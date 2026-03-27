Goal.com
En direct
England Uruguay ratingsGetty
Richard Martin

Traduit par

Notes des joueurs anglais contre l'Uruguay : le retour en dents de scie de Ben White ! La star d'Arsenal passe du statut de bouc émissaire à celui de héros, puis redevient bouc émissaire, tandis que Cole Palmer vole la vedette à Phil Foden lors des sélections pour la Coupe du monde

Player ratings
Angleterre
Uruguay
Matchs Amicaux
FEATURES
Angleterre vs Uruguay

Ben White a vécu toute une gamme d'émotions en se retrouvant, contre toute attente, au cœur du match lors du match nul peu convaincant (1-1) de l'Angleterre face à l'Uruguay. Le défenseur latéral a été hué par ses propres supporters à son entrée en jeu, puis à nouveau après avoir donné l'avantage aux Three Lions sur un corner. Il a ensuite essuyé de nouvelles critiques lorsque son tacle imprudent a entraîné un penalty, sur lequel Federico Valverde a égalisé dans le temps additionnel.

L'Uruguay était, sur le papier du moins, l'adversaire le plus coriace que l'Angleterre ait affronté sous les ordres de Tuchel après le Sénégal. Mais l'importance du match a semblé s'estomper lorsque Tuchel a sélectionné des joueurs qui se trouvent en marge de son onze de départ, voire de son effectif, pour cette rencontre, après avoir convoqué 35 joueurs pour ces deux matchs amicaux. Avec Harry Kane, Declan Rice et d'autres qui ont fait l'impasse sur ce match et ne figuraient même pas dans l'effectif, Marcus Rashford et Phil Foden étaient les plus grands noms, Harry Maguire et Jordan Henderson étant les plus expérimentés. 

Il n'a pas fallu longtemps pour que l'enthousiasme des supporters anglais s'estompe, alors que des avions en papier – signe d'un match ennuyeux à Wembley – s'envolaient pendant une interruption de jeu, lorsque l'Uruguayen Joaquin Piquerez a reçu des soins après un choc maladroit avec Noni Madueke. Les deux joueurs ont dû quitter le terrain sur blessure.

Rashford a été le joueur le plus brillant de l'Angleterre lors d'une première mi-temps très oubliable, mais Cole Palmer a encore rehaussé le niveau de jeu des hôtes à son entrée en jeu et c'est sur son corner que White a donné l'avantage aux Three Lions. Mais c'était un match que l'Angleterre méritait à peine de gagner et il semblait logique qu'un match laid de la part de l'équipe de Tuchel connaisse une fin tout aussi laide, puisque Valverde, du Real Madrid, a converti un penalty après une faute de White.

GOAL note les joueurs anglais à Wembley...

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Gardien de but et défense

    James Trafford (6/10) :

    Des débuts tranquilles avec l'Angleterre jusqu'à ce qu'il doive faire face au penalty. Avant cela, ses seules tâches consistaient à sortir sur les centres pour les repousser du poing ou les capter, alors qu'il a globalement connu une sortie plus calme – bien que moins mémorable – à Wembley par rapport à la finale de la Carabao Cup de dimanche.

    Tino Livramento (6/10) :

    Il a bien défendu, mais n'a pas vraiment montré le dynamisme offensif qui fait sa réputation.

    Fikayo Tomori (5/10) :

    N'a pas vraiment respiré la confiance. Un coup de tête maladroit a ouvert la voie vers le but à Agustin Canobbio et il a perdu le ballon à plusieurs reprises.

    Harry Maguire (6/10) :

    A défendu avec assurance et a remonté le ballon avec panache. Un retour bienvenu après 18 mois d'absence en équipe nationale, et le fait de porter le brassard de capitaine après la sortie de Henderson a dû lui faire du bien.

    Djed Spence (5/10) :

    Il a apporté son soutien à Rashford pour qu'il puisse monter, mais semblait gêné par son placement sur le côté gauche et a perdu le ballon dans une position dangereuse.

    • Publicité
  • Phil Foden England UruguayGetty

    Milieu de terrain

    James Garner (6/10) :

    Des débuts impressionnants, qui ont donné du fil à retordre à l'Uruguay grâce à ses coups de pied arrêtés et à sa bonne organisation du jeu.

    Jordan Henderson (6/10) :

    Il s'est très bien illustré en première mi-temps, ce qui rend son remplacement à la mi-temps par Adam Wharton quelque peu incompréhensible.

    Phil Foden (6/10) :

    Une nouvelle prestation décevante pour son pays, d'autant plus qu'il avait reçu carte blanche. Victime d'un tacle violent de Ronald Araujo, il a pourtant, curieusement, connu son meilleur moment du match quelques minutes plus tard en tirant au but à ras de terre, avant d'être remplacé peu après.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Attaque

    Noni Madueke (6/10) :

    Il a réalisé quelques belles percées sur le côté droit, mais sa soirée s'est terminée prématurément après un choc violent avec Rodrigo Aguirre en première mi-temps.

    Dominic Solanke (6/10)

    Il a travaillé dur mais s'est montré peu dangereux, ne parvenant pas à tirer profit d'un coup franc rapidement tiré et ne réussissant pas à inquiéter Fernando Muslera avec ses deux tentatives de tir au but.

    Marcus Rashford (7/10) :

    La seule chose qui a rendu la première mi-temps un tant soit peu intéressante, ce sont ses accélérations sur l'aile gauche, notamment celle où il a laissé plusieurs défenseurs dans son sillage.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jarrod Bowen (6/10) :

    Persévérant, mais pas particulièrement dangereux.

    Adam Wharton (6/10) :

    A permis à l'Angleterre de passer à la vitesse supérieure grâce à ses passes ambitieuses.

    Cole Palmer (7/10) :

    A apporté plus de dynamisme et a tiré le corner qui a mené au but.

    Dominic Calvert-Lewin (5/10) :

    Il aurait dû faire beaucoup mieux sur ce coup de tête sans opposition.

    Harvey Barnes (6/10) :

    Moins performant que Rashford sur l'aile gauche.

    Kobbie Mainoo (6/10) :

    A fait sa première apparition avec l'Angleterre depuis 18 mois.

    Ben White (6/10) :

    Son but facile a été annulé par son tacle maladroit sur Vinas.

    Lewis Hall (N/A) :

    N'a pas eu beaucoup de temps pour faire la différence au poste d'arrière gauche.

    Thomas Tuchel (5/10) :

    Une occasion manquée face à l'une des meilleures équipes qu'il ait affrontées, car il a trop expérimenté. L'Angleterre était complètement désorganisée.

Matchs Amicaux
Algérie crest
Algérie
ALG
Uruguay crest
Uruguay
URU
Matchs Amicaux
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Japon crest
Japon
JAP