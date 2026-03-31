À la mi-temps de la première mi-temps, le Japon a pris l'avantage. Cole Palmer a perdu bêtement le ballon au profit de Kaoru Mitoma, qui a lancé une contre-attaque fulgurante, conclue par l'ailier de Brighton qui a poussé le ballon au fond des filets sur un centre à ras de terre de Keito Nakamura depuis le flanc droit anglais.

L'Angleterre a failli égaliser peu après lorsque Jordan Pickford a repéré Anthony Gordon, qui s'était échappé dans le dos de la défense adverse, grâce à une superbe longue passe par-dessus la ligne arrière des visiteurs. Le ballon a finalement atterri sur le pied d'Elliot Anderson à l'entrée de la surface, mais son tir enroulé a été dévié sur la barre transversale. Le Japon a lui-même touché le poteau peu avant la pause, quand Ayase Ueda a battu le hors-jeu et vu son tir bloqué par Ezri Konsa sur le poteau.

À moins de 15 minutes de la fin, Marcus Rashford a mis à l'épreuve les gants du gardien Zion Suzuki d'une demi-volée puissante, tandis que Jarrod Bowen a tiré le rebond à côté en pivotant, l'Angleterre montrant enfin une certaine envie de tenter à nouveau d'égaliser.

Tuchel a fait entrer Dan Burn et Harry Maguire pour renforcer le danger sur les coups de pied arrêtés, et le défenseur central de Manchester United a vu son coup de tête repoussé sur la ligne quelques secondes après son entrée en jeu, mais c'est tout ce que les Three Lions ont pu faire pour marquer et ils ont été hués à la sortie du terrain après quatre minutes de temps additionnel.

GOAL note les joueurs anglais au stade de Wembley...