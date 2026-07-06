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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs anglais face au Mexique : Jude Bellingham, quel génie ! Les « Three Lions », réduits à dix, font taire l’Azteca tandis que Jordan Pickford, Harry Kane et d’autres brillent dans ce match épique de la Coupe du monde

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Angleterre
J. Bellingham
Coupe du monde
FEATURES
Mexico vs Angleterre

L'Angleterre a livré l'une de ses plus belles performances en Coupe du monde en battant le Mexique 3-2 dimanche, s'assurant ainsi une place en quarts de finale du tournoi de 2026. Jude Bellingham a inscrit un doublé en première mi-temps, tandis qu'Harry Kane est resté dans la course au Soulier d'or grâce à un penalty. Les « Three Lions » ont réussi à tenir le coup et à remporter la victoire malgré le fait qu'ils aient joué la majeure partie de la seconde mi-temps à 10 contre 11, suite à l'expulsion de Jarell Quansah.

Après un coup d’envoi retardé d’une heure en raison d’orages près de l’Estadio Azteca, le Mexique a démarré sur les chapeaux de roue et Jordan Pickford a dû sortir le grand jeu pour plonger rapidement et repousser une tête plongeante de Raúl Jiménez.

L’Angleterre a ensuite pris le contrôle du match et ouvert le score à la 36^e minute : Bukayo Saka a débordé jusqu’à la ligne de touche avant de centrer au deuxième poteau pour Bellingham, qui a coupé de la tête. Il n’a fallu que 98 secondes aux Three Lions pour doubler la mise, Bellingham poussant au fond des filets une passe décisive de Kane.

« El Tri » a toutefois réagi juste avant la mi-temps : Julián Quiñones a réduit l’écart d’une frappe puissante après un coup franc mal repoussé. Raúl Jiménez a ensuite failli égaliser à deux reprises, d’abord en tirant à côté, puis en voyant sa tête repoussée par un arrêt réflexe de Pickford.

L’équipe de Thomas Tuchel a bien entamé la seconde période, et Bellingham a failli réaliser un triplé involontaire en déviant sur le poteau la volée de Nico O’Reilly. Mais un coup de théâtre est survenu lorsque Quansah a été expulsé pour un tacle haut sur Jesús Gallardo, suite à une intervention du VAR.

Les Three Lions restaient menaçants et ont creusé l’écart après une faute du gardien mexicain Raul Rangel sur Anthony Gordon, Kane transformant le penalty. La joie a toutefois été de courte durée, car Kane a lui-même été sanctionné pour une faute et Jimenez a converti son penalty.

À partir de là, les Three Lions ont dû repousser les assauts des coorganisateurs, mais Pickford n’a pas eu à réaliser d’arrêt décisif, sa défense tenant bon jusqu’au coup de sifflet final. Les Anglais affronteront la Norvège samedi à Miami.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à Mexico…

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (9/10) :

    Il a réalisé deux superbes arrêts face à Jimenez en première mi-temps et s'est montré décisif dans toutes ses interventions après un tournoi difficile.

    Jarell Quansah (4/10) :

    Il a bien contenu Quinones mais son tacle imprudent, logiquement sanctionné d'un carton rouge, a placé son équipe en difficulté.

    Ezri Konsa (6/10) :

    Jimenez a pris l’avantage sur le défenseur central d’Aston Villa à plusieurs reprises en première période, avant qu’un dégagement mal assuré ne profite à Quinones pour faire 2-1. Il s’est toutefois rattrapé après la pause, notamment une fois replacé arrière droit.

    Marc Guehi (8/10) :

    Il a démontré toute l’étendue de son jeu de passe tout en apportant de la solidité au cœur de la défense anglaise.

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Dynamique à gauche, il a failli ouvrir son compteur en début de seconde période mais s’est parfois laissé emporter par l’émotion alors que les esprits s’échauffaient.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Elliot Anderson (7/10) :

    Un pressing intense lui a permis de récupérer le ballon et de lancer l’action menant au deuxième but. C’est sa meilleure performance du tournoi jusqu’ici : ses passes précises et son engagement total dans les duels ont fait la différence.

    Declan Rice (8/10) :

    Il s'est rapidement remis d'un carton jaune reçu dès la première minute pour imposer son autorité au milieu de terrain. Une course époustouflante a contribué à préparer le premier but.

    Jude Bellingham (9/10) :

    Deux percées brillantes au deuxième poteau lui ont permis d’inscrire un doublé, et son tacle sur Montes juste avant la mi-temps a préservé l’avance anglaise. Il a constamment tracté son équipe vers l’avant, même si certaines de ses prises d’initiative l’ont conduit dans des impasses et entraîné des pertes de balle.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Attaque

    Bukayo Saka (6/10) :

    Il a brillamment atteint la ligne de fond pour délivrer le centre décisif sur l'ouverture du score. Moins en vue par moments, il a néanmoins travaillé jusqu'à sa sortie après l'exclusion.

    Harry Kane (7/10) :

    Encore un but et une passe décisive pour le capitaine, qui s'est surtout illustré en défense. Malchanceux sur le penalty concédé.

    Anthony Gordon (9/10) :

    Il a exploité sa vitesse à merveille, confirmant sa prestation contre la RD Congo par une nouvelle performance impressionnante. Il a brillamment obtenu le penalty et a offert une solution de relance après le carton rouge.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    John Stones (7/10) :

    Il a réalisé quelques interventions décisives après son entrée en jeu à la suite du carton rouge.

    Djed Spence (7/10) :

    A réalisé deux superbes tacles in extremis alors que le Mexique ne cessait de se montrer dangereux.

    Dan Burn (7/10) :

    A apporté à l'Angleterre une présence physique en défense pour contrer les centres dans la surface.

    Morgan Rogers (N/A) :

    A apporté davantage d'énergie dans le pressing défensif après avoir remplacé Kane.

    Thomas Tuchel (8/10) :

    A parfaitement préparé son équipe pour relever le défi de l'Azteca, et celle-ci a répondu présente. Il a effectué les bons remplacements pour consolider la défense, et ses joueurs l'ont honoré.