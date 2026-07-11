Notes des joueurs anglais face à la Norvège : on peut compter sur Jude ! Un nouveau doublé de Bellingham propulse les Three Lions en demi-finales de la Coupe du monde et renvoie Erling Haaland chez lui

L'Angleterre a dominé une grande partie de la première mi-temps, mais a peiné à se créer des occasions sous la chaleur étouffante de Floride. Elle a fini par en payer le prix lorsque le centre d'Andreas Schjelderup, venu de la gauche, a lobé Jordan Pickford avant de rebondir sur le poteau et de finir au fond des filets.

L’équipe de Thomas Tuchel a alors vacillé : Alexander Sorloth puis Martin Odegaard ont manqué à tour de rôle la balle du 2-0. Juste avant la mi-temps, l’Angleterre a finalement égalisé : Bellingham a repris une passe d’Anthony Gordon, s’est engouffré dans la surface et a logé un tir puissant au ras du poteau.

Harry Kane et Torbjørn Heggem ont chacun vu leur but refusé de part et d’autre de la mi-temps, avant qu’une tête lobée de Kristoffer Ajer ne frappe la barre transversale, la Norvège se montrant particulièrement dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Cependant, aucune des deux équipes n’a réussi à marquer un deuxième but avant la fin des 90 minutes.

Il n’a fallu que trois minutes de prolongation à l’Angleterre pour repasser devant : le tir de Morgan Rogers, repoussé par Orjan Nyland, a été repris instantanément par Bellingham, le plus prompt à pousser le ballon au fond. Djed Spence a ensuite cru obtenir un penalty, mais la décision a été annulée après intervention du VAR.

En début de seconde période des prolongations, Spence et Saka ont contraint Nyland à deux arrêts, mais l’Angleterre a surtout défendu et a tenu bon pour rejoindre le dernier carré.

Les notes des joueurs anglais par GOAL à Miami...