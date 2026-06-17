Notes des joueurs anglais face à la Croatie : la performance éclatante de Jude Bellingham a propulsé les « Three Lions » vers la victoire dans leur match d’ouverture de la Coupe du monde, et Harry Kane a lancé sa course au Soulier d’or en inscrivant un doublé ; toutefois, une défense trop friable doit déjà inquiéter Thomas Tuchel

L'Angleterre a idéalement entamé la rencontre en obtenant un penalty après une faute de Luka Modric sur Noni Madueke. Si Dominik Livakovic a d'abord repoussé la première tentative de Kane, l'arbitre a ordonné une nouvelle tentative, et l'attaquant du Bayern Munich a cette fois transformé la sentence.

Les Three Lions ont ensuite largement dominé sans se créer d’occasions franches, et ils ont payé leur manque de fluidité lorsque Martin Baturina a décoché une frappe puissante des 20 yards qui a battu Jordan Pickford et s’est logée dans la lucarne. La Croatie n’a toutefois tenu le score que six minutes, car Kane a repris de la tête un corner de Declan Rice pour redonner l’avantage à l’Angleterre.

Les hommes de Zlatko Dalic n’abdiquaient pas et Petar Musa égalisait d’une belle volée sur la dernière action du premier acte. Mais, dès la 47^e minute, Bellingham, servi par Elliot Anderson, s’infiltrait dans la surface et glissait le ballon entre les jambes de Livakovic pour redonner l’avantage aux siens.

Le discours de Tuchel à la mi-temps a visiblement porté ses fruits : Bellingham et Rice ont successivement contraint Livakovic à des parades, tandis que la tête de Nico O’Reilly, bien servi sur corner, passait à côté. L’arrière gauche de Manchester City voyait ensuite un second coup de tête repoussé par le gardien croate, lequel se remettait aussitôt en position pour bloquer la reprise d’Anthony Gordon.

Kane a à nouveau buté sur le gardien croate, en grande forme, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Pickford réalisait un arrêt réflexe sur une frappe de Mario Pasalic. Finalement, c’est Rashford qui a mis la cerise sur le gâteau en expédiant un tir dans le coin inférieur du but après avoir été servi par son coéquipier Bukayo Saka, également entré en cours de jeu.

GOAL note les joueurs anglais à Dallas...