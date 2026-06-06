Tuchel a aligné une équipe relativement solide pour ce match à Tampa et, bien que Marcus Rashford se soit illustré par moments, l'Angleterre a peiné à se créer des occasions face à la sélection la moins bien classée des qualifications pour la Coupe du monde (85e) avant de débloquer la situation dans le temps additionnel de la première mi-temps, lorsque Kane a habilement dévié d'un petit coup de tête un centre rentrant de Djed Spence dans le coin inférieur droit des filets néo-zélandais.

L’Allemand a procédé à un turnover total à la mi-temps, transformant la rencontre en une sorte de séance d’entraînement publique. Il n’a toutefois pu ignorer le manque de tranchant des Three Lions sans leur avant-centre, Ivan Toney se montrant, sans surprise, bien moins décisif.

Tuchel sera tenté d’aligner un onze proche de son équipe type face au Costa Rica en milieu de semaine, mais, au vu de la performance, il devra préserver Kane en vue du match contre la Croatie et espérer qu’un autre avant-centre soit capable de soulager le capitaine du poids des buts.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs anglais au Raymond James Stadium.