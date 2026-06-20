L’Allemagne a peiné à réagir, la Côte d’Ivoire se montrant très solide défensivement tout en constituant une menace constante en contre-attaque, grâce à un Diomande très en vue et à Amad Diallo, actif sur l’aile opposée. Les hommes de Julian Nagelsmann ont toutefois fini par égaliser à la 68^e minute, et c’est entièrement à l’entraîneur qu’on doit ce but : Nadiem Amiri a centré pour son coéquipier Undav, également entré en cours de jeu, qui a égalisé d’une volée.

La Côte d’Ivoire aurait pourtant pu l’emporter en fin de match : Nicolas Pépé servait Simon Adingra dans la surface, mais l’attaquant de Sunderland, préférant contrôler plutôt que de tirer immédiatement, était aussitôt sanctionné pour ce choix discutable. Dans le temps additionnel, Felix Nmecha a lancé Undav d’une passe en profondeur millimétrée, et l’inévitable buteur a inscrit son troisième but en deux sélections, consolidant son statut de « super-remplaçant » du tournoi.

Ci-dessous, GOAL évalue tous les joueurs allemands ayant foulé la pelouse de Toronto…