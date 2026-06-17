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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

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Notes des joueurs argentins face à l’Algérie : l’histoire retiendra que, grâce à un triplé éclatant, le magicien Lionel Messi a égalé le record de buts en Coupe du monde, permettant aux champions en titre de s’imposer avec autorité

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Argentine
L. Messi
Coupe du monde
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Argentine vs Algérie

KANSAS CITY, Missouri — La défense du titre mondial de l’Argentine a connu un départ chaotique, jusqu’à ce que Lionel Messi rappelle à tous son statut de star. À 38 ans, la star a signé un hat-trick lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie, devant 69 045 spectateurs au Kansas City Stadium. Grâce à ce triplé, Messi rejoint ainsi Miroslav Klose avec 16 buts marqués en Coupe du monde, même si Klose a atteint ce total en un nombre inférieur de rencontres.

Les quinze premières minutes ont été tendues pour l’Argentine. Ironie du sort, ce n’était pas la première fois que Messi battait le gardien algérien Luca Zidane, mais la contre-attaque argentine, globalement bien menée, a été réduite à néant dès la cinquième minute après une passe mal ajustée de Lautaro Martinez, qui a été signalé en position de hors-jeu. Quelques instants plus tard, l’Algérie a failli faire payer cette erreur à l’Argentine.

Les Fennecs ont lancé une contre-attaque, Farès Chaïbi reprenant une passe d’Ibrahim Maza avant de battre un Emiliano Martínez pris au dépourvu. Mais la joie des Algériens a elle aussi été de courte durée : le VAR a constaté que Chaïbi était également hors-jeu à la huitième minute. Après ces deux avertissements précoces, les deux équipes ont continué à se tester, à la recherche de l’espace décisif.

« Ils ont tout donné. Ils ont merveilleusement bien réagi en première mi-temps », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni par l’intermédiaire d’un interprète.

C’est alors que Messi a décidé de prendre les choses en main.

Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à l’Inter Miami, glisse une passe en profondeur entre deux défenseurs algériens pour servir l’attaquant lancé plein axe. Alors que deux autres défenseurs se rapprochent, Messi ouvre son pied et envoie un tir puissant dans la lucarne droite. L’Argentine mène 1-0. Par cette action, le maestro ajoute de nouvelles lignes à un palmarès déjà éblouissant.

« C’est difficile à expliquer. Il continue de nous émerveiller, même si nous le voyons tous les jours », a commenté Scaloni.

Même le sélectionneur algérien Vladimir Petković a pris le temps de saluer le génie de Messi, tout en estimant que son équipe avait mieux joué que ne l’indiquait le score.

« La classe, ça ne s’oublie pas », a-t-il commenté. « On ne parle pas d’un footballeur comme les autres. Il a remporté huit Ballons d’Or. Malheureusement, nous lui avons aussi offert une occasion sur le premier et le deuxième but. Il a le privilège de pouvoir compter sur toute l’équipe argentine à son service. L’Argentine a tiré dix fois au but, dont sept fois par Messi. »

Il a ainsi marqué dans sa cinquième Coupe du monde, exactement vingt ans après son premier but dans la compétition. Selon Opta, lui et De Paul sont aussi devenus le cinquième duo de joueurs de MLS à se faire mutuellement une passe décisive en Coupe du monde, les autres étant tous Américains. C’était par ailleurs le 911e but de la carrière de Messi, un exploit qui sort du lot.

« C’est le meilleur depuis 20 ans. Il n’est pas nécessaire d’être supporter de l’Argentine pour admirer ce qu’il accomplit à 38 ans », a déclaré Scaloni.

Son festival s’est poursuivi en seconde période : après une frappe lointaine d’Alexis Mac Allister repoussée par Zidane, Messi a surgi pour reprendre le rebond. Il a ensuite signé son premier triplé en Coupe du monde, bien servi dans la surface par Nicolás González, avant de conclure d’un tir limpide du gauche.

