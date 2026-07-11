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Tom Maston

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Notes des joueurs anglais face à la Norvège : on peut compter sur Jude ! Un nouveau doublé de Bellingham propulse les Three Lions en demi-finales de la Coupe du monde et renvoie Erling Haaland chez lui

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Angleterre
J. Bellingham
Coupe du monde
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Norvège vs Angleterre

Jude Bellingham a une nouvelle fois endossé le rôle de sauveur pour l’Angleterre : le milieu de terrain a inscrit les deux buts qui ont permis à son équipe de l’emporter 2-1 face à la Norvège samedi, en quart de finale de la Coupe du monde. Les Three Lions avaient pourtant concédé l’ouverture du score en première période, mais Bellingham a égalisé juste avant la mi-temps puis a inscrit le but de la victoire en début de prolongation, qualifiant ainsi son équipe pour une demi-finale qui l’opposera soit à l’Argentine, soit à la Suisse.

L'Angleterre a dominé une grande partie de la première mi-temps, mais a peiné à se créer des occasions sous la chaleur étouffante de Floride. Elle a fini par en payer le prix lorsque le centre d'Andreas Schjelderup, venu de la gauche, a lobé Jordan Pickford avant de rebondir sur le poteau et de finir au fond des filets.

L’équipe de Thomas Tuchel a alors vacillé : Alexander Sorloth puis Martin Odegaard ont manqué à tour de rôle la balle du 2-0. Juste avant la mi-temps, l’Angleterre a finalement égalisé : Bellingham a repris une passe d’Anthony Gordon, s’est engouffré dans la surface et a logé un tir puissant au ras du poteau.

Harry Kane et Torbjørn Heggem ont chacun vu leur but refusé de part et d’autre de la mi-temps, avant qu’une tête lobée de Kristoffer Ajer ne frappe la barre transversale, la Norvège se montrant particulièrement dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Cependant, aucune des deux équipes n’a réussi à marquer un deuxième but avant la fin des 90 minutes.

Il n’a fallu que trois minutes de prolongation à l’Angleterre pour repasser devant : le tir de Morgan Rogers, repoussé par Orjan Nyland, a été repris instantanément par Bellingham, le plus prompt à pousser le ballon au fond. Djed Spence a ensuite cru obtenir un penalty, mais la décision a été annulée après intervention du VAR.

En début de seconde période des prolongations, Spence et Saka ont contraint Nyland à deux arrêts, mais l’Angleterre a surtout défendu et a tenu bon pour rejoindre le dernier carré.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à Miami...

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (4/10) :

    Seul lui sait pourquoi il a retiré sa main sur le centre de Schjelderup, qui a terminé au fond des filets. Cet incident l’a visiblement perturbé, et ses interventions sont devenues problématiques en seconde période.

    Ezri Konsa (6/10) :

    Il a réalisé quelques bons dégagements en début de première période, mais s'est fait surprendre par Schjelderup sur l'ouverture du score. Comme souvent, il n'a guère apporté offensivement depuis son poste d'arrière droit, même s'il a effectué une intervention décisive lorsque Berge semblait se diriger vers le but en seconde période.

    John Stones (5/10) :

    De retour dans le onze de départ pour la première fois depuis le match d’ouverture, il a semblé manquer de rythme. Il s’est fait prendre le ballon à plusieurs reprises, ce qui a failli offrir des occasions à la Norvège. Il a toutefois effectué quelques dégagements de la tête décisifs.

    Marc Guehi (7/10) :

    Il a plutôt bien géré le défi posé par Haaland en mettant en avant son aspect physique. Il a réalisé un blocage brillant pour priver Nusa d’un but en prolongation.

    Nico O’Reilly (6/10) :

    Bien qu’il ait souvent combiné avec Gordon en attaque, son repositionnement au milieu de terrain depuis son poste d’arrière gauche a créé de larges espaces dans son dos. Il est toutefois revenu en défense pour réaliser quelques blocages décisifs.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Declan Rice (4/10) :

    Gêné par la maladie durant la préparation, il n’a jamais trouvé son rythme en première période, privant l’équipe de son habituelle énergie. Ses coups francs, habituellement redoutables, sont restés sans menace. Remplacé à la mi-temps.

    Elliot Anderson (8/10) :

    Il a fait valoir toute sa palette de passes depuis le milieu de terrain tout en s'imposant physiquement. C'est lui qui a lancé l'action qui a conduit à l'égalisation de Bellingham.

    Jude Bellingham (10/10) :

    Une véritable superstar. Son premier but illustre parfaitement une prestation où il a maîtrisé chaque action grâce à des gestes techniques affûtés, lui permettant de se sortir de situations délicates. Il a ensuite su exploiter l’erreur de Nyland pour offrir l’avantage à l’Angleterre.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Noni Madueke (4/10) :

    Il s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des positions prometteuses, mais n'a pas su en tirer pleinement parti, ses dernières passes manquant trop souvent de précision. Remplacé par Saka à la mi-temps.

    Harry Kane (5/10) :

    Il a perdu le ballon trop facilement, permettant à la Norvège de lancer l’attaque qui a abouti au premier but, et ses tirs n’ont pas été à la hauteur de son niveau habituel.

    Anthony Gordon (7/10) :

    Il a fait preuve d’une excellente vision du jeu en servant Bellingham pour l’égalisation et s’est montré très dangereux lorsqu’il parvenait à s’avancer avec le ballon. Son remplacement en milieu de seconde mi-temps a été quelque peu surprenant.

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  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Bukayo Saka (7/10) :

    Il a eu du mal à s'imposer lors de ses 30 premières minutes sur le terrain après son entrée en jeu à la mi-temps, mais s'est ensuite révélé plus incisif grâce à des centres précis et des dribbles spectaculaires.

    Eberechi Eze (5/10) :

    Entré à la place de Rice à la mi-temps, il a fait preuve d’un bon contrôle de balle mais n’a rien produit de notable offensivement.

    Reece James (6/10) :

    D’abord aligné au milieu de terrain avant d’être replacé comme arrière droit, il s’est montré fiable dans les deux rôles.

    Djed Spence (7/10) :

    Il a failli offrir la victoire en fin de match en pressant Nyland et a constamment gêné les Norvégiens par sa vitesse. Dommage que le penalty ait été annulé.

    Morgan Rogers (6/10) :

    Sa frappe depuis l'entrée de la surface n'était pas sa meilleure, mais elle a tout de même permis à Bellingham d'inscrire son deuxième but.

    Dan Burn (N/A) :

    Il est entré en jeu pour renforcer la défense pendant les 10 dernières minutes de la prolongation.

    Thomas Tuchel (7/10) :

    Aligner Madueke et un Rice manifestement pas à 100 % de ses capacités était une erreur, mais il a su agir avec détermination. On aurait pu attendre davantage de son équipe en attaque en deuxième mi-temps, mais ses remplacements ont bien fonctionné, même si certains joueurs ont dû endosser deux ou trois rôles différents.

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