L'Allemagne a peiné à réagir, la Côte d'Ivoire faisant preuve d'une grande solidité défensive tout en constituant une menace constante en contre-attaque, grâce non seulement à Diomande, très en vue, mais aussi à Amad Diallo sur l'aile opposée. Les hommes de Julian Nagelsmann ont toutefois fini par égaliser à la 68e minute, et c'est entièrement à l'entraîneur qu'on doit ce but : Nadiem Amiri a centré pour son coéquipier Undav, également entré en cours de jeu, qui a égalisé d'une volée.

La Côte d’Ivoire aurait pourtant pu l’emporter en fin de match : Nicolas Pépé servait Simon Adingra dans la surface, mais l’attaquant de Sunderland, inexplicablement, contrôlait au lieu de tirer immédiatement et était aussitôt puni pour son manque d’efficacité. Dans le temps additionnel (90+4), Felix Nmecha a lancé Undav d’une passe en profondeur millimétrée, et l’attaquant a conclu l’action d’une frappe précise, portant à trois son total de buts en deux sélections et confirmant son statut de « super-remplaçant » du tournoi.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs allemands qui ont foulé la pelouse de Toronto…