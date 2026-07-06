Notes des joueurs anglais face au Mexique : Jude Bellingham, quel génie ! Les « Three Lions », réduits à dix, font taire l’Azteca tandis que Jordan Pickford, Harry Kane et d’autres brillent dans ce match épique de la Coupe du monde

Après un coup d’envoi retardé d’une heure en raison d’orages près de l’Estadio Azteca, le Mexique a démarré sur les chapeaux de roue et Jordan Pickford a dû sortir le grand jeu pour plonger rapidement et repousser une tête plongeante de Raúl Jiménez.

L’Angleterre a ensuite pris le contrôle du match et ouvert le score à la 36^e minute : Bukayo Saka a débordé jusqu’à la ligne de touche avant de centrer au deuxième poteau pour Bellingham, qui a coupé de la tête. Il n’a fallu que 98 secondes aux Three Lions pour doubler la mise, Bellingham poussant au fond des filets une passe décisive de Kane.

« El Tri » a toutefois réagi juste avant la mi-temps : Julián Quiñones a réduit l’écart d’une frappe puissante après un coup franc mal repoussé. Raúl Jiménez a ensuite failli égaliser à deux reprises, d’abord en tirant à côté, puis en voyant sa tête repoussée par un arrêt réflexe de Pickford.

L’équipe de Thomas Tuchel a bien entamé la seconde période, et Bellingham a failli réaliser un triplé involontaire en déviant sur le poteau la volée de Nico O’Reilly. Mais un coup de théâtre est survenu lorsque Quansah a été expulsé pour un tacle haut sur Jesús Gallardo, suite à une intervention du VAR.

Les Three Lions restaient menaçants et ont creusé l’écart après une faute du gardien mexicain Raul Rangel sur Anthony Gordon, Kane transformant le penalty. La joie a toutefois été de courte durée, car Kane a lui-même été sanctionné pour une faute et Jimenez a converti son penalty.

À partir de là, les Three Lions ont dû repousser les assauts des coorganisateurs, mais Pickford n’a pas eu à réaliser d’arrêt décisif, sa défense tenant bon jusqu’au coup de sifflet final. Les Anglais affronteront la Norvège samedi à Miami.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à Mexico…