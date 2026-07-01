L'Angleterre a concédé l'ouverture du score dès la 7e minute : bien servi dans la surface, Brian Cipenga a battu Jordan Pickford à son premier poteau. Sonnée, l'équipe de Thomas Tuchel a ensuite peiné à enchaîner les passes et n'a réagi qu'à la 30e minute, lorsque la tête de Jude Bellingham a contraint Lionel Mpasi à une parade.

Marcus Rashford a ensuite vu sa tentative repoussée sur la ligne par Aaron Wan-Bissaka, et l’Angleterre a même été épargnée lorsque Yoane Wissa a frappé le poteau à bout portant après avoir repris un centre de Wan-Bissaka venu de la droite.

Kane a réclamé un penalty juste avant la mi-temps, arguant qu’il avait été fauché par Mpasi, mais l’arbitre a laissé l’action se poursuivre. Le gardien congolais a ensuite sorti deux arrêts décisifs face à Bellingham puis Kane, conservant l’avantage de son équipe à la pause.

Les Three Lions ont continué à presser : Rashford a tiré dans le petit filet puis Mpasi a repoussé une nouvelle tentative de Bellingham. Kane a finalement égalisé en reprenant de la tête, à bout portant, un centre du remplaçant Gordon.

Le même duo a récidivé à quatre minutes du terme : Gordon a récupéré le ballon après un nouvel arrêt de Mpasi sur une tentative de Bellingham, et Kane a conclu l’action d’une frappe imparable aux vingt mètres pour offrir la victoire aux siens.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à Atlanta...