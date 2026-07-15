Notes des joueurs anglais face à l’Argentine : « Elle ne revient pas à la maison »… encore une fois ! Thomas Tuchel et les Three Lions ont payé le prix de leur tactique trop défensive, tandis qu’Harry Kane et ses coéquipiers ont une nouvelle fois échoué en Coupe du monde

Jordan Pickford (5/10) :

Malgré la domination argentine au niveau de la possession, il est resté peu sollicité pendant près d'une heure, avant de réaliser plusieurs arrêts déterminants, notamment face à Nico González. Il a toutefois fini par céder devant la frappe limpide d'Enzo Fernández, puis a été surpris par le centre millimétré de Messi.

Reece James (7/10) :

De retour dans le onze de départ après son impressionnante apparition contre la Norvège, il s’est montré solide comme un roc tout au long du match avant d’être remplacé en fin de rencontre.

John Stones (5/10) :

Il a réalisé plusieurs interceptions décisives dans le « dernier quart d'heure » avant de se faire éliminer par Lautaro sur le but victorieux.

Marc Guehi (6/10) :

Comme Stones, il a contribué à repousser les vagues d’attaques argentines en seconde période, sans pouvoir être blâmé sur aucun des deux buts encaissés.

Djed Spence (7/10) :

Il a pleinement justifié sa titularisation aux dépens d’O’Reilly par une prestation solide, couronnée par un tacle glissé décisif qui a privé Simeone d’une tentative de frappe alors que l’Argentin filait seul vers les buts.