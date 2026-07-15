Jordan Pickford (5/10) :

Malgré la domination argentine, il est resté peu sollicité pendant près d'une heure, puis a réalisé plusieurs arrêts déterminants, notamment face à Nico González, avant d'être battu à plate couture par Enzo Fernández et de se faire surprendre par le centre millimétré de Messi.

Reece James (7/10) :

De retour dans le onze de départ après son impressionnante apparition contre la Norvège, il s’est montré solide comme un roc tout au long du match avant d’être remplacé en fin de rencontre.

John Stones (5/10) :

Il a réalisé plusieurs interceptions décisives dans le « dernier quart d'heure » avant de se faire éliminer par Lautaro sur le but de la victoire.

Marc Guehi (6/10) :

Tout comme Stones, il a contribué à repousser vague après vague les attaques argentines en seconde période, sans pouvoir être blâmé sur aucun des deux buts encaissés.

Djed Spence (7/10) :

Il a pleinement justifié sa titularisation aux dépens de Nico O'Reilly par une prestation solide, couronnée par un tacle glissé décisif qui a privé Giuliano Simeone d'une tentative de frappe après avoir été lancé seul vers le but.