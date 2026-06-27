L'Angleterre a procédé à cinq changements après son match nul décevant face au Ghana lors de la dernière rencontre, et l'un des nouveaux venus, Marcus Rashford, a contraint Orlando Mosquera à effectuer un bel arrêt à ras de terre sur sa droite suite à une frappe depuis l'entrée de la surface.

Les Three Lions n’ont toutefois pas réussi à poursuivre sur leur lancée, et Jordan Pickford a dû s’employer peu après la pause d’hydratation, lorsque Jose Luis Rodriguez s’est infiltré derrière la défense anglaise.

Rashford s’est créé deux autres occasions avant la mi-temps : il a d’abord envoyé un coup de tête au-dessus, puis a tiré un coup franc enroulé qui est passé tout près du but. C’est également lui qui a lancé la seconde période en s’échappant sur le côté gauche avant de voir son tir finir dans le filet latéral.

Kane a ensuite contraint Mosquera à une nouvelle parade. Puis l’Angleterre a enfin ouvert le score : Bellingham a glissé une volée au premier poteau sur un corner de Bukayo Saka. Cinq minutes plus tard, le Madrilène a cette fois servi Kane, qui a marqué de la tête à bout portant et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde.

L’équipe de Tuchel mettra ensuite le cap sur Atlanta mercredi pour son entrée en lice en 32es de finale, avec l’ambition d’effacer 60 ans d’échecs en Amérique du Nord.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à l'issue de la rencontre du New Jersey...