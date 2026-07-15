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England player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs anglais face à l’Argentine : « Elle ne revient pas à la maison »… encore une fois ! Thomas Tuchel et les Three Lions ont payé cher leur choix d’une tactique trop défensive, tandis qu’Harry Kane et ses coéquipiers ont une nouvelle fois échoué en Coupe du monde

Player ratings
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
D. Spence
A. Gordon
M. Rogers

Thomas Tuchel a hypothéqué la meilleure chance de l’Angleterre d’atteindre sa première finale de Coupe du monde depuis 1966, les « Three Lions » ayant laissé l’Argentine renverser la vapeur pour s’imposer 2-1 à Atlanta mercredi soir. Le choix tactique de Tuchel semblait pourtant payer dans un premier temps : Morgan Rogers, aligné à la surprise générale, centra pour Anthony Gordon, qui ouvrit le score dès la 55^e minute.

Cependant, la tactique extrêmement défensive des Allemands, qui a contribué à l’une des pires premières périodes jamais vues en Coupe du monde, s’est finalement retournée contre l’Angleterre. Tuchel a en effet dilapidé le peu d’initiative dont disposait son équipe en remplaçant Gordon par Ezri Konsa, avant d’introduire Dan Burn puis Nico O’Reilly dans une tentative désespérée de fermer le jeu.

La pression incessante de l’Argentine a fini par payer : Enzo Fernández a ouvert le score d’une frappe aux vingt mètres, quelques instants après la tête sur le poteau d’Alexis Mac Allister. Ce dernier a de nouveau heurté le bois en temps additionnel, mais les champions du monde ont maintenu leur emprise. Quelques secondes plus tard, Lionel Messi adressait un centre parfait du droit que le remplaçant Lautaro Martínez, seul au second poteau, convertissait de la tête.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (5/10) :

    Malgré la domination argentine, il est resté peu sollicité pendant près d'une heure, puis a réalisé plusieurs arrêts déterminants, notamment face à Nico González, avant d'être battu à plate couture par Enzo Fernández et de se faire surprendre par le centre millimétré de Messi.

    Reece James (7/10) :

    De retour dans le onze de départ après son impressionnante apparition contre la Norvège, il s’est montré solide comme un roc tout au long du match avant d’être remplacé en fin de rencontre.

    John Stones (5/10) :

    Il a réalisé plusieurs interceptions décisives dans le « dernier quart d'heure » avant de se faire éliminer par Lautaro sur le but de la victoire.

    Marc Guehi (6/10) :

    Tout comme Stones, il a contribué à repousser vague après vague les attaques argentines en seconde période, sans pouvoir être blâmé sur aucun des deux buts encaissés.

    Djed Spence (7/10) :

    Il a pleinement justifié sa titularisation aux dépens de Nico O'Reilly par une prestation solide, couronnée par un tacle glissé décisif qui a privé Giuliano Simeone d'une tentative de frappe après avoir été lancé seul vers le but.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Declan Rice (7/10) :

    La participation de la star d'Arsenal était très incertaine pour ce match, mais il n'a montré aucun signe de sa récente maladie et a livré une performance solide au milieu de terrain avant d'être remplacé en fin de match. Il a été à l'origine de l'action qui a permis à Rogers de centrer pour Gordon de marquer, et il a également été l'auteur de l'un des rares tirs cadrés de l'Angleterre.

    Elliot Anderson (5/10) :

    Trop impliqué dans les duels dès l’entame, il a écopé d’un carton jaune juste avant la mi-temps pour un tacle maladroit sur Lionel Messi. Son engagement ne se discute pas, mais il n’a pas réussi à se montrer suffisamment influent pour soulager l’Angleterre dans le « dernier quart d’heure ».

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Morgan Rogers (7/10) :

    Une sélection surprenante sur l'aile droite, mais un choix inspiré : c'est lui qui a adressé le centre à l'origine du but de Gordon. L'un des meilleurs attaquants anglais de la soirée, même si la performance collective restait modeste.

    Jude Bellingham (5/10) :

    La star du Real Madrid n’a pas été impressionné par les tentatives argentines de déstabiliser l’Angleterre en début de match. Malgré quelques percées intéressantes et des fautes provoquées, il n’a pas réussi à imposer son jeu et, sans surprise, a perdu son sang-froid face à Messi dans les dernières secondes.

    Anthony Gordon (7/10) :

    Il a travaillé sans relâche sur le côté gauche et a été récompensé de ses efforts par le but le plus important de sa vie, après une superbe percée dans le dos de Nahuel Molina, avant d’être remplacé à 18 minutes de la fin.

    Harry Kane (4/10) :

    Il a contribué au but victorieux en lançant une longue passe en profondeur que Nico Tagliafico a remise à Rice. Cependant, ce fut une soirée bien terne pour le talisman anglais, jamais en position de marquer.


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ezri Konsa (5/10) :

    Il a remplacé Gordon en fin de match alors que l'Angleterre cherchait à verrouiller le score, mais il n'a pas été d'une grande aide.

    Dan Burn (N/A) :

    Il a remplacé James à seulement huit minutes de la fin, mais a fini par devoir jouer en tant qu'attaquant de fortune alors que tout allait de travers pour l'Angleterre.

    Nico O’Reilly (N/A) :

    Entré en jeu dans le cadre d’un double changement avec Burn, le milieu de terrain de Manchester City a remplacé Rice.

    Marcus Rashford (N/A) :

    Introduit à la sixième minute du temps additionnel.

    Ivan Toney (N/A) :

    Un autre changement tardif et désespéré.

    Thomas Tuchel (3/10) :

    L'Allemand a failli réussir son plan de contenement à la perfection, puisque l'entrée en jeu de Spence et de Rogers a porté ses fruits et a mis l'Angleterre en position de l'emporter. Cependant, Tuchel a gâché ce match avec ses remplacements tardifs qui ont privé l'Angleterre de tout élan et rendu la défaite inévitable dès que l'Argentine a égalisé. On se demande s'il ira jusqu'au bout de son contrat désormais...