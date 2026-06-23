L'Angleterre a dominé la possession et occupé le terrain en première période, mais sans se créer d'occasions franches. Declan Rice a expédié un coup franc puissant au-dessus de la barre et Harry Kane a vu sa tentative contrée, mais les Three Lions n'ont cadré aucun tir lors des 45 premières minutes.

La donne a changé après la pause : Anthony Gordon puis Kane ont contraint Benjamin Asare à réaliser des arrêts relativement aisés, mais les Three Lions ne semblaient guère en mesure de forcer la décision, malgré les entrées en jeu de Bukayo Saka et Morgan Rogers.

Tout s’est joué dans les cinq dernières minutes : Saka a d’abord vu son tir repoussé par Asare, puis Nico O’Reilly a envoyé un coup de tête sur la barre transversale et Kane a expédié le rebond au-dessus du but.

GOAL note les joueurs anglais de Boston...