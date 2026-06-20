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Germany Ivory Coast ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs allemands face à la Côte d’Ivoire : Deniz Undav mérite sa place de titulaire ! Le « super remplaçant » a inscrit un doublé face aux Éléphants, emmenés par Yan Diomandé, et met ainsi la pression sur Kai Havertz

Player ratings
Allemagne
Coupe du monde
D. Undav
FEATURES
Allemagne vs Côte d'Ivoire

Deniz Undav a inscrit un doublé en sortant du banc, permettant à l'Allemagne de remonter au score et de s'imposer face à la Côte d'Ivoire lors d'un match passionnant du groupe E de la Coupe du monde, disputé samedi soir à Toronto. Les quadruples champions du monde ont bien démarré la rencontre, avec un Kai Havertz particulièrement dangereux en attaque, mais les Éléphants se sont montrés constamment menaçants en contre-attaque et ont pris l'avantage après une demi-heure de jeu : sur un centre dangereux de l'impressionnant Yan Diomande, Franck Kessié a marqué à bout portant.

L’Allemagne a peiné à réagir, la Côte d’Ivoire se montrant très solide défensivement tout en constituant une menace constante en contre-attaque, grâce à un Diomande très en vue et à Amad Diallo, actif sur l’aile opposée. Les hommes de Julian Nagelsmann ont toutefois fini par égaliser à la 68^e minute, et c’est entièrement à l’entraîneur qu’on doit ce but : Nadiem Amiri a centré pour son coéquipier Undav, également entré en cours de jeu, qui a égalisé d’une volée.

La Côte d’Ivoire aurait pourtant pu l’emporter en fin de match : Nicolas Pépé servait Simon Adingra dans la surface, mais l’attaquant de Sunderland, préférant contrôler plutôt que de tirer immédiatement, était aussitôt sanctionné pour ce choix discutable. Dans le temps additionnel, Felix Nmecha a lancé Undav d’une passe en profondeur millimétrée, et l’inévitable buteur a inscrit son troisième but en deux sélections, consolidant son statut de « super-remplaçant » du tournoi.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs allemands ayant foulé la pelouse de Toronto…

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Manuel Neuer (6/10) :

    La présence de ce gardien chevronné continue de diviser, mais il n’avait pas grand-chose à se reprocher sur le but de Kessie.

    Joshua Kimmich (5/10) :

    Il a adressé un superbe centre à Havertz en début de match, mais il a passé la majeure partie de la première mi-temps à tenter, sans succès, de contenir Diomande. Il s’est toutefois montré bien plus efficace après la pause.

    Jonathan Tah (6/10) :

    Il a tenté d’épauler Kimmich dans son marquage de Diomande et s’est montré à l’aise balle au pied.

    Nico Schlotterbeck (5/10) :

    Il a joué jusqu’à la mi-temps malgré une cheville tordu, ce qui affectait visiblement ses déplacements et ses passes ; il a cédé sa place à Antonio Rüdiger au retour des vestiaires.

    Nathaniel Brown (6/10) :

    Malchanceux de voir Kessie ouvrir le score alors qu’il venait de réaliser un superbe tacle pour contrer Diallo. Le joueur de Manchester United lui a posé des problèmes, mais il a probablement pris le dessus dans leur duel au final.

    • Publicité
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Felix Nmecha (8/10) :

    Sans doute le meilleur Allemand de la première période, il a fait preuve d’une énergie et d’une détermination remarquables pour récupérer le ballon et dynamiser son équipe. C’est lui qui, dans les arrêts de jeu, a servi une passe décisive à Undav, offrant ainsi la victoire à l’Allemagne.

    Aleksandar Pavlovic (4/10) :

    Il pensait avoir ouvert le score, mais son « coup de tête » a été à juste titre refusé pour une faute maladroite sur Yahia Fofana. Pavlovic s’est montré très discret dans l’ensemble et a cédé sa place à Nadiem Amiri peu avant l’heure de jeu.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Leroy Sané (3/10) :

    L’ailier est resté discret durant les 60 minutes passées sur la pelouse.

    Jamal Musiala (4/10) :

    L’Allemagne attendait davantage de son meneur, trop discret pour peser sur les débats, et il a logiquement cédé sa place au bout d’une heure.

    Florian Wirtz (6/10) :

    Il est apparu comme le milieu offensif le plus capable de faire la différence pour l’Allemagne en première période, se créant des espaces grâce à un jeu de jambes habile, mais ses tirs sont restés trop timides. Il a échappé au remaniement de Nagelsmann en seconde mi-temps, mais Wirtz manque encore d’efficacité devant le but.

    Kai Havertz (6/10) :

    Il a contraint Fofana à une belle parade sur une tête placée et s’est également vu refuser un but pour une faute sur Emmanuel Agbadou. Il va toutefois désormais subir une forte pression de la part d’Undav pour conserver sa place de titulaire.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Antonio Rüdiger (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Schlotterbeck, blessé, il s’est montré solide défensivement, mais sa tentative lointaine, largement au-dessus de la cible, illustre son manque d’impact offensif.

    Deniz Undav (7/10) :

    Le super-sub allemand a encore frappé : huit minutes après son entrée en jeu, il a claqué une volée limpide et maîtrisée.

    Nadiem Amiri (7/10) :

    Entré au milieu de terrain à la place d’un Pavlovic peu inspiré, il n’a pas tardé à se signaler par une superbe passe décisive pour Undav.

    Jamie Leweling (5/10) :

    Entré en jeu dans le cadre d’un trio de remplacements avec Undav et Amiri, il n’a pas pesé sur le match, se montrant même imprécis dans la maîtrise du ballon.

    Leon Goretzka (non noté) :

    Remplaçant Havertz dans le temps additionnel, il n’a pas eu le temps d’être évalué.

    Julian Nagelsmann (8/10) :

    Il a changé la donne grâce à ses remplacements audacieux. Il doit toutefois prendre une décision cruciale concernant Undav, qui mérite de débuter le dernier match de groupe de l'Allemagne contre l'Équateur après avoir inscrit trois buts en seulement 56 minutes de Coupe du monde, portant ainsi son total à neuf buts en seulement onze sélections toutes compétitions confondues.

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