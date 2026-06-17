Notes des joueurs anglais face à la Croatie : la performance éclatante de Jude Bellingham a propulsé les « Three Lions » vers la victoire dans leur match d’ouverture de la Coupe du monde, et Harry Kane a lancé sa quête du Soulier d’or en inscrivant un doublé ; toutefois, une défense trop friable doit déjà inquiéter Thomas Tuchel

L'Angleterre a parfaitement démarré le match lorsqu'elle s'est vu accorder un penalty suite à une faute de Luka Modric sur Noni Madueke. Bien que Dominik Livakovic ait repoussé le tir initial de Kane, un nouveau tir a été ordonné, et l'attaquant du Bayern Munich n'a pas manqué son coup lors de cette deuxième tentative.

Les Three Lions ont ensuite largement dominé sans se créer d’occasions franches, et ont payé leur manque de fluidité lorsque Martin Baturina a décoché une frappe puissante des 20 yards qui a battu Jordan Pickford et s’est logée dans la lucarne. La Croatie n’est toutefois restée à égalité que six minutes, car Kane a repris de la tête un corner de Declan Rice pour redonner l’avantage à l’Angleterre.

Les hommes de Zlatko Dalic n’abdiquaient pas et Petar Musa égalisait d’une belle volée sur la dernière action de la première période. Mais, dès la 47^e minute, Bellingham, servi par Elliot Anderson, s’infiltrait dans la surface et glissait le ballon entre les jambes de Livakovic pour redonner l’avantage aux siens.

Le discours de Tuchel à la mi-temps a visiblement porté ses fruits : Bellingham et Rice ont successivement contraint Livakovic à la parade, tandis que la tête de Nico O’Reilly, bien servi sur corner, passait à côté. L’arrière gauche de Manchester City voyait ensuite un nouveau coup de tête repoussé par le gardien croate, lequel se remettait aussitôt en position pour bloquer la reprise d’Anthony Gordon.

Kane s’est à nouveau heurté au gardien croate, en grande forme, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Pickford réalisait une parade reflexe sur une frappe de Mario Pasalic. Enfin, Rashford a mis la cerise sur le gâteau en expédiant un tir dans le coin inférieur après une passe de Bukayo Saka, également entré en jeu.

GOAL note les joueurs anglais à Dallas...