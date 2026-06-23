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Tom Maston

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Notes des joueurs anglais face au Ghana : Harry Kane est à la peine, tandis que Jude Bellingham et Anthony Gordon sont en difficulté. Les « Three Lions », bien ternes, doivent se contenter d’un match nul sans saveur lors de la Coupe du monde à Boston

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Angleterre
H. Kane
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Ghana

L'Angleterre est redescendue sur terre en Coupe du monde après avoir été tenue en échec 0-0 par le Ghana mardi. Contrairement à son match d'ouverture contre la Croatie, l'équipe de Thomas Tuchel n'a pas réussi à se montrer dangereuse dans le dernier tiers face aux Black Stars, laissant ainsi passer l'occasion de s'assurer potentiellement la première place du groupe L avec un match d'avance.

L'Angleterre a dominé la possession et occupé le terrain en première période, mais sans se créer d'occasions franches. Declan Rice a expédié un coup franc puissant au-dessus de la barre et Harry Kane a vu sa tentative contrée, mais les Three Lions n'ont cadré aucun tir lors des 45 premières minutes.

La donne a changé après la pause : Anthony Gordon puis Kane ont contraint Benjamin Asare à réaliser des arrêts relativement aisés, mais les Three Lions ne semblaient guère en mesure de forcer la décision, malgré les entrées en jeu de Bukayo Saka et Morgan Rogers.

Tout s’est joué dans les cinq dernières minutes : Saka a d’abord vu son tir repoussé par Asare, puis Nico O’Reilly a envoyé un coup de tête sur la barre transversale et Kane a expédié le rebond au-dessus du but.

GOAL note les joueurs anglais de Boston...

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (6/10) :

    Peu sollicité dans les cages anglaises, il a toutefois bénéficié d’un coup de pouce de la chance en heurtant Adu lors d’une sortie hasardeuse en seconde période.

    Reece James (5/10) :

    Ses centres dans la surface manquaient de conviction. Il s’est bien débrouillé défensivement face à Semenyo.

    Ezri Konsa (6/10) :

    Il a beaucoup touché le ballon, l'Angleterre construisant continuellement ses actions depuis l'arrière. Rarement mis en difficulté par l'attaque ghanéenne, il a toutefois eu de la chance qu'un hors-jeu signalé empêche que son tacle discutable sur Adu ne soit sanctionné.

    Marc Guehi (6/10) :

    N’a commis aucune erreur pour son retour dans le onze, même s’il n’a pratiquement rien eu à faire, si ce n’est relancer proprement. Il a vu sa tête en fin de match repoussée sur la ligne.

    Djed Spence (7/10) :

    Choix surprenant à gauche de la défense, il s'est montré à l'aise défensivement. Remplacé peu après l'heure de jeu.

    • Publicité
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Elliot Anderson (5/10) :

    Il n’a pas été suffisamment solide au milieu de terrain et a manqué de ruse pour percer la défense ghanéenne depuis l’arrière. Il a également gaspillé deux occasions de la tête.

    Declan Rice (5/10) :

    Loin de son meilleur niveau. Il a bien combiné avec Gordon en début de match, mais des erreurs ont rapidement commencé à s'immiscer dans son jeu. Il a reçu un carton jaune qui a limité son impact défensif, tandis que ses coups de pied arrêtés ont été inégaux.

    Jude Bellingham (5/10) :

    Il a brillé par intermittence en se projetant derrière Kane et en signant quelques tacles décisifs, mais il s'est fondu dans le décor pendant de longues périodes.

  • FBL-WC-2026-MATCH45-ENG-GHAAFP

    Attaque

    Noni Madueke (5/10) :

    Il a apporté un peu de vitesse aux attaques anglaises en début de match, mais il a trop souvent fait demi-tour face à son adversaire. Son passage sur le côté gauche en deuxième mi-temps n'a pas changé grand-chose.

    Harry Kane (3/10) :

    Il n’est pas entièrement responsable, privé de ballons exploitables, mais il n’a pas assez pesé sur le jeu. Il s’est pourtant créé une énorme occasion en fin de match, mais sa frappe a filé bien au-dessus de la barre alors que le but était grand ouvert.

    Anthony Gordon (4/10) :

    Il a touché davantage le ballon que contre la Croatie, mais n’a pas réussi à créer grand-chose lorsqu’il était impliqué dans le jeu, tout en commettant quelques erreurs défensives à plusieurs reprises. Il a été remplacé avant la mi-temps de la seconde mi-temps.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Bukayo Saka (7/10) :

    Très brillant après avoir remplacé Gordon, il a contraint Asare à réaliser son meilleur arrêt du match sur une frappe depuis l'entrée de la surface.

    Nico O'Reilly (6/10) :

    Il a manqué de chance de voir son coup de tête en fin de match rebondir sur la barre transversale.

    Morgan Rogers (6/10) :

    Il a réalisé quelques dribbles dangereux après avoir remplacé Bellingham.

    Eberechi Eze (5/10) :

    Peine à se montrer décisif lors de ses 20 minutes sur la pelouse.

    Marcus Rashford (N/A) :

    Entré en jeu pour les 10 dernières minutes, il a affiché une bonne énergie, même s’il a commis quelques fautes.

    Thomas Tuchel (4/10) :

    Son équipe a manqué d’intensité pour déjouer le bloc bas du Ghana, et il aurait pu se montrer plus proactif dans ses remplacements. L’Allemand a encore du pain sur la planche.

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