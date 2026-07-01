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Harry Kane England 2026Getty Images
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs anglais face à la RD Congo : Harry Kane à la rescousse ! « Captain Fantastic » et le super-sub Anthony Gordon se mobilisent pour sauver les Three Lions après une prestation désastreuse en Coupe du monde

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Angleterre
H. Kane
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs RD Congo

L'Angleterre a renversé la vapeur pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du monde : un doublé de Harry Kane en seconde période a permis aux siens de battre la RD Congo 2-1 mercredi. Les « Three Lions » ont longtemps été dominés à Atlanta, mais les deux passes décisives du remplaçant Anthony Gordon, converties par Kane, leur ouvrent les portes d'un choc contre le Mexique, co-organisateur de l'épreuve, dimanche.

L'Angleterre a concédé l'ouverture du score dès la 7e minute : bien servi dans la surface, Brian Cipenga a battu Jordan Pickford à son premier poteau. Sonnée, l'équipe de Thomas Tuchel a ensuite peiné à enchaîner les passes et n'a réagi qu'à la 30e minute, lorsque la tête de Jude Bellingham a contraint Lionel Mpasi à une parade.

Marcus Rashford a ensuite vu sa tentative repoussée sur la ligne par Aaron Wan-Bissaka, et l’Angleterre a même été épargnée lorsque Yoane Wissa a frappé le poteau à bout portant après avoir repris un centre de Wan-Bissaka venu de la droite.

Kane a réclamé un penalty juste avant la mi-temps, arguant qu’il avait été fauché par Mpasi, mais l’arbitre a laissé l’action se poursuivre. Le gardien congolais a ensuite sorti deux arrêts décisifs face à Bellingham puis Kane, conservant l’avantage de son équipe à la pause.

Les Three Lions ont continué à presser : Rashford a tiré dans le petit filet puis Mpasi a repoussé une nouvelle tentative de Bellingham. Kane a finalement égalisé en reprenant de la tête, à bout portant, un centre du remplaçant Gordon.

Le même duo a récidivé à quatre minutes du terme : Gordon a récupéré le ballon après un nouvel arrêt de Mpasi sur une tentative de Bellingham, et Kane a conclu l’action d’une frappe imparable aux vingt mètres pour offrir la victoire aux siens.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à Atlanta...

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (3/10) :

    Il n'aurait en aucun cas dû se faire battre sur son premier poteau par le tir de Cipenga. À peine mis à l'épreuve par la suite, il n'a donc pas eu l'occasion de se rattraper.

    Djed Spence (5/10) :

    Mis en difficulté sur le but de la RD Congo par le reste de son équipe, il n’a pas non plus semblé très convaincant à d’autres occasions où il a dû intervenir en défense.

    Ezri Konsa (4/10) :

    Sa décision malheureuse de suivre Wissa a créé un espace que la RD Congo a exploité pour marquer. Il n’a pas dégagé une grande assurance dans ses interventions sans ballon.

    Marc Guehi (5/10) :

    Il a bien fait circuler le ballon en défense, mais n’a pas réussi à avoir beaucoup d’impact par ailleurs.

    Nico O’Reilly (4/10) :

    Il est resté fragile défensivement et n’a pas pesé offensivement.

    • Publicité
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Elliot Anderson (4/10) :

    Il a vu le match lui échapper en grande partie, peinant à se montrer décisif, que ce soit en possession du ballon ou non.

    Declan Rice (5/10) :

    Il a fait preuve d’un certain dynamisme au milieu de terrain en première période, puis à nouveau au poste d’arrière droit dans le dernier quart d’heure. Ses centres sur coups de pied arrêtés ont toutefois été inhabituellement médiocres.

    Jude Bellingham (7/10) :

    Il est encore apparu comme le joueur le plus capable de faire la différence pour l'Angleterre, et aurait marqué sans les quatre excellents arrêts de Mpasi.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Noni Madueke (3/10) :

    Son manque de repli défensif a offert à Cipenga un espace considérable pour marquer, et il n’a pas réussi à se rattraper par la suite. Il a certes réalisé quelques dribbles percutants et délivré un ou deux centres intéressants, mais trop souvent, il a rebroussé chemin ou adressé un ballon catastrophique dans la surface.

    Harry Kane (8/10) :

    Un peu malchanceux, il a réclamé un penalty et a été contré par Mpasi en première période. Peu influent par moments, il a néanmoins été décisif, concluant d’une superbe finition pour son deuxième but.

    Marcus Rashford (3/10) :

    Il a certes utilisé sa vitesse pour prendre de vitesse les défenseurs à plusieurs reprises, mais son dernier geste, aussi bien dans ses centres que dans ses tirs, a été bien trop imprécis. Remplacé avant l’heure de jeu.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Bukayo Saka (5/10) :

    Il a affiché une légère amélioration par rapport à Madueke, même s’il ne semble pas encore à 100 %.

    Anthony Gordon (7/10) :

    Il a fait la différence sur le côté gauche en délivrant deux passes décisives à Kane, tout en mettant Wan-Bissaka en difficulté.

    Eberechi Eze (5/10) :

    Son entrée a modifié la donne, même s’il n’a pas directement participé aux deux buts.

    John Stones (N/A) :

    Il a remplacé Rice, victime de crampes, dans le temps additionnel.

    Thomas Tuchel (5/10) :

    Son équipe était à des années-lumière du niveau requis pendant les trois quarts du match, mais ses remplacements ont été décisifs et ont finalement permis de renverser la situation.