’Algérie a failli faire payer cette erreur à l’Argentine.

Les Fennecs ont lancé une contre-attaque, Farès Chaïbi reprenant une passe d’Ibrahim Maza avant de battre un Emiliano Martínez abasourdi. Mais la joie des Algériens a elle aussi été de courte durée : le VAR a déterminé que Chaïbi était également hors-jeu à la huitième minute. Après ces deux avertissements précoces, les deux équipes ont continué à se tester, à la recherche de l’espace qui ferait enfin la différence.

C’est alors que Messi a décidé de prendre les choses en main.

Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à l’Inter Miami, glisse une passe en profondeur entre deux défenseurs algériens pour servir l’attaquant lancé plein axe. Alors que deux autres arrière se rapprochent, Messi se crée l’espace nécessaire et enroule sa frappe dans la lucarne droite. Un à zéro. En une action, le maestro ajoute plusieurs lignes à un palmarès déjà étoffé.

Il s’agit de sa cinquième Coupe du monde avec au moins un but marqué, soit vingt ans après son tout premier envoi dans le tournoi. Selon Opta, lui et De Paul deviennent aussi le cinquième duo de joueurs de MLS à se servir mutuellement une passe décisive en Coupe du monde, les autres étant exclusivement américains. C’était par ailleurs le 911e but de la carrière de Messi, en club et en sélection – une réalisation qui marque les esprits.

Son festival s’est poursuivi en seconde période : après une frappe lointaine d’Alexis Mac Allister repoussée par Zidane, Messi a repris le rebond pour inscrire le deuxième but. Puis, servi à ras de terre par Nicolas González dans la surface, il a conclu du gauche pour signer son premier hat-trick en Coupe du monde.

Bien que les Fennecs aient rivalisé au niveau de la possession, leur attaque n’a jamais vraiment pris feu : sept tirs tentés, aucun cadré.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (7/10) :

    Peu sollicité, il s’est distingué par la qualité de sa relance. Son jeu au pied, calme et précis, a permis de contenir la nervosité argentine durant les dix premières minutes, avant d’offrir à la 59^e minute une ouverture décisive qui a pavé la voie du doublé de Messi.

    Facundo Medina (7/10) :

    Les ailiers algériens, pourtant rusés, ont été largement contenus, et Medina y a contribué. Peu présent dans le jeu offensif, il n’a pas eu besoin d’en faire davantage.

    Cristian Romero (7/10) :

    Peu sollicité, il n’a pas été véritablement menacé ; l’Algérie n’a cadré aucun tir et Romero a tout de même pesé sur les débats.

    Lisandro Martínez (8/10) :

    Solide dans l’arrière-garde, il a réalisé quatre dégagements, deux tacles et une interception.

    Gonzalo Montiel (7/10) :

    La star de River Plate a brillé en première période avec cinq interventions défensives, avant d’être remplacé dès la 46^e minute.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (8/10) :

    Le milieu de terrain a fait preuve de l’agressivité qui lui a valu le surnom de « destructeur de Messi », avant d’offrir une passe millimétrée à son compère de toujours.

    Enzo Fernández (7/10) :

    Précis et soigné dans ses passes, il a permis de maintenir la circulation du ballon et le rythme de l’équipe argentine.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    C’est grâce à une frappe audacieuse du joueur de Liverpool que Messi a inscrit son deuxième but, et il a livré une performance efficace tant en attaque qu’en défense.

    Thiago Almada (6/10) :

    Il a apporté de la profondeur et un peu de vitesse, sans toutefois se montrer décisif.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lionel Messi (10/10) :

    S’il subsistait encore un doute sur le statut de Messi comme plus grand joueur de l’histoire, sa performance historique l’a dissipé. Un but supplémentaire et il dépassera le record de Miroslav Klose ; une passe décisive de plus et il effacera celui de Diego Maradona (huit). Nous sommes témoins d’un moment majeur dans ce tournoi 2026.

    Lautaro Martínez (5/10) :

    La star de l’Inter, qui remplaçait Julián Álvarez, toujours en convalescence, n’a pas réussi à se mettre en évidence durant ses 55 minutes sur la pelouse. Souvent indécis entre la passe et la frappe, il n’a pas apporté le soutien attendu à l’attaque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Julian Alvarez (5/10) :

    Toujours en phase de reprise après une blessure, il est resté pratiquement invisible tout au long du match.

    Nicolás González (7/10) :

    Entré en jeu à la place d’Almada, il a immédiatement pesé sur le match en adressant la passe décisive sur le dernier but de Messi.

    Nicolás Otamendi (6/10) :

    Entré pour solidifier la défense, il a parfaitement rempli sa mission.

    Nico Paz (6/10) :

    Entré en jeu pour apporter de la fraîcheur, il a répondu aux attentes.

    Nahuel Molina (6/10)

    Entré après la sortie de Montiel, il n’a pas brillé mais n’a pas été un maillon faible.

    Lionel Scaloni (8/10) :

    Si Messi a volé la vedette mardi soir, l’autre Lionel a réalisé des remplacements judicieux en seconde période ; son équipe a ensuite traversé la rencontre avec sérénité après un début de match crispant. De quoi rappeler pourquoi les champions du monde en titre demeurent l’un des grands favoris de la compétition.

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