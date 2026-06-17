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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs anglais face à la Croatie : la performance éclatante de Jude Bellingham a propulsé les « Three Lions » vers la victoire dans leur match d’ouverture de la Coupe du monde, et Harry Kane a lancé sa course au Soulier d’or en inscrivant un doublé ; toutefois, une défense trop friable doit déjà inquiéter Thomas Tuchel

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Angleterre
J. Bellingham
H. Kane
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Croatie

L'Angleterre a bien démarré la Coupe du monde 2026 en s'imposant 4-2 face à la Croatie mercredi, lors de son premier match du groupe L. Harry Kane a inscrit un doublé en première mi-temps, mais les Three Lions ont été rattrapés à chaque fois. Il a fallu un superbe but en solo de Jude Bellingham en début de seconde période pour redonner l'avantage à l'équipe de Thomas Tuchel, avant que Marcus Rashford ne scelle la victoire en fin de match.

L'Angleterre a idéalement entamé la rencontre en obtenant un penalty après une faute de Luka Modric sur Noni Madueke. Si Dominik Livakovic a d'abord repoussé la première tentative de Kane, l'arbitre a ordonné une nouvelle tentative, et l'attaquant du Bayern Munich a cette fois transformé la sentence.

Les Three Lions ont ensuite largement dominé sans se créer d’occasions franches, et ils ont payé leur manque de fluidité lorsque Martin Baturina a décoché une frappe puissante des 20 yards qui a battu Jordan Pickford et s’est logée dans la lucarne. La Croatie n’a toutefois tenu le score que six minutes, car Kane a repris de la tête un corner de Declan Rice pour redonner l’avantage à l’Angleterre.

Les hommes de Zlatko Dalic n’abdiquaient pas et Petar Musa égalisait d’une belle volée sur la dernière action du premier acte. Mais, dès la 47^e minute, Bellingham, servi par Elliot Anderson, s’infiltrait dans la surface et glissait le ballon entre les jambes de Livakovic pour redonner l’avantage aux siens.

Le discours de Tuchel à la mi-temps a visiblement porté ses fruits : Bellingham et Rice ont successivement contraint Livakovic à des parades, tandis que la tête de Nico O’Reilly, bien servi sur corner, passait à côté. L’arrière gauche de Manchester City voyait ensuite un second coup de tête repoussé par le gardien croate, lequel se remettait aussitôt en position pour bloquer la reprise d’Anthony Gordon.

Kane a à nouveau buté sur le gardien croate, en grande forme, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Pickford réalisait un arrêt réflexe sur une frappe de Mario Pasalic. Finalement, c’est Rashford qui a mis la cerise sur le gâteau en expédiant un tir dans le coin inférieur du but après avoir été servi par son coéquipier Bukayo Saka, également entré en cours de jeu.

GOAL note les joueurs anglais à Dallas...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (5/10) :

    Il pourra estimer avoir légèrement manqué sa sortie sur le but de Baturina, qu’il avait néanmoins touché, avant de se rattraper avec une belle parade face à Pasalic. Ses relances ont été irrégulières.

    Reece James (5/10) :

    Il a délivré quelques centres de bonne qualité, mais n’a pas vraiment pesé dans le dernier tiers. Il s’est bien débrouillé en défense, même s’il s’est retrouvé à courir après des ombres sur le deuxième but croate.

    Ezri Konsa (5/10) :

    Il n’a pas semblé tout à fait à l’aise et s’est retrouvé pris au dépourvu par la passe de Pasalic qui a précédé le but de Musa. Il risque d’avoir du mal à conserver sa place.

    John Stones (5/10) :

    Aligné de manière surprenante à gauche de la charnière centrale, le joueur de Manchester City a parfois souffert en possession et s’est fait déborder trop aisément juste avant le but de Baturina. Une performance loin des attentes pour un défenseur chevronné.

    Nico O’Reilly (4/10) :

    Parfois intimidé par l’enjeu, il a perdu le ballon dans des zones à risque et gaspillé deux occasions sur corner, malgré une tête repoussée par Livakovic sur la seconde.

    • Publicité
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Elliot Anderson (6/10) :

    Parfois pris de vitesse, il s’est néanmoins montré à l’aise en possession et a délivré une passe décisive dans le dos de la défense, offrant à Bellingham le ballon qui a permis à l’Angleterre de mener 3-2.

    Declan Rice (7/10) :

    Sa remise en jeu sur coup franc a conduit au deuxième but de Kane et il aurait pu offrir deux autres passes décisives à O’Reilly en seconde période. Son influence a grandi au fil du match ; son remplacement juste après la pause hydratation surprend donc un peu.

    Jude Bellingham (8/10) :

    Très présent dans l’entrejeu, il a remporté un grand nombre de duels au milieu de terrain, même s’il a sans doute regretté de avoir perdu le ballon sur l’action menant au but de Baturina. Ses dribbles fulgurants ont parfois manqué de la meilleure option, mais c’est lui qui a fait la différence dès le début de la seconde période.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Noni Madueke (8/10) :

    Il a bien réagi en s'interposant pour obtenir le penalty et a été la menace offensive la plus dangereuse de l'Angleterre en jeu ouvert, notamment en première mi-temps. Il a donné du fil à retordre à Gvardiol grâce à ses dribbles directs, tandis que ses centres dans la surface ont mis la défense à rude épreuve.

    Harry Kane (8/10) :

    Il s’est rattrapé après avoir manqué son penalty en début de match, et son puissant coup de tête était imparable. Moins en vue lorsqu’il descendait en profondeur, il n’a pas commis d’erreur majeure par ailleurs.

    Anthony Gordon (5/10) :

    Il a exercé un pressing constant, mais n’a pas été décisif une fois le ballon récupéré. Remplacé par Rashford en seconde période.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Morgan Rogers (6/10) :

    Il a réalisé quelques dribbles dangereux après avoir remplacé Rice.

    Marcus Rashford (7/10) :

    Sa finition impeccable a scellé la victoire des Three Lions.

    Bukayo Saka (7/10) :

    Il a brillamment lancé l’action avant de servir Rashford pour le quatrième but.

    Djed Spence (6/10) :

    Il a failli marquer dès son entrée en jeu à la place de Bellingham.

    Marc Guehi (non noté) :

    Il a remplacé Stones pour les dernières minutes.

    Thomas Tuchel (7/10) :

    Il devra sans doute peaufiner sa stratégie défensive, mais ses consignes à la mi-temps se sont révélées décisives et ses remplacements ont globalement porté leurs fruits une fois que les joueurs ont trouvé leurs marques.

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