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Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs anglais face à la Nouvelle-Zélande : Il faut ménager Harry Kane ! L'attaquant vedette a encore marqué, tandis que ses coéquipiers n'ont pas brillé lors de ce match d'entraînement déguisé en rencontre officielle à Tampa

Player ratings
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
FEATURES
T. Tuchel
Angleterre vs Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Matchs Amicaux

L'Angleterre disputera un dernier match de préparation avant d'entamer sa campagne en Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin, mais Harry Kane ne devrait pas prendre part à la rencontre amicale de mercredi face au Costa Rica. Le capitaine des Three Lions est tout simplement trop important pour l'équipe de Thomas Tuchel, comme il l'a rappelé une nouvelle fois en inscrivant l'unique but de la victoire 1-0, plutôt ennuyeuse, décrochée samedi contre la Nouvelle-Zélande.

Tuchel a aligné une équipe relativement solide pour ce match à Tampa et, bien que Marcus Rashford se soit illustré par moments, l'Angleterre a peiné à se créer des occasions face à la sélection la moins bien classée des qualifications pour la Coupe du monde (85e) avant de débloquer la situation dans le temps additionnel de la première mi-temps, lorsque Kane a habilement dévié d'un petit coup de tête un centre rentrant de Djed Spence dans le coin inférieur droit des filets néo-zélandais.

L’Allemand a procédé à un turnover total à la mi-temps, transformant la rencontre en une sorte de séance d’entraînement publique. Il n’a toutefois pu ignorer le manque de tranchant des Three Lions sans leur avant-centre, Ivan Toney se montrant, sans surprise, bien moins décisif.

Tuchel sera tenté d’aligner un onze proche de son équipe type face au Costa Rica en milieu de semaine, mais, au vu de la performance, il devra préserver Kane en vue du match contre la Croatie et espérer qu’un autre avant-centre soit capable de soulager le capitaine du poids des buts.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances des joueurs anglais au Raymond James Stadium.

  • Jordan Pickford Marc Guehi England New ZealandGetty

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (6/10) :

    Il a bien repoussé une frappe difficile de Matt Garbett, mais n'a globalement pas eu grand-chose à faire.

    Jarell Quansah (5/10) :

    Le défenseur central polyvalent a commencé le match sur le côté droit de la défense et s'est retrouvé à plusieurs reprises hors de position.

    John Stones (6/10) :

    Il aurait pu mieux anticiper sur un corner en début de rencontre, mais le défenseur central de Manchester City, souvent blessé, a surtout été soulagé de rejoindre les vestiaires sans nouveau pépin physique.

    Marc Guehi (6/10) :

    Chris Wood a donné quelques frayeurs à Guehi avec ses déplacements, mais le défenseur central s’est montré solide dans l’ensemble.

    Djed Spence (7/10) :

    Ses choix ont parfois été discutables, mais il a offert le but à Kane grâce à un superbe centre.

    • Publicité
  • Jordan Henderson England New ZealandGOAL

    Milieu de terrain

    Jordan Henderson (6/10) :

    Peu de supporters anglais l’auraient inclus dans leur onze idéal, mais le milieu de terrain vétéran a assuré la cohésion au milieu de terrain tout en rappelant qu’il pouvait encore délivrer une passe décisive, notamment un superbe ballon en profondeur que Watkins n’a pas su convertir.

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    Mi-temps très active pour la pépite de Manchester United, auteur de plusieurs incursions dangereuses et constamment à la recherche de solutions pour propulser l’Angleterre vers l’avant.

  • Ollie Watkins England New ZealandGetty

    Attaque

    Ollie Watkins (4/10) :

    Tuchel a expliqué que l’attaquant d’Aston Villa avait été aligné sur le côté droit par manque d’alternatives, les joueurs d’Arsenal étant indisponibles. Malgré cette opportunité, Watkins a peiné et a complètement manqué sa seule occasion.

    Morgan Rogers (5/10) :

    Sous pression pour conserver son excellent niveau et endosser le maillot n°10 de l’Angleterre, il n’a pas brillé en première période.

    Marcus Rashford (7/10) :

    Son avenir à Barcelone est peut-être incertain, mais l’attaquant a affiché une belle assurance en première période : plusieurs tentatives cadrées et une déviation de la tête pour Kane, suite à un centre précis depuis l’aile.

    Harry Kane (8/10) :

    Toujours aussi décisif, il a ouvert le score d’une tête placée avec une facilité déconcertante. Kane demeure la pièce maîtresse des espoirs anglais pour la Coupe du monde.

  • Thomas Tuchel England New ZealandGOAL

    Remplaçants et entraîneur

    James Trafford (6/10) :

    Il a remplacé Pickford dans les cages et n’a pas eu grand-chose à faire.

    Tino Livramento (6/10) :

    Il a remplacé Spence au poste d’arrière gauche, mais s’est montré bien moins dynamique.

    Ezri Konsa (6/10) :

    Il est entré en jeu à la place de Guehi et a connu un match tranquille.

    Dan Burn (6/10) :

    Associé à Konsa en défense centrale, il a failli ouvrir son compteur but sous le maillot anglais, mais sa tête a frôlé l’extérieur du poteau droit.

    Reece James (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Quansah comme arrière droit, il a semblé plus à l’aise sans pour autant retrouver son meilleur niveau.

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Mainoo au milieu de terrain, il n’a pas vraiment pesé sur les débats.

    Jude Bellingham (7/10) :

    Il avait un point à prouver après être parti du banc et a immédiatement brillé par une passe extérieure du pied pour Gordon. Ce n’était pas le Bellingham de plein régime, mais il a tout de même exhibé quelques touches de classe.

    Anthony Gordon (6/10) :

    Aligné à gauche après avoir remplacé Rashford, il a souvent manqué de justesse dans ses derniers ballons.

    Elliott Anderson (7/10) :

    Entré au milieu de terrain à la place de Henderson, il a immédiatement pesé sur la rencontre en lançant une action dangereuse d’une ouverture millimétrée depuis l’arrière.

    Rio Ngumoha (6/10) :

    Le jeune joueur de Liverpool, non sélectionné pour la Coupe du monde, a toutefois affiché une énergie contagieuse.

    Ivan Toney (5/10) :

    Il a pris les commandes de l’attaque après avoir remplacé Kane, mais sa contribution la plus notable a été de subtiliser le ballon à O’Reilly au moment où le joueur de Manchester City s’apprêtait à tirer.

    Thomas Tuchel (5/10) :

    L’entraîneur se contentera de voir ses joueurs sortir indemnes de la rencontre, chacun ayant disputé 45 minutes. Reste que la performance demeure inquiétante face à un adversaire très faible. Tuchel a du pain sur la planche et des choix majeurs à faire.

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