Bien que l’Algérie ait largement rivalisé avec l’Argentine en termes de possession, son attaque n’a jamais vraiment pris son envol : sept tirs tentés, aucun cadré.

GOAL note les joueurs argentins au Kansas City Stadium…

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (7/10) :
    Peu sollicité, il a néanmoins brillé dans la relance. Son sang-froid a contribué à désamorcer la tension argentine durant le premier quart d’heure, et sa transversale millimétrée à la 59^e a permis à Messi de signer immédiatement un doublé.

    Facundo Medina (7/10) :
    Les ailiers algériens, pourtant habiles, ont été largement contenus, et Medina y a largement contribué. Peu présent dans le jeu offensif, il n’a pas eu besoin d’en faire davantage.

    Cristian Romero (7/10) :
    Peu sollicité, il a néanmoins joué un rôle dans le fait que l’Algérie n’ait cadré aucune frappe.

    Lisandro Martínez (8/10) :
    Très présent défensivement, il a réalisé quatre dégagements, deux tacles et une interception.

    Gonzalo Montiel (7/10) :
    Le joueur de River Plate a brillé en première période avec cinq interventions défensives avant d’être remplacé dès la 46^e minute conformément au plan initial.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Milieu de terrain

    Rodrigo De Paul (8/10) :
    Milieu de terrain intensément agressif, il a justifié son surnom de « destructeur de Messi ». Il a aussi délivré une passe décisive à son compère de toujours.

    Enzo Fernández (7/10) :
    Précis et soigné dans ses passes, il a permis à l’Argentine de conserver la fluidité de son jeu et son rythme.

    Alexis Mac Allister (7/10) :
    Sa frappe audacieuse, à l’image de son audace à Liverpool, a permis le deuxième but de Messi, et il a été efficace tant dans l’impact offensif que dans le travail défensif.

    Thiago Almada (6/10) :
    Il a apporté de la profondeur et un peu de vitesse, mais sans plus.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Lionel Messi (10/10) :
    Inutile d’en rajouter. Si la moindre incertitude subsistait quant au statut de Messi comme plus grand joueur de l’histoire du football, sa performance historique l’a dissipée. Il a rejoint Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, totalise désormais 17 victoires dans l’épreuve et n’est plus qu’à un but du record absolu de la compétition. Une seule passe décisive l’éloigne également du record de passes décisives de Diego Maradona en Coupe du monde. Nous sommes donc témoins d’un moment historique dans cette Coupe du monde 2026.

    Lautaro Martínez (5/10) :
    La star de l’Inter, qui remplaçait Julian Alvarez, toujours en convalescence, n’a pas réussi à trouver ses marques au cours de ses 55 minutes de jeu. Souvent indécis entre la passe et la frappe, il n’a pas apporté le soutien attendu en attaque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Julian Alvarez (5/10) :
    Toujours en phase de reprise après une blessure, il est resté pratiquement inoffensif tout au long du match.

    Nicolás González (7/10) :
    Entré en jeu à la place d’Almada, il a immédiatement pesé sur la rencontre en adressant la passe décisive sur le dernier but de Messi.

    Nicolas Otamendi (6/10) :
    Entré en jeu pour renforcer la défense, il a parfaitement rempli son rôle.

    Nico Paz (6/10) :
    Entré pour apporter du sang frais, il a répondu présent.

    Nahuel Molina (6/10) :
    Entré en jeu après le remplacement de Montiel, il n’a pas apporté grand-chose mais n’a pas non plus été un point faible.

    Lionel Scaloni (8/10) :
    Mardi soir, le spectacle était surtout signé Messi, mais l’autre Lionel, le sélectionneur argentin, a effectué des remplacements judicieux en seconde période. Son équipe a ensuite traversé la rencontre avec sérénité après un début de match crispant. Une belle manière de rappeler que les champions du monde en titre demeurent l’un des grands favoris de la compétition.

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