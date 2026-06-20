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Germany player ratings Paraguay GFXGOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs allemands face au Paraguay : Julian Nagelsmann est un homme fini ! Jonathan Tah passe du statut de héros à celui de zéro alors que la « Die Mannschaft » subit une élimination surprise de la Coupe du monde, exposant ainsi son sélectionneur au licenciement

Player ratings
Allemagne
Coupe du monde
J. Nagelsmann
FEATURES
Allemagne vs Paraguay
Paraguay
K. Havertz
J. Kimmich
F. Wirtz
F. Nmecha
A. Pavlovic

L'Allemagne a été éliminée de manière sensationnelle de la Coupe du monde 2026 lundi soir, après s'être inclinée 4-3 aux tirs au but face au Paraguay, à l'issue d'un match nul 1-1 à Foxborough. L’équipe de Julian Nagelsmann a dominé la possession (75 %) et multiplié les tirs (21 contre 7), mais elle a cru l’emporter en prolongation lorsque Jonathan Tah a expédié de la tête un corner de Nathaniel Brown au fond des filets.

Cependant, l'arbitre assistant vidéo (VAR) a convoqué Jalal Jayed devant l'écran pour examiner un léger contact entre le défenseur allemand Waldemar Anton et le gardien paraguayen Orlando Gill, et l'arbitre a pris la décision controversée d'annuler le but.

La rencontre s’est donc conclue aux tirs au but, et Kai Havertz, qui avait égalisé peu après la mi-temps en reprenant de la tête un centre de Florian Wirtz après l’ouverture du score de Julio Enciso à la 42^e minute, a manqué le premier penalty de la série. Le remplaçant Nick Woltemade a à son tour manqué sa tentative, offrant au Paraguay non pas une, mais deux opportunités de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Sud-Américains ont toutefois gâché ces deux balles de match : Antonio Sanabria a tiré à côté, puis Manuel Neuer a arrêté la tentative de Fabian Balbuena.

Le suspense demeurait palpable. Le malchanceux Tah envoyait ensuite son penalty au-dessus de la barre, offrant au Paraguay une nouvelle opportunité de conclure la séance – opportunité que les Paraguayens convertissaient enfin grâce à l’excellent José Canale, déjà décisif durant les 120 minutes en repoussant les assauts répétés de la Nationalmannschaft.

Ci-dessous, GOAL note tous les joueurs allemands ayant foulé la pelouse de Foxborough, alors que la « Mannschaft » s’inclinait pour la toute première fois de son histoire lors d’une séance de tirs au but en Coupe du monde…

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (6/10) :

    Il n’aurait pas pu faire grand-chose sur le but d’Enciso, mais Neuer n’a plus la même aura qu’auparavant, comme l’atteste son incapacité à garder ses cages inviolées en Coupe du monde depuis la finale de 2014. Il a tout de même permis à l’Allemagne de revenir dans la partie lors de la séance de tirs au but, avant que le malheureux Tah ne sabote son travail.

    Joshua Kimmich (5/10) :

    Il a failli offrir un deuxième but à Enciso sur un dégagement raté et n’a pas montré sa qualité habituelle en attaque, Kimmich ayant raté plusieurs centres. Il a toutefois semblé plus à l’aise après s’être replacé au milieu de terrain suite à l’entrée en jeu de Waldemar Anton à la 79e minute.

    Jonathan Tah (5/10) :

    Parfois un peu maladroit dans ses tacles, il a toutefois montré de belles touches de balle à l’autre bout du terrain et a eu la malchance de voir son puissant coup de tête refusé pour une faute qui n’avait rien à voir avec lui, avant d’envoyer son penalty au-dessus lors de la séance de tirs au but. Rarement un joueur aura connu autant de déceptions au cours d’un seul match.

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Peu sollicité, le Paraguay n’ayant aligné que peu d’attaquants, il s’est néanmoins montré solide dans les airs et a contribué à relancer proprement le jeu depuis l’arrière.

    Nathaniel Brown (6/10) :

    Il a parfois souffert face à Miguel Almirón, mais a fait preuve d’une bonne volonté offensive en se projetant au-delà de Florian Wirtz dès que l’occasion se présentait ; il a aussi été malchanceux, son corner ne trouvant pas preneur pour Tah, qui aurait pu offrir la victoire à l’Allemagne.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Felix Nmecha (3/10) :

    S’il avait brillé par intermittence lors de la phase de groupes, le milieu de terrain du Borussia Dortmund s’est montré bien en deçà de son niveau habituel hier. À l’exception d’un bon pivot, il a été catastrophique. Il a observé Enciso au moins quatre fois pour anticiper sa position avant le but, sans jamais réussir à le prendre en charge. Son remplacement à la mi-temps s’est avéré justifié.

    Aleksandar Pavlovic (4/10) :

    Au vu de ses prestations en Amérique du Nord depuis le début de l’été, il est difficile de comprendre ce que le milieu du Bayern Munich apporte exactement à cette équipe allemande. En début de seconde période, il a même expédié le ballon directement en touche.

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    Attaque

    Leroy Sané (4/10) :

    Un joueur toujours aussi frustrant. Sané est clairement rapide et technique, mais bien qu’il ait reçu pas mal de ballons à Foxborough, il n’en a pas vraiment tiré parti. Il est ahurissant qu’on l’ait laissé sur le terrain pendant 88 minutes.

    Kai Havertz (7/10) :

    Replacé dans l’axe au poste de numéro 10 pour faire de la place à Undav, il a peiné à entrer dans la partie durant la première demi-heure, avant de placer une tête décisive sur le premier centre dangereux et d’égaliser d’une belle déviation. Il a failli doubler la mise à la 80^e minute, toujours servi par Wirtz, mais a manqué son penalty lors de la séance de tirs au but.

    Florian Wirtz (7/10) :

    Il a parfois bien combiné avec Brown et a délivré un superbe centre en première mi-temps qui a failli trouver Havertz au second poteau ; il n’est donc pas surprenant que le duo ait combiné pour marquer le but égalisateur. Presque toutes les meilleures occasions de l’Allemagne sont venues de centres de Wirtz.

    Deniz Undav (4/10) :

    L’attaquant de Stuttgart, titularisé pour la première fois dans la compétition, n’a rien fait pour infirmer l’idée qu’il est plus efficace en tant que « super-remplaçant ». Il est resté totalement invisible pendant les 63 minutes passées sur la pelouse.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Leon Goretzka (6/10) :

    Remplaçant Nmecha en début de seconde période, il s'est nettement distingué, notamment sur les coups de pied arrêtés.

    Jamal Musiala (5/10) :

    Il a remplacé Undav, permettant à Havertz de remonter en attaque tandis que Musiala s’installait en numéro 10. Le joueur du Bayern Munich a apporté de l’énergie à la manœuvre allemande, mais ses dernières passes ont été imprécises et sa frustration grandissante lui a valu un carton jaune pour un tacle appuyé sur Galarza, proche du rouge. Il a toutefois retrouvé son sang-froid pour transformer son penalty.

    Waldemar Anton (6/10) :

    Entré à la 79^e, il a été sévèrement sanctionné pour un blocage sur Orlando Gill juste avant le « but » de Tah, puis a gâché une occasion incroyable juste avant la séance de tirs au but.

    Nick Woltemade (5/10) :

    Entré à la place de Sané à deux minutes de la fin, il n’a pas eu le temps d’influer sur le jeu avant de manquer son penalty lors de la séance de tirs au but.

    Nadiem Amiri (N/A) :

    Il a remplacé Wirtz pour les 15 dernières minutes.

    Malick Thiaw (N/A) :

    Il a pris la place de Rüdiger en défense à dix minutes de la fin.

    Julian Nagelsmann (3/10) :

    Peu de choses ont fonctionné pour le sélectionneur. Le choix de titulariser Undav n’a pas payé et, même si l’entrée de Goretzka s’est avérée judicieuse, Musiala semblait crispé, comme s’il voulait prouver à Nagelsmann qu’il avait tort de le laisser sur le banc. Le bloc bas du Paraguay aurait compliqué la tâche à n’importe quelle équipe, mais au final, une Mannschaft talentueuse a été éliminée par une formation que les États-Unis avaient écrasée lors de leur match d’ouverture. Même s’il lui reste deux ans de contrat, Nagelsmann semble déjà condamné après cette défaite cuisante.

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