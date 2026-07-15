Cependant, la tactique extrêmement défensive des Allemands, qui a contribué à l’une des pires premières périodes jamais vues en Coupe du monde, s’est finalement retournée contre l’Angleterre. Tuchel a en effet dilapidé le peu d’initiative dont disposait son équipe en remplaçant Gordon par Ezri Konsa, avant d’introduire Dan Burn puis Nico O’Reilly dans une tentative désespérée de fermer le jeu.
La pression incessante de l’Argentine a fini par payer : Enzo Fernández a ouvert le score d’une frappe aux vingt mètres, quelques instants après la tête sur le poteau d’Alexis Mac Allister. Ce dernier a de nouveau heurté le bois en temps additionnel, mais les champions du monde ont maintenu leur emprise. Quelques secondes plus tard, Lionel Messi adressait un centre parfait du droit que le remplaçant Lautaro Martínez, seul au second poteau, convertissait de la tête.