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Notes des joueurs anglais contre le Japon : Cole Palmer livre une prestation catastrophique à Wembley tandis que Phil Foden déçoit une nouvelle fois, alors que ce match de préparation à la Coupe du monde se solde par une défaite décevante

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Angleterre
C. Palmer
P. Foden
FEATURES
Angleterre vs Japon

Lors de son dernier match avant la fin de la saison 2025-2026, l'Angleterre s'est inclinée 1-0 à domicile face au Japon mardi, lors d'un match amical. Thomas Tuchel a procédé à 10 changements par rapport à l'équipe qui avait fait match nul 1-1 contre l'Uruguay vendredi dernier, alignant la plupart de ses joueurs préférés qui devraient participer à la Coupe du monde – à l'exception de Harry Kane et Jude Bellingham, indisponibles –, mais ceux-ci ont livré une prestation décousue qui a soulevé de nouvelles questions quant à leurs chances de gloire cet été.

À la mi-temps de la première mi-temps, le Japon a pris l'avantage. Cole Palmer a perdu bêtement le ballon au profit de Kaoru Mitoma, qui a lancé une contre-attaque fulgurante, conclue par l'ailier de Brighton qui a poussé le ballon au fond des filets sur un centre à ras de terre de Keito Nakamura depuis le flanc droit anglais.

L'Angleterre a failli égaliser peu après lorsque Jordan Pickford a repéré Anthony Gordon, qui s'était échappé dans le dos de la défense adverse, grâce à une superbe longue passe par-dessus la ligne arrière des visiteurs. Le ballon a finalement atterri sur le pied d'Elliot Anderson à l'entrée de la surface, mais son tir enroulé a été dévié sur la barre transversale. Le Japon a lui-même touché le poteau peu avant la pause, quand Ayase Ueda a battu le hors-jeu et vu son tir bloqué par Ezri Konsa sur le poteau.

À moins de 15 minutes de la fin, Marcus Rashford a mis à l'épreuve les gants du gardien Zion Suzuki d'une demi-volée puissante, tandis que Jarrod Bowen a tiré le rebond à côté en pivotant, l'Angleterre montrant enfin une certaine envie de tenter à nouveau d'égaliser.

Tuchel a fait entrer Dan Burn et Harry Maguire pour renforcer le danger sur les coups de pied arrêtés, et le défenseur central de Manchester United a vu son coup de tête repoussé sur la ligne quelques secondes après son entrée en jeu, mais c'est tout ce que les Three Lions ont pu faire pour marquer et ils ont été hués à la sortie du terrain après quatre minutes de temps additionnel.

GOAL note les joueurs anglais au stade de Wembley...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Jordan Pickford (6/10) :

    A encaissé un but avec l'Angleterre pour la première fois depuis octobre 2024, alors que Lee Carsley était entraîneur par intérim, soit une série de 536 jours. A réalisé quelques arrêts de qualité et s'est montré efficace dans ses relances depuis l'arrière.

    Ben White (5/10) :

    Le Japon savait que White montait haut et laissait un espace derrière lui, et les Japonais ont parfaitement exploité cette faiblesse, attaquant notamment cette zone du terrain, ce qui a conduit au premier but de Mitoma. N'a pas apporté suffisamment de jeu pour justifier son absence, d'autant plus qu'Alexander-Arnold était resté à la maison. Remplacé par Livramento.

    Ezri Konsa (6/10) :

    Il a bien utilisé sa vitesse de récupération et s'est montré calme en possession du ballon. Il a été remplacé en fin de match par Maguire.

    Marc Guehi (6/10) :

    Nommé capitaine en l'absence de Kane, le capitaine habituel. Plus audacieux dans ses passes que Konsa, mais rarement couronné de succès. Remplacé par Burn alors que le temps s'écoulait.

    Nico O'Reilly (5/10) :

    A mis à profit son imposante présence physique pour récupérer les seconds ballons dans les tiers central et final, même s'il n'a pas été très solide en défense. Remplacé par Hall.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Elliot Anderson (6/10) :

    Le milieu de terrain le plus influent de l'Angleterre, capable de récupérer le ballon et de faire progresser le jeu grâce à ses dribbles ou à son excellente vision du jeu.

    Kobbie Mainoo (5/10) :

    Précis en possession de balle, mais en difficulté défensivement, manquant quelques tacles et interceptions clés. Remplacé par Garner.

    Cole Palmer (4/10) :

    Il a bénéficié d'une totale liberté de création en tant que numéro 10 titulaire, mais n'a pas été très efficace, perdant régulièrement le ballon et le cédant bêtement, ce qui a conduit au but de Mitoma. Remplacé par Bowen.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    Attaque

    Morgan Rogers (4/10) :

    Tuchel avait clairement indiqué à l'automne 2025 qu'il voyait Rogers comme un numéro 10, sa décision de le reléguer sur l'aile dès le début du match était donc extrêmement déconcertante. Il n'a pratiquement pas touché le ballon avant de se replacer plus au centre après l'entrée en jeu de Bowen.

    Phil Foden (4/10) :

    Seul joueur à conserver sa place dans le onze de départ qui avait affronté l'Uruguay, en l'absence de Kane. Utilisé comme faux numéro 9, il a montré quelques éclairs de qualité dans son jeu de liaison, mais s'est montré peu dangereux dans la surface. Remplacé par Solanke.

    Anthony Gordon (4/10) :

    Très impliqué mais peu efficace face aux occasions qui se sont présentées. Pêche par un trop grand nombre de touches de balle au lieu de déborder les défenseurs grâce à sa vitesse. Remplacé par Rashford.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Tino Livramento (5/10) :

    Il a remplacé White. Il ne s'est pas montré aussi agressif en attaque que le défenseur d'Arsenal, ce qui a nui à l'Angleterre, qui était menée d'un but lorsqu'il est entré en jeu.

    Lewis Hall (6/10) :

    Entré en jeu à la place d'O'Reilly. S'est montré beaucoup plus disposé que son coéquipier de Newcastle, Livramento, à s'engager dans le dernier tiers.

    Jarrod Bowen (5/10) :

    A remplacé Palmer. A donné du fil à retordre au Japon grâce à son placement plus en retrait par rapport à Rogers, qui avait débuté sur l'aile droite.

    Dominic Solanke (5/10) :

    Il a remplacé le faux numéro 9 Foden, mais n'a pas apporté la présence attendue de lui.

    Marcus Rashford (5/10) :

    Entré à la place de Gordon. Manquant de précision dans ses passes, mais s'est au moins montré dangereux.

    James Garner (5/10) :

    A remplacé Mainoo. Le « mini-Valverde » de Tuchel a été largement neutralisé.

    Dan Burn (N/A) :

    Entré en fin de match à la place de Guehi.

    Harry Maguire (N/A) :

    Il est également entré en fin de match, en remplacement de Konsa. Son premier ballon, une tête puissante, a été dégagé sur la ligne.

    Thomas Tuchel (4/10) :

    L'Angleterre a donné l'impression d'être une équipe de parfaits inconnus et a perdu beaucoup de son élan à l'approche de la Coupe du monde.