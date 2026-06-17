Les quinze premières minutes ont été tendues pour l’Argentine. Ironie du sort, ce n’était pas la première fois que Messi battait le gardien algérien Luca Zidane, mais la contre-attaque argentine, globalement bien menée, a été réduite à néant dès la cinquième minute après une passe mal ajustée de Lautaro Martinez, qui a été signalé en position de hors-jeu. Quelques instants plus tard, l’Algérie a failli faire payer cette erreur à l’Argentine.

Les Fennecs ont lancé une contre-attaque, Farès Chaïbi reprenant une passe d’Ibrahim Maza avant de battre un Emiliano Martínez pris au dépourvu. Mais la joie des Algériens a elle aussi été de courte durée : le VAR a constaté que Chaïbi était également hors-jeu à la huitième minute. Après ces deux avertissements précoces, les deux équipes ont continué à se tester, à la recherche de l’espace décisif.

« Ils ont tout donné. Ils ont merveilleusement bien réagi en première mi-temps », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni par l’intermédiaire d’un interprète.

C’est alors que Messi a décidé de prendre les choses en main.

Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à l’Inter Miami, glisse une passe en profondeur entre deux défenseurs algériens pour servir l’attaquant lancé plein axe. Alors que deux autres défenseurs se rapprochent, Messi ouvre son pied et envoie un tir puissant dans la lucarne droite. L’Argentine mène 1-0. Par cette action, le maestro ajoute de nouvelles lignes à un palmarès déjà éblouissant.

« C’est difficile à expliquer. Il continue de nous émerveiller, même si nous le voyons tous les jours », a commenté Scaloni.

Même le sélectionneur algérien Vladimir Petković a pris le temps de saluer le génie de Messi, tout en estimant que son équipe avait mieux joué que ne l’indiquait le score.

« La classe, ça ne s’oublie pas », a-t-il commenté. « On ne parle pas d’un footballeur comme les autres. Il a remporté huit Ballons d’Or. Malheureusement, nous lui avons aussi offert une occasion sur le premier et le deuxième but. Il a le privilège de pouvoir compter sur toute l’équipe argentine à son service. L’Argentine a tiré dix fois au but, dont sept fois par Messi. »

Il a ainsi marqué dans sa cinquième Coupe du monde, exactement vingt ans après son premier but dans la compétition. Selon Opta, lui et De Paul sont aussi devenus le cinquième duo de joueurs de MLS à se faire mutuellement une passe décisive en Coupe du monde, les autres étant tous Américains. C’était par ailleurs le 911e but de la carrière de Messi, un exploit qui sort du lot.

« C’est le meilleur depuis 20 ans. Il n’est pas nécessaire d’être supporter de l’Argentine pour admirer ce qu’il accomplit à 38 ans », a déclaré Scaloni.

Son festival s’est poursuivi en seconde période : après une frappe lointaine d’Alexis Mac Allister repoussée par Zidane, Messi a surgi pour reprendre le rebond. Il a ensuite signé son premier triplé en Coupe du monde, bien servi dans la surface par Nicolás González, avant de conclure d’un tir limpide du gauche.

Bien que l’Algérie ait largement rivalisé avec l’Argentine en termes de possession, son attaque n’a jamais vraiment pris son envol : sept tirs tentés, aucun cadré.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium…