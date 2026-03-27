Notes des joueurs anglais contre l'Uruguay : le retour en dents de scie de Ben White ! La star d'Arsenal passe du statut de bouc émissaire à celui de héros, puis redevient bouc émissaire, tandis que Cole Palmer vole la vedette à Phil Foden lors des sélections pour la Coupe du monde

L'Uruguay était, sur le papier du moins, l'adversaire le plus coriace que l'Angleterre ait affronté sous les ordres de Tuchel après le Sénégal. Mais l'importance du match a semblé s'estomper lorsque Tuchel a sélectionné des joueurs qui se trouvent en marge de son onze de départ, voire de son effectif, pour cette rencontre, après avoir convoqué 35 joueurs pour ces deux matchs amicaux. Avec Harry Kane, Declan Rice et d'autres qui ont fait l'impasse sur ce match et ne figuraient même pas dans l'effectif, Marcus Rashford et Phil Foden étaient les plus grands noms, Harry Maguire et Jordan Henderson étant les plus expérimentés.

Il n'a pas fallu longtemps pour que l'enthousiasme des supporters anglais s'estompe, alors que des avions en papier – signe d'un match ennuyeux à Wembley – s'envolaient pendant une interruption de jeu, lorsque l'Uruguayen Joaquin Piquerez a reçu des soins après un choc maladroit avec Noni Madueke. Les deux joueurs ont dû quitter le terrain sur blessure.

Rashford a été le joueur le plus brillant de l'Angleterre lors d'une première mi-temps très oubliable, mais Cole Palmer a encore rehaussé le niveau de jeu des hôtes à son entrée en jeu et c'est sur son corner que White a donné l'avantage aux Three Lions. Mais c'était un match que l'Angleterre méritait à peine de gagner et il semblait logique qu'un match laid de la part de l'équipe de Tuchel connaisse une fin tout aussi laide, puisque Valverde, du Real Madrid, a converti un penalty après une faute de White.

GOAL note les joueurs anglais à Wembley...