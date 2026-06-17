Les quinze premières minutes ont été tendues pour l’Argentine. Ironie du sort, ce n’était pas la première fois que Messi battait le gardien algérien Luca Zidane, mais la contre-attaque argentine, globalement bien menée, a été réduite à néant dès la 5^e minute après une passe mal ajustée de Lautaro Martinez qui l’a placé en position de hors-jeu. Quelques instants plus tard, l’Algérie a failli faire payer cette erreur à l’Argentine.

Les Fennecs ont lancé une contre-attaque, Farès Chaïbi reprenant une passe d’Ibrahim Maza avant de battre un Emiliano Martínez abasourdi. Mais la joie des Algériens a elle aussi été de courte durée : le VAR a déterminé que Chaïbi était également hors-jeu à la huitième minute. Après ces deux avertissements précoces, les deux équipes ont continué à se tester, à la recherche de l’espace qui ferait enfin la différence.

C’est alors que Messi a décidé de prendre les choses en main.

Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à l’Inter Miami, glisse une passe en profondeur entre deux défenseurs algériens pour servir l’attaquant lancé plein axe. Alors que deux autres arrière se rapprochent, Messi se crée l’espace nécessaire et enroule sa frappe dans la lucarne droite. Un à zéro. En une action, le maestro ajoute plusieurs lignes à un palmarès déjà étoffé.

Il s’agit de sa cinquième Coupe du monde avec au moins un but marqué, soit vingt ans après son tout premier envoi dans le tournoi. Selon Opta, lui et De Paul deviennent aussi le cinquième duo de joueurs de MLS à se servir mutuellement une passe décisive en Coupe du monde, les autres étant exclusivement américains. C’était par ailleurs le 911e but de la carrière de Messi, en club et en sélection – une réalisation qui marque les esprits.

Son festival s’est poursuivi en seconde période : après une frappe lointaine d’Alexis Mac Allister repoussée par Zidane, Messi a repris le rebond pour inscrire le deuxième but. Puis, servi à ras de terre par Nicolas González dans la surface, il a conclu du gauche pour signer son premier hat-trick en Coupe du monde.

Bien que les Fennecs aient rivalisé au niveau de la possession, leur attaque n’a jamais vraiment pris feu : sept tirs tentés, aucun cadré.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium...