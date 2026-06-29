Cependant, l'arbitre assistant vidéo (VAR) a convoqué Jalal Jayed devant l'écran pour examiner un léger contact entre le défenseur allemand Waldemar Anton et le gardien paraguayen Orlando Gill, et l'arbitre a pris la décision controversée d'annuler le but.

La rencontre s’est donc conclue aux tirs au but, et Kai Havertz, qui avait égalisé peu après la mi-temps de la tête sur un centre de Florian Wirtz – répondant ainsi à l’ouverture du score de Julio Enciso à la 42^e minute – a manqué le premier penalty de la série. Le remplaçant Nick Woltemade a à son tour manqué sa tentative, offrant au Paraguay non pas une, mais deux balles de qualification pour les huitièmes de finale. Les Sud-Américains ont toutefois gâché ces deux opportunités : Antonio Sanabria a tiré à côté, puis Manuel Neuer a arrêté la tentative de Fabian Balbuena.

Le suspense demeurait toutefois palpable : le malchanceux Tah envoyait ensuite son penalty au-dessus de la barre, offrant au Paraguay une nouvelle opportunité de conclure la séance – opportunité que les Paraguayens convertissaient enfin par l’intermédiaire de l’excellent José Canale, déjà déterminant durant les 120 minutes en repoussant les assauts répétés de la Nationalmannschaft.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les joueurs allemands alignés à Foxborough, alors que la « Mannschaft » s’inclinait pour la toute première fois de son histoire lors d’une séance de tirs au but en Coupe du monde…