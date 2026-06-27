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England Panama ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs anglais face au Panama : Jude Bellingham, bravo ! Le milieu de terrain, brillant, a porté des « Three Lions » otherwise brouillons vers la victoire et la première place de leur groupe en Coupe du monde

Player ratings
Angleterre
J. Bellingham
Coupe du monde
FEATURES
Panama vs Angleterre

Jude Bellingham a été le grand artisan de la victoire qui a permis à l’Angleterre de s’emparer de la première place du groupe L des qualifications pour la Coupe du monde 2026, grâce à un succès 2-0 contre le Panama samedi. Le milieu de terrain a ouvert le score peu après l’heure de jeu, avant de servir Harry Kane quelques minutes plus tard. Malgré ce résultat positif, l’équipe de Thomas Tuchel a livré une prestation globalement peu convaincante.

L'Angleterre a procédé à cinq changements après son match nul décevant face au Ghana lors de la dernière rencontre, et l'un des nouveaux venus, Marcus Rashford, a contraint Orlando Mosquera à effectuer un bel arrêt à ras de terre sur sa droite suite à une frappe depuis l'entrée de la surface.

Les Three Lions n’ont toutefois pas réussi à poursuivre sur leur lancée, et Jordan Pickford a dû s’employer peu après la pause d’hydratation, lorsque Jose Luis Rodriguez s’est infiltré derrière la défense anglaise.

Rashford s’est créé deux autres occasions avant la mi-temps : il a d’abord envoyé un coup de tête au-dessus, puis a tiré un coup franc enroulé qui est passé tout près du but. C’est également lui qui a lancé la seconde période en s’échappant sur le côté gauche avant de voir son tir finir dans le filet latéral.

Kane a ensuite contraint Mosquera à une nouvelle parade. Puis l’Angleterre a enfin ouvert le score : Bellingham a glissé une volée au premier poteau sur un corner de Bukayo Saka. Cinq minutes plus tard, le Madrilène a cette fois servi Kane, qui a marqué de la tête à bout portant et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde.

L’équipe de Tuchel mettra ensuite le cap sur Atlanta mercredi pour son entrée en lice en 32es de finale, avec l’ambition d’effacer 60 ans d’échecs en Amérique du Nord.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à l'issue de la rencontre du New Jersey...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (6/10) :

    Il a réalisé un arrêt correct pour repousser une frappe de Rodriguez en milieu de première mi-temps. Ses relances ont parfois manqué de précision, mais il a bien géré ses dégagements.

    Jarell Quansah (5/10) :

    Entré en jeu pour remplacer James, blessé, il n’a pas offert la même menace offensive et a à son tour cédé sa place peu après l’heure de jeu, victime d’une blessure.

    Ezri Konsa (4/10) :

    Il a offert une demi-occasion au Panama dès les premières secondes et a mis du temps à retrouver son sang-froid. Une prestation très irrégulière de la part du joueur d’Aston Villa.

    Marc Guehi (6/10) :

    De loin le plus sûr des deux défenseurs centraux anglais. Il est surprenant qu’il n’ait pas été titularisé pour le premier match du tournoi.

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Il a parfois laissé trop d'espace dans son dos, mais a démontré sa qualité balle au pied. Il a notamment délivré une excellente passe en profondeur pour Bellingham lors de l'action menant au deuxième but.

    • Publicité
  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Elliot Anderson (4/10) :

    Parfois débordé sans Rice à ses côtés, il a perdu le ballon plus qu’à son tour et ses coups de pied arrêtés n’ont pas été à la hauteur. On peut toutefois comprendre qu’il avait 116 millions d’autres choses en tête…

    Jude Bellingham (9/10) :

    Aligné dans un rôle plus en retrait, il a été davantage impliqué dans le jeu et est toujours apparu comme le joueur le plus capable de faire la différence pour l’Angleterre. Il a tout de même réalisé quelques montées bien senties, qui lui ont permis de délivrer la passe décisive pour le deuxième but, après avoir lui-même ouvert le score d’une finition astucieuse.

    Morgan Rogers (4/10) :

    Il a réalisé quelques jolis gestes dos au but, mais a eu du mal à s’impliquer par ailleurs. Il n’avait pas d’espace pour s’infiltrer dans la défense panaméenne depuis son poste de numéro 10.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (5/10) :

    Il a tenté quelques dribbles intéressants sans toutefois peser suffisamment, alors qu’il cherche encore son meilleur niveau. Il a finalement adressé le centre décisif pour l’ouverture du score de Bellingham, puis a cédé sa place immédiatement après.

    Harry Kane (6/10) :

    Il est resté discret en première période avant d'être mieux servi après la pause ; après avoir contraint Mosquera à une parade, il a ouvert son compteur d'une belle tête.

    Marcus Rashford (6/10) :

    Le plus dangereux des Three Lions durant la première heure, il a constamment menacé par ses dribbles percutants. Son dernier centre, malgré tout, manquait de précision.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Djed Spence (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Quansah, blessé, il s'est montré assez fiable.

    Noni Madueke (6/10) :

    Il s'est montré prometteur après avoir remplacé Saka et a failli marquer en fin de match.

    Eberechi Eze (5/10) :

    Peu influent après avoir remplacé Bellingham lors de la deuxième pause d’hydratation.

    Jordan Henderson (N/A) :

    Il est devenu le premier joueur anglais à prendre part à sept grands tournois après avoir remplacé Anderson en fin de match.

    Ollie Watkins (N/A) :

    Il a permis à Kane de souffler en fin de match.

    Thomas Tuchel (5/10) :

    Privé de Rice, son équipe a concédé trop de contre-attaques et a manqué de dynamisme offensif, à l'exception de Bellingham. Il s'en est sorti grâce au génie de son maestro du milieu de terrain.