Notes des joueurs anglais face à l’Argentine : « Elle ne revient pas à la maison »… encore une fois ! Thomas Tuchel et les Three Lions ont payé le prix de leur tactique trop défensive, tandis qu’Harry Kane et ses coéquipiers ont une nouvelle fois échoué en Coupe du monde

Cependant, la tactique incroyablement défensive des Allemands, qui a contribué à l’une des pires premières périodes jamais vues en Coupe du monde, s’est finalement retournée contre l’Angleterre. Tuchel a en effet dilapidé le peu d’initiative dont disposait son équipe en remplaçant Gordon par Ezri Konsa, avant d’introduire Dan Burn puis Nico O’Reilly dans une tentative désespérée de fermer le jeu.
La pression incessante de l’Argentine a fini par payer : Enzo Fernández a ouvert le score d’une frappe aux vingt mètres, quelques instants après la tête sur le poteau d’Alexis Mac Allister. Ce dernier a de nouveau heurté la barre en temps additionnel, mais les champions du monde ont poursuivi leur pressing. Quelques secondes plus tard, Lionel Messi adressait un centre parfait du droit que le remplaçant Lautaro Martínez convertissait de la tête.
GOAL note tous les joueurs anglais d’Atlanta